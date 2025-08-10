Lafferde: Neuer Trainer, kurzer Sommer – schwieriger Start erwartet

Beim SV Teutonia Lafferde weht zur neuen Bezirksligasaison ein frischer Wind an der Seitenlinie: Mit Marcus Kallmeyer übernimmt ein ehemaliger Spieler von Hannover 96 die Geschicke des letztjährigen Tabellenzehnten. Doch die Rahmenbedingungen zum Start könnten herausfordernder kaum sein.

„Die Vorbereitung war dieses Mal extrem kurz“, berichtet Kapitän Tim Paul. „Aufgrund des späten Saisonendes hatten wir nur vier Wochen, um uns auf die neue Spielzeit vorzubereiten." Dazu kamen ein kleiner Kader, urlaubsbedingte Ausfälle und die Umstellung auf die Ideen des neuen Trainers. „Die Einheiten waren sehr intensiv, aber wir stehen noch am Anfang eines Prozesses. Das braucht Zeit, um sich einzuspielen.“

Auch der Spielplan hat es in sich: Zum Auftakt wartet mit dem BSC Acosta II gleich ein Gegner, bei dem unklar ist, welche Spieler aus der ersten Mannschaft eingesetzt werden. Danach geht es unter anderem nach Lamme – für Paul einer der heißesten Titelkandidaten – und in den ersten vier Partien gleich dreimal gegen Teams aus seiner persönlichen Top-5-Prognose. „Das wird kein leichter Start. Wir wissen aber, wie wir das einzuordnen haben, falls es am Anfang nicht so läuft“, so der Kapitän.