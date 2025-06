Lage der 1. Kreisklasse: 3 Teams sichern sportlich den Klassenerhalt

Am letzten Spieltag der 1. Kreisklasse sorgen drei Mannschaften sportlich für den Minimalerfolg. Was das für A/O IV bedeutet, klären die kommenden Tage.

Lange Zeit kämpfte der SV Burweg um den zweiten Aufstiegsplatz hinter Meister TuS Eiche Bargstedt. Am letzten Spieltag reichte es nur zu einem 3:3 in Wiepenkathen und jetzt ist sogar Platz 3 weg. Die VSV Hedendorf/Neukloster III gewannen beim Absteiger VfL Güldenstern Stade III deutlich mit 7:0 und zogen an der Olenberger-Elf vorbei. Das ist die beste Platzierung der VSV seit dem Aufstieg 2017. Die Mannschaft von Trainer Frank Dorenz, der jetzt in die VSV-Zweite aufsteigt, war hinter Bargstedt das zweitbeste Rückrundenteam. Dem SV Burweg gingen in den letzten Wochen immer mehr die Spieler aus, in Wiepenkathen standen lediglich noch fünf Stammspieler zur Verfügung.

Sportliche Rettung im Abstiegskampf