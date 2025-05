Lage der 1. Kreisklasse: Derbysieg: Hammah steht vor Aufstieg

Es sollte das absolute Topspiel des 27. Spieltages werden. Über 70 Zuschauer hatten sich auf der Hammaher Sportanlage eingefunden. Der Zweite, Hammah, empfing den Dritten aus Burweg. Es wurde ein hitziges Derby, das fußballerisch enttäuschte.

Schließlich köpfte Tim Dubbels, der seit 2023 kein Spiel mehr für den MTV absolvierte, das Tor des Tages bereits nach einer Viertelstunde und sicherte praktisch den Gastgebern die Vizemeisterschaft, die verbunden ist mit dem Aufstieg in die Kreisliga.

Bei der chancenarmen Partie war auch das Niveau rund um das Spielfeld schwach. Geschrei und Gepöbel kam von außen. Hammaher und Burweger waren gleichermaßen beteiligt. Die sogenannten Fans gaben für die vielen Kinder, die auf der Anlage herumtobten, ein schlechtes Vorbild ab.

Für A/O IV wird es schwer

Im Abstiegskampf gelang der Spielvereinigung Ahlerstedt/Ottendorf IV gegen den TSV Apensen II lediglich ein 2:2. Sieht man sich das Restprogramm an, ist der eine Punkt zu wenig, auch wenn er nach einem 0:2-Rückstand zustande kam. A/O muss noch in Bargstedt bei der Meisterfeier und Burweg spielen. Die Konkurrenten dürfen noch drei- oder sogar viermal ran. Es könnte also nach nur einer Saison wieder runtergehen in die 2. Kreisklasse.

Besser lief es da bei der SV Drochtersen/Assel V und dem TuS Jork, die beide ihre Auswärtspartien gewannen. Während den Altländern bei Absteiger VfL Güldenstern Stade III ein knapper 2:1-Pflichtsieg gelang, konnten die Kehdinger beim zuletzt starken FC Oste/Oldendorf II kurz vor dem Ende den Dreier einfahren und ebenfalls 2:1 gewinnen.

Nach sieben Niederlagen in Folge schöpft jetzt auch der TuS Harsefeld III wieder Mut. Gegen den TSV Wiepenkathen II gab es ein am Ende glückliches 2:1. Die Gäste vergaben drei Minuten vor dem Ende einen Foulelfmeter, den Zeino Saroukhan über das Tor schoss. „Mal sehen, was noch geht. Wir werden uns nicht aufgeben. Alle sind bei uns hochmotiviert und sollte es am Ende nicht für den Klassenerhalt reichen, wäre das auch kein Beinbruch“, sagte Trainer Kevin Jahns.

