 2026-06-24T10:25:44.617Z

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Längerfristiger Vertrag: WSG Tirol holt ÖFB-Nachwuchskeeper Hamzic

Die WSG Tirol hat einen neuen Schlussmann: Mit Salko Hamzic wechselt eines der größten österreichischen Tormann-Talente ins Heilige Land. Der Linksfuß mit bosnischen Wurzeln stand in der vergangenen Bundesliga-Saison 20 Mal im Kader von Red Bull Salzburg und brachte es darüber hinaus – als Kooperationsspieler – auf fünf Einsätze für den FC Liefering in der 2. Liga.

von WSG Tirol · Heute, 20:45 Uhr · 0 Leser
Der 19-jährige Torhüter Salko Hamzic schließt sich der WSG Tirol an. Er kommt vom FC Red Bull Salzburg und war zuletzt auch für den FC Liefering im Einsatz.
Der 19-jährige Torhüter Salko Hamzic schließt sich der WSG Tirol an. Er kommt vom FC Red Bull Salzburg und war zuletzt auch für den FC Liefering im Einsatz. – Foto: WSG Tirol

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Seit 2023 wurde er laufend in die Lehrgänge der ÖFB-Nachwuchsteams einberufen (U18, U19 sowie U21) und stand bisher in zwölf Partien zwischen den Pfosten. Salko Hamzic hat einen längerfristigen Vertrag bei der WSG Tirol unterschrieben und wird die Rückennummer 1 tragen.

Stefan Köck, Manager Sport der WSG Tirol, zu dieser Neuverpflichtung: „Wir freuen uns sehr, dass sich Salko für die WSG entschieden hat. Er ist ein junger, entwicklungsfähiger Tormann, der bereits eine exzellente Ausbildung genossen hat und körperlich alles mitbringt, was es auf diesem Niveau braucht. Wir sind absolut überzeugt, dass er sich bei uns hervorragend weiterentwickeln wird. Salko passt mit seinem Profil nicht nur ideal in unser Tormannteam, sondern ist auch menschlich eine großartige Verstärkung für unsere Mannschaft. Wir freuen uns auf die gemeinsame Arbeit!“

Salko Hamzic über seinen Transfer: „Ich bin überglücklich hier zu sein und, dass alles so schnell geklappt hat. An meinem ersten Tag wurde ich sehr gut aufgenommen, es ist alles extrem familiär hier in Wattens und dieser Schritt fühlt sich einfach richtig an. Jetzt kann ich es kaum abwarten, mit der Mannschaft loszulegen!“