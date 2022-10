Längste Auswärtsfahrt versüßt Bereits am Freitag reiste der RWE-Tross zum Mitaufsteiger nach Mecklenburg-Vorpommern. Letztendlich wurde die längste Reise der Regionalliga-Saison mit dem vierten Sieg in Folge versüßt.

Damit klettert der FC Rot-Weiß Erfurt für mindestens eine Nacht auf den zweiten Platz der Regionalliga-Tabelle. In Greifswald selbst knüpfte die Mannschaft von Fabian Gerber an die letzten Leistungen an und feierte einen souveränen 2:0-Erfolg.

Seidemann macht den Deckel drauf

Trotz der langen Anreise scheuten etwa 200 Anhänger des FC Rot-Weiß Erfurt nicht den Weg nach Greifswald. Und für die RWE-Fans sollte sich der enorme Aufwand mehr als lohnen. Ihre Mannschaft kam gut in die Partie und bestimmt von Beginn an das Geschehen auf dem Feld. Nach ersten Halbchancen durch Cabral (6.), Mergel (8.) und Hajrulla (11.) hatte Ciccarelli die erste Großchance. Von Mergel bedient wurde der Schuss des italienischen Spielmachers allerdings in höchster Not geblockt (15.). Den Lohn für die gute Startphase erntete dann Hajrulla mit seinem dritten Saisontor. Sturmpartner Mergel setzte den Griechen mit brasilianischen Wurzeln in Szene, der aus fünf Metern in den Ball segelte und traf - 1:0 (22.). Mergel hätte wenig später fast erhöht, wurde allerdings zunächst abgegrätscht und wenig später köpfte der Angreifer knapp vorbei (27./28.). Vom GFC war bis zu diesem Moment offensiv noch gar nichts zu sehen. Dies änderte sich allerdings kurz vor der Pause als Benyamina nach Vorarbeit von Farr das Außennetz traf (45.).

Deutlich aggressiver kamen die Gastgeber auch aus dem Kabinengang auf das Feld zurück. Erneut war es Banyamina, der seinen Kopfball aber über den Flückiger-Kasten setzte. Allerdings hatte sonst RWE defensiv alles im Griff und setzte offensiv in der Schlussminute den entscheidenden Konter. Seidemann wurde auf Rechts gefunden und ging mit Tempo in den Strafraum. Sein fünftes Saisontor per Schuss ins rechte untere Eck machte dann den Deckel auf die Partie (90.) und ließ die Rot-Weißen nach Abpfiff mit ihren Fans feiern.