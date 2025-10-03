Lafferde unter Druck – „Alles andere als ein Sieg ist zu wenig“

Der SV Teutonia Groß Lafferde steckt im Tabellenkeller der Bezirksliga Braunschweig 2 fest. Nach acht Spielen rangiert die Mannschaft von Trainer Marcus Kallmeyer mit nur vier Punkten auf Platz 15, vor Schlusslicht Helmstedt. Das jüngste 2:3 beim VfB Peine wirkte dabei wie ein bitteres Spiegelbild der bisherigen Saison. „Wir wissen, dass wir eigentlich die bessere Mannschaft waren, beziehungsweise auch genug Chancen hatten, um das Ding zu gewinnen. Aber wenn du unten drin stehst, läuft es manchmal so“, resümierte Kapitän Tim Paul.

Tatsächlich hatte Teutonia in Peine eine Führung von 2:1 aus der Hand gegeben. Hendrik Zobjack (51.) und Felix Stark (57.) drehten die Partie nach dem Rückstand, ehe binnen weniger Minuten zwei Gegentreffer die Hoffnungen zunichtemachten. Hinzu kamen strittige Szenen: ein nicht gegebener Elfmeter, ein Pfostentreffer und eine umstrittene Gelb-Rote Karte. „Das war unglücklich, aber wir wissen das einzuordnen“, so Paul.

Am Sonntag (14.30 Uhr) wartet nun das Heimspiel gegen den FC Wenden, der seinerseits zuletzt 0:3 gegen Arminia Vechelde unterlag und mit neun Punkten auf Rang 13 liegt. Beide Teams stehen unter Druck, die Ausgangslage könnte kaum brisanter sein. „Wir wissen, wir müssen gewinnen, wenn wir den Kontakt zum Mittelfeld halten und nicht komplett unten reinrutschen wollen. Und dementsprechend ist alles andere als ein Sieg zu wenig“, betont Paul.

Die Historie verheißt ein intensives Duell. „Gegen Wenden waren es immer rassige, körperbetonte Spiele. Genau das erwarten wir auch diesmal“, sagt der Kapitän. Eine spezielle taktische Marschroute gebe es nicht: „Am Ende geht es darum zu laufen, zu kämpfen, zu beißen und den größeren Willen auf den Platz zu bringen.“