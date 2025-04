Lafferde siegt nach Trainerentlassung - Rot-Weiss atmet durch

Am Samstag bekam Thomas Mainka die Nachricht seiner Entlassung mitgeteilt. Am Sonntag setzte die Teutonia aus Lafferde ein dickes Ausrufezeichen und siegt beim FC Heeseberg, der immer noch auf Platz sechs steht, nunmehr aber seit vier Spielen auf einen Sieg wartet. Für Lafferde bedeutete der späte Sieg einen nächsten Schritt Richtung Klassenerhalt.

In der 70. Spielminute kassieren wir dann den verdienten Ausgleich, belohnen uns aber kurz vor Schluss für einen aufopferungsvollen Kampf dank eines Volley-Treffers von Mohamed Bashiru Bah. Über die drei Punkte sind wir natürlich sehr happy." An der Seitenlinie stand dabei übrigens Olaf Pickhardt.

Pickhardt hatte kurzfristig übernommen, nachdem Thomas Mainka am Samstag über seine Entlassung in Kenntnis gesetzt wurde. Dazu sagt Paul: Wir wollten der Mannschaft in der aktuellen Situation nochmal einen neuen Impuls geben. Wir bedanken uns bei Thomas für die Arbeit, die er fürs Team und den Verein in den knapp zwei Jahren geleistet hat. Er hat uns Stabilität zurückgegeben."