Lage der 1. Kreisklasse: Apensens Trainer Peter Steffens hört auf

Nach fünf Jahren ist Schluss. Noch vor einigen Wochen verkündete Apensens Trainer Peter Steffens, dass er um eine Saison verlängert habe, jetzt hört er doch im Sommer auf. „Ich bin sehr sauer auf einige Personen im Verein. So geht man nach fast 25 Jahren als Trainer der Jugend und 2. Herren nicht mit den Leuten um“, ärgert sich Peter Steffens. Oliver Drechsel, 1. Vorsitzender des TSV, relativiert das ein wenig: „Ich habe mit Peter gesprochen und ihm die Lage erklärt. Wir mussten mal etwas Neues einleiten. Ich bin auch ein wenig enttäuscht von ihm, dass er damit an die Öffentlichkeit geht. Er hat im Sommer 25 Jahre für den Verein als Trainer alles gegeben. Das muss man ihm hoch anrechnen und dafür soll er geehrt werden.“ Neuer Trainer wird Björn Bleschke, der aktuell mit der 3. Mannschaft des TSV Apensen in der 2. Kreisklasse um den Klassenerhalt spielt.

Bargstedt quält sich weiter

Praktisch ist der TuS Eiche Bargstedt nach dem 2:2 beim abstiegsgefährdeten TuS Jork aufgestiegen, denn der Drittplatzierte aus Burweg kann nach Punkten nur noch gleichziehen, hat aber ein um 35 Treffer schlechteres Torverhältnis. Die Ohlandt-Elf muss jetzt bis nach Ostern mit der offiziellen Aufstiegsfeier warten, vielleicht kann man dann den Titel gleich mitfeiern. In Jork sah es sogar bis zur zweiten Halbzeit nach einer Niederlage aus, denn die Altländer führten schon mit 2:0. Die berüchtigte Standardstärke der Bargstedter sorgte dann noch für ein gerechtes Unentschieden. „Die Ecken und Freistöße sind brutal gefährlich. Jedes Ding sorgt für Gefahr“, sagte Jorks Trainer Max Frank nach dem Spiel.

Hammah und Burweg erledigen Hausaufgaben

In Hammah und Burweg wird weiter um Platz zwei gekämpft. Beide Mannschaften gewannen ihre Heimspiele gegen Teams aus dem Tabellenkeller. Während sich der MTV gegen Harsefeld sehr schwer tat, aber mit 2:1 gewann, bezwang der SV Burweg, auch dank eines Dreierpacks von Jannes Koppelmann, den fast feststehenden Absteiger VfL Güldenstern Stade III mit 5:0. Noch liegt der MTV Hammah II zwei Zähler vor dem SV Burweg, sechs Spiele stehen noch auf dem Programm.