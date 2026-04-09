Lässt der Siegburger SV gegen Bornheim erneut Federn?

Nach der Osterruhe schaltet die Mittelrheinliga direkt wieder in den Angriffsmodus. Mit dem Duell zwischen dem SSV Bornheim und dem Siegburger SV 04 treffen zwei Mannschaften aufeinander, die mit deutlichen Siegen im Rücken aus dem letzten Spieltag gingen. Für Siegburg ist die Marschroute klar: Mit einem Dreier soll der Druck auf den Spitzenreiter Bergisch Gladbach und Verfolger Vichttal hochgehalten werden. Bornheim hingegen kann als Tabellenneunter befreit aufspielen – eine Rolle, die den Aufsteiger in dieser Saison schon mehrfach brandgefährlich gemacht hat.
Die Statistik spricht für ein intensives Duell: Siegburg ist in dieser Spielzeit auf fremden Plätzen noch ungeschlagen, musste sich aber bereits im Hinspiel gegen die Bornheimer mit einem 2:2-Remis begnügen. Der SSV Bornheim hat sich nach anfänglichen Schwierigkeiten in der Liga etabliert und zuletzt mit einem 4:0 gegen Teutonia Weiden unterstrichen, dass der Klassenerhalt nur noch Formsache ist. Trainer Patrick Schmitz nutzte die Feiertage bewusst zum Abschalten.
„Wir haben die Osterpause zu 100 Prozent regenerativ genutzt und den Jungs komplett freigegeben. Nach der intensiven Phase war es wichtig, die Köpfe und Körper nochmal frisch zu bekommen. Die Tabelle gibt uns aktuell ein ruhigeres Fahrwasser, und das haben wir uns auch absolut verdient. Trotzdem bin ich kein Freund davon, irgendwo einen Haken zu setzen, solange es rechnerisch noch nicht fix ist. Unser Ziel ist es, unsere erste Mittelrheinliga-Saison mit so vielen Punkten wie möglich zu beenden.“
Dass seine Mannschaft gegen die „Großen“ der Liga bestehen kann, hat sie bereits mehrfach bewiesen. Schmitz ordnet die Rollenverteilung dennoch realistisch ein: „Gegen Siegburg ist klar, dass wir nicht als Favorit ins Spiel gehen. Aber wir haben in dieser Saison mehrfach gezeigt – sei es im Hinspiel gegen Siegburg, in Vichttal, in Hohkeppel oder auch gegen Bergisch Gladbach und Merten –, dass wir ein sehr unangenehmer Gegner sind und jedem Team alles abverlangen können. Mit Siegburg kommt eine Mannschaft, die absolut verdient oben mitspielt. Mit Alexander Otto haben sie zudem einen Top-Trainer, der das Maximum aus seiner Mannschaft herausholt.“
Auf der Gegenseite ist man sich der Schwere der Aufgabe im Vorgebirge bewusst. Alexander Otto, Trainer des Tabellendritten, hat den kampfstarken Aufsteiger genau analysiert und warnt davor, die Bornheimer aufgrund ihrer Tabellenposition zu unterschätzen. Auch er setzte über die Feiertage auf Regeneration.
„Die Jungs konnten in der Osterpause durchschnaufen um sowohl körperlich als auch mental frische Energie für die kommenden Wochen zu sammeln. Bornheim musste in der Hinrunde erst einmal in der Liga ankommen, das haben sie mittlerweile geschafft und sich deutlich stabilisiert. Für einen Aufsteiger spielen sie eine richtig gute Saison. Das Hinspiel ist für uns noch präsent, wo sie uns alles abverlangt und sich den Punkt verdient haben. Entsprechend wissen wir, was auf uns zukommt. Gerade zu Hause treten sie sehr kompakt auf, mit klaren Abläufen und hoher Intensität. Für uns wird das harte Arbeit, aber genau darauf sind wir vorbereitet“, erwartet Otto eine schwierige Aufgabe.
Personelle Lage muss der Gastgeber wohl auf die angeschlagenen Luis Rath und Nick Hirschfeld verzichten, ansonsten ist der Kader weitgehend komplett. Bei der Otto-Elf fällt Leon Mani weiterhin aus, hinter dem Einsatz von Jacob Elliott steht noch ein Fragezeichen.