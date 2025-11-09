LÄHDEN LEBT! 5:1-SHOW IM ABSTIEGSKRACHER!

Was für ein Auftritt im Tabellenkeller! Die SG Lähden/Holte hat sich eindrucksvoll zurückgemeldet und beim TSV Concordia Schöninghsdorf einen deutlichen 5:1-Auswärtssieg gefeiert. Nach zuletzt schwachen Wochen zeigten die Lähdener endlich wieder Leidenschaft, Spielfreude und vor allem Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor.

Befreiungsschlag im Keller: SG Lähden/Holte schießt sich den Frust von der Seele! Abrahams trifft doppelt, Team zeigt Lebenszeichen im Abstiegskampf

Von Beginn an übernahm die SG die Initiative, suchte die Zweikämpfe und setzte mit aggressivem Pressing frühe Akzente. In der 32. Minute belohnte sich die Mannschaft: Brendan Abrahams staubte nach einer unübersichtlichen Szene im Strafraum zum 0:1 ab. Die verdiente Führung, die dem Team sichtbar Selbstvertrauen gab.

Nach der Pause legte Bojan Pivac (47.) eiskalt nach - 0:2. Doch als Schöninghsdorfs Matteo Jansen (59.) nach einem langen Ball verkürzte, schien das Spiel kurz zu kippen. Statt zu wackeln, zeigte Lähden Moral: Wieder war Abrahams (63.) zur Stelle, diesmal mit einem sehenswerten Hackentor, das 1:3 war der Knackpunkt.

Danach rollte der SG-Express: Markus Hoffmann (83.) erhöhte, Christopher Olges (90.+4) setzte mit dem 1:5 den Schlusspunkt. Besonders auffällig: Routinier Michael Vorholt glänzte als Spielgestalter mit zwei Vorlagen, und Keeper Thrun hielt stark, wenn er gebraucht wurde.

Nach Abpfiff war die Erleichterung greifbar. „Endlich haben wir das gezeigt, was wir können - Kampf, Wille und Mut nach vorn“, war aus dem Lager der Gäste zu hören. Mit dem Dreier verschafft sich Lähden/Holte etwas Luft im Tabellenkeller und sendet ein klares Signal: Im Abstiegskampf lebt die SG noch!

Liveticker: Hannes Vorholt