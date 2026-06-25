Längerfristiger Vertrag: WSG Tirol holt ÖFB-Nachwuchskeeper Hamzic

Der 19-jährige Torhüter Salko Hamzic schließt sich der WSG Tirol an. Er kommt vom FC Red Bull Salzburg und war zuletzt auch für den FC Liefering im Einsatz. – Foto: WSG Tirol

Stefan Köck, Manager Sport der WSG Tirol, zu dieser Neuverpflichtung: „Wir freuen uns sehr, dass sich Salko für die WSG entschieden hat. Er ist ein junger, entwicklungsfähiger Tormann, der bereits eine exzellente Ausbildung genossen hat und körperlich alles mitbringt, was es auf diesem Niveau braucht. Wir sind absolut überzeugt, dass er sich bei uns hervorragend weiterentwickeln wird. Salko passt mit seinem Profil nicht nur ideal in unser Tormannteam, sondern ist auch menschlich eine großartige Verstärkung für unsere Mannschaft. Wir freuen uns auf die gemeinsame Arbeit!“



Salko Hamzic über seinen Transfer: „Ich bin überglücklich hier zu sein und, dass alles so schnell geklappt hat. An meinem ersten Tag wurde ich sehr gut aufgenommen, es ist alles extrem familiär hier in Wattens und dieser Schritt fühlt sich einfach richtig an. Jetzt kann ich es kaum abwarten, mit der Mannschaft loszulegen!“