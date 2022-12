Längerer Ausfall für Martinrodas Torjäger Wenn die Vorbereitung auf die Rückrunde beginnt, wird der FSV Martinroda zunächst auf seinen „Neuner“ und Torjäger Benjamin Hertel verzichten müssen.

Schon in der Vorsaison zog sich Hertel eine Verletzung am Außenband im Sprunggelenk zu. Seitdem war er nicht mehr gänzlich Beschwerdefrei. Nun soll die Operation Abhilfe schaffen.

„Noch in der Oberliga hatte ich mir gegen Grimma das Außenband gerissen. Seitdem ist das nie wieder so richtig geworden. Ich sollte acht Wochen Pause machen und langsam wieder einsteigen. Es hatte sich zu der Zeit schon komisch angefühlt und deshalb habe ich 12 Wochen Pause gemacht. Seitdem sind die Schmerzen nie richtig weggegangen“, sagt der 27-jährige Stürmer. Seinerzeit rieten ihm die Mediziner die Verletzung konservativ auszukurieren. Nun, nach weiteren Arzt-Besuchen, muss er doch unters Messer. In dieser Spielzeit hat er sich eher über den Platz geschleppt, um seiner Mannschaft zu helfen, erzählt er im FuPa-Gespräch. „Ich musste viele Trainings auslassen, weil ich Schmerzen hatte. Bei den Spielen haben ich dann auch nicht die Leistung gebracht, die ich von mir kenne“, sagt er. Doch irgendwann funktionierte auch das nicht mehr. „Nach dem Spiel gegen Geraberg ging gar nichts mehr. Da bin ich nochmal umgeknickt. Es war vorher schon nicht gut aber dann war es nicht mehr möglich“ so Hertel.

Am fünften Januar steht dann die OP an, die Linderung verschaffen soll. Dass der Angreifer seiner Mannschaft erstmal schmerzlich fehlen wird, bestätigt Coach Sebastian Bach. „Benjamin Hertel wird uns in der Vorbereitung und den ersten Pflichtspielen nicht zur Verfügung stehen. Sein Ausfall schmerzt natürlich sehr“, so Bach, der auch deshalb Handlungsbedarf sieht, den Kader in der Offensive zu verstärken. Wie schwierig ist es im Winter ist, Transfers zu tätigen, die direkt weiterhelfen, weiß er natürlich auch. Neben Hertel wird im neuen Jahr mit Jeffrey Appiah ein weiterer Spieler nicht mehr von der Partie sein. „Er ist wieder nach Amerika zurückgekehrt“, erklärt Sebastian Bach zu dieser Personalie.