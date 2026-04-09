Lässt der Siegburger SV gegen Bornheim erneut Federn?

Im Hinspiel teilten sich der Siegburger SV und der SSV Bornheim die Punkte. – Foto: LaBima

Nach der Osterruhe schaltet die Mittelrheinliga direkt wieder in den Angriffsmodus. Mit dem Duell zwischen dem SSV Bornheim und dem Siegburger SV 04 treffen zwei Mannschaften aufeinander, die mit deutlichen Siegen im Rücken aus dem letzten Spieltag gingen. Für Siegburg ist die Marschroute klar: Mit einem Dreier soll der Druck auf den Spitzenreiter Bergisch Gladbach und Verfolger Vichttal hochgehalten werden. Bornheim hingegen kann als Tabellenneunter befreit aufspielen – eine Rolle, die den Aufsteiger in dieser Saison schon mehrfach brandgefährlich gemacht hat.

Die Statistik spricht für ein intensives Duell: Siegburg ist in dieser Spielzeit auf fremden Plätzen noch ungeschlagen, musste sich aber bereits im Hinspiel gegen die Bornheimer mit einem 2:2-Remis begnügen. Der SSV Bornheim hat sich nach anfänglichen Schwierigkeiten in der Liga etabliert und zuletzt mit einem 4:0 gegen Teutonia Weiden unterstrichen, dass der Klassenerhalt nur noch Formsache ist. Trainer Patrick Schmitz nutzte die Feiertage bewusst zum Abschalten.

Schmitz: "So viele Punkte wie möglich" „Wir haben die Osterpause zu 100 Prozent regenerativ genutzt und den Jungs komplett freigegeben. Nach der intensiven Phase war es wichtig, die Köpfe und Körper nochmal frisch zu bekommen. Die Tabelle gibt uns aktuell ein ruhigeres Fahrwasser, und das haben wir uns auch absolut verdient. Trotzdem bin ich kein Freund davon, irgendwo einen Haken zu setzen, solange es rechnerisch noch nicht fix ist. Unser Ziel ist es, unsere erste Mittelrheinliga-Saison mit so vielen Punkten wie möglich zu beenden.“ Dass seine Mannschaft gegen die „Großen“ der Liga bestehen kann, hat sie bereits mehrfach bewiesen. Schmitz ordnet die Rollenverteilung dennoch realistisch ein: „Gegen Siegburg ist klar, dass wir nicht als Favorit ins Spiel gehen. Aber wir haben in dieser Saison mehrfach gezeigt – sei es im Hinspiel gegen Siegburg, in Vichttal, in Hohkeppel oder auch gegen Bergisch Gladbach und Merten –, dass wir ein sehr unangenehmer Gegner sind und jedem Team alles abverlangen können. Mit Siegburg kommt eine Mannschaft, die absolut verdient oben mitspielt. Mit Alexander Otto haben sie zudem einen Top-Trainer, der das Maximum aus seiner Mannschaft herausholt.“