Läuft bei mir … nicht

– Foto: Jörn Kutschmann

Letzteres bringt mich zum Beginn „von dit Janze“: Am Mittwoch juckelte ich einmal quer durch den gesamten Norden Berlins, um mit den 7er-Herren der Ü40 gegen die Zweite des Wartenberger SV zu spielen. Leider vergab ich beim Stand von 0:0 zwei ganz gute Chancen und wir verloren 4:1.

Einleitend sei gesagt – auch wenn ich das vielleicht etwas zu oft erwähne –, ich trage gerne die Hertha-Fahne auf der Brust. Völlig egal, ob privat, im Hobby-Joby oder als Spieler.

Hier vielleicht noch einmal ein Appell an alle meine lieben Mit-Berliner: Wenn ein Auto, dessen Warnblinkanlage eingeschaltet ist, gerade von der Straße geschoben wird, hilft es nicht, die Szenerie anzuhupen.

Die vergebenen Chancen verfolgten mich noch zwei Nächte lang, sodass mir gravierend viel Schlaf fehlte und sich die beiden Arbeitstage vor dem Wochenende quälend zogen. On top kam, dass mir mein Auto am Freitagnachmittag mitten auf einer Kreuzung den Dienst quittierte und ich den Pampers-Bomber im Schweiße meines Angesichts aus dem Weg schieben musste.

Ich habe ja nun keine Hilfe erwartet – dazu ist die Menschheit zu asozial. Aber aus Spaß stand ich da sicherlich keinem im Weg …

Samstagvormittag gab’s das nächste Highlight: Ich war nämlich zu einem Umzug „eingeladen“. Der ganze Körper schmerzte noch vom Fußballspielen und Autoschieben, und jede Kiste, die in den Umzugs-Transporter wanderte, verlangte mir einiges ab.

Wenigstens hatte ich um 14:30 Uhr meine Exit-Strategie. Ich musste nämlich Richtung Neukölln aufbrechen.

Gott sei Dank musste ich nicht die U-Bahn nehmen, denn bei meinem Auto schien es nur einen Fehler in der Start-Stopp-Automatik gegeben zu haben (dreimal auf Holz klopfen, dass es wirklich nur das war).

Am Sportplatz Stubenrauchstraße fand ich recht fix eine Parklücke und betrat das Areal.

Die bereits anwesenden Herthaner sahen mich fragend an – hatten sie doch erwartet, dass ich mit Sportklamotten erscheine. Ich versicherte ihnen, dass ich das getan hätte, hätte der Trainer mich in den Kader berufen.

Da die Nominierung aber ausgeblieben war, hatte ich nun weder Schuhe noch meine Glücks-Schienbeinschoner dabei. Selbst spielen war also absolut nicht drin. Allerdings hätte ich heute auch nichts schlimmer machen können als das, was am Ende beim Spiel rauskam.

Bevor es aber zum Sportlichen ging, baute ich meinen Kram auf – nicht wissend, dass beide Aufnahmegeräte heute ihren Zenit überschreiten sollten und die Akkus (bei beiden!!!) ihren Dienst quittieren würden. Zum Kick-off zeichneten sie aber noch alles auf, und am Ende kam der Breakdown auch erst, nachdem sie alles Zeigenswerte aufgenommen hatten.

Trotzdem wanderten kurz vor Fertigstellung dieses Berichts fast 200 € in neues Equipment.

Was dann auf den SD-Karten landete, war für das Hertha-Herz schwer zu ertragen, und es machte auch wenig Spaß, das alles zu schneiden.

Der TSV Rudow ging mit der ersten Chance des Spiels in Führung. Hertha versuchte zwar, das zu egalisieren, bekam aber nach 23 Minuten einen Elfer gegen sich. Dieser war drin, und ab da ging es bergab und die Rudower netzten ein, wie es ihnen gefiel: noch zweimal im ersten und weitere fünfmal im zweiten Durchgang.

Am Ende muss man froh sein, dass es nicht zweistellig wurde, denn dreimal rettete noch das Aluminium.

Erstaunlich ruhig fuhr ich anschließend nach Hause.

„Kann ja nur besser werden“, soufflierte mir meine positive Grundeinstellung.

Am nächsten Tag verfing sich eines dieser Tücher, die man in die Waschmaschine schmeißt, damit sich nichts verfärbt, im Flusensieb der Maschine und wir mussten ca. zehn Liter Wasser per Hand abschöpfen.

Läuft … nicht!

Was soll ich jetzt zum Ende schreiben? Ich trage die Fahne weiterhin auf der Brust – privat, beim Hobby-Joby und als Spieler.

Und wenn man bei Dingen, die falsch laufen, auf Fehlersuche geht und hier und da ein bisschen investiert, kommt schon alles wieder ins Lot.

Ha Ho He Amateure Zwee

der Kutten König