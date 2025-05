Lage der 1. Kreisklasse: Ein Punkt gegen den Meister

Dem designierten Meister TuS Eiche Bargstedt fiel es zeitweise schwer, in Freiburg vom Feier- in den Spielmodus zu schalten. Die abstiegsbedrohten Nordkehdinger, die mit Mirco Schantze und Olaf Schütt zwei weitere Spieler mit Knieverletzungen zu beklagen haben und ohne die etatmäßige Innenverteidigung spielten, kämpften um jeden Ball und verdienten sich am Ende mit dem 1:1 einen wichtigen Zähler.

Zweikampf um Vizemeisterschaft

Hinter dem Meister gibt es noch einen interessanten Zweikampf um den zweiten Platz zwischen dem MTV Hammah II und SV Burweg. Der MTV hat zwar fünf Punkte Vorsprung, beide spielen aber am kommenden Wochenende in Hammah gegeneinander. Die Voigt-Elf gewann dank großer Effektivität deutlich 5:2 in Apensen. „Hammah hatte fünf Chancen und machte fünf Tore“, sagte Apensens Coach Peter Steffens.

Mehr Schwierigkeiten hatte Franz Olenberger mit seinem SV Burweg, der den stark abstiegsgefährdeten TuS Harsefeld III mit 2:0 besiegte. Für den TuS war das die 7. Pleite in Serie.

Sechs Mannschaften müssen zittern

Ein zweiter Absteiger steht fest. Nach zwei Jahren geht der VfL Güldenstern Stade III, der 0:4 in Drochtersen verlor, zurück in die 2. Kreisklasse. Zu viele Spieler hatten den VfL im vergangenen Sommer verlassen, da war fast schon abzusehen, dass es ein schweres Jahr werden könnte. Aber die Elf von Ali Goodarzi und Alexander Hettich verkaufte sich ordentlich, wurde nur selten vom Platz gefegt. „Wir müssen ein Team werden und viel lernen“, sagte Hettich immer wieder im Laufe der Saison. Sechs weitere Mannschaften müssen bangen, darunter die beiden Kreisligaabsteiger aus Jork und Großenwörden. Sie laufen Gefahr, jetzt in die 2. Kreisklasse durchgereicht zu werden.

Wer wird Torschützenkönig?

Auch der Kampf um die Torjägerkrone bleibt spannend. Burwegs Louis von Ahnen führt mit 19 Treffern vor Bargstedts Joshau Zintel, der bislang auf 18 kommt.