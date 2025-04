Läuft die Tormaschine von Sparta Lichtenberg auch gegen Ahrensfelde?

Am Ostermontag stehen in der NOFV-Oberliga Nord vier Nachholspiele auf dem Programm. Im Fokus stehen der formstarke SV Sparta Lichtenberg, der aufstrebende FC Hansa Rostock II sowie mehrere Teams aus dem unteren Tabellendrittel. Für alle Mannschaften ist der Druck hoch – sei es im Kampf um den Anschluss zur Spitzengruppe oder ums Überleben in der Liga.