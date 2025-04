Lage der 1. Kreisklasse: Bargstedt zurück in Kreisliga

Schon an den letzten beiden Spieltagen wollten die Bargstedter für klare Verhältnisse sorgen, doch in Drochtersen und Jork sprang jeweils nur ein Punkt heraus. So musste jetzt der TSV Großenwörden herhalten, trat mit letztem Aufgebot an und war mit dem 0:5 noch gut bedient. „Ich will nicht klagen, aber bei gefühlt 95 Prozent Ballbesitz und vielen Chancen hätten wir deutlich höher gewinnen können. Egal, jetzt wird gefeiert“, sagte Eiche-Coach Maik Ohlandt. Für Großenwörden besteht nach wie vor die Gefahr eines zweiten Abstiegs in Folge. Drei Punkte trennen die Elf von Stephan Raschke vom Abstiegsplatz.