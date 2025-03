Lässt RWE II gegen den "Angstgegner" erneut Federn?

Noch nie in dieser Saison stand RWE II der Nullnummer so nahe an einer Niederlage, wie im Hinspiel gegen den BSV. Bis zur 79. Minute liefen die Gäste damals einem Rückstand hinterher, bis Marvin Paulsen und Joel Bema binnen drei Minuten noch einen Punkt über die Zeit retteten. Dass dem BSV in dieser Saison auch die gelegentliche Außenseiterrolle gelegen kommt, stellt das Team von Naoufel Bouazza besonders im Pokal unter Beweis, dort schickte man sogar Landesligist BW Mintard mit 2:0 nach Hause