Lägerdorfs Aufholjagd kommt zu spät

Der TSV Lägerdorf hat am 14. Spieltag der Landesliga Holstein eine bittere Niederlage hinnehmen müssen. Beim SV Todesfelde II verlor die Mannschaft von Trainer Michael Blume mit 3:4 (0:4) – ein Ergebnis, das den Spielverlauf in zwei völlig gegensätzliche Halbzeiten teilte.

Vor 53 Zuschauern erwischte Lägerdorf einen Albtraumstart. Schon in der zehnten Minute brachte Elias Jung die Gastgeber in Führung. Die Defensive des TSV wirkte ungeordnet und anfällig, während im Spielaufbau kaum Struktur erkennbar war. Binnen 25 Minuten schraubten Maximilian Aberger (21., 35.) und Paul Rieseler (32.) das Ergebnis auf 4:0. „Die erste Halbzeit war wohl sehr gebraucht. Viele Fehler und unglückliche Entscheidungen. Zu keiner Zeit sind wir ins Spiel gekommen. Es lief nichts zusammen“, bilanzierte Blume deutlich.

Die Worte in der Kabine zeigten nach dem Seitenwechsel Wirkung. Lägerdorf kam wie verwandelt aus der Pause, suchte mutig den Weg nach vorn und kontrollierte fortan das Geschehen. Merten Kunter verkürzte in der 47. Minute, Husseini Said Mortaza legte nur acht Minuten später nach. Todesfelde kam kaum noch zu Entlastungsangriffen, der TSV drückte mit großem Aufwand auf den Anschlusstreffer. Mehrfach lag das 3:4 in der Luft, doch zweimal rettete das Aluminium für die Hausherren. Erst in der 90. Minute gelang Edwart Jauk per Foulelfmeter das 3:4, doch für mehr reichte die Zeit nicht mehr.

„In der zweiten Halbzeit ein ganz anderes Bild – sehr spielbestimmend, kaum Chancen vom Gegner. Drei Tore und zwei Lattentreffer auf der Habenseite, wir waren dem verdienten Unentschieden sehr nahe“, sagte Blume. Trotz der Niederlage wollte der Trainer die Reaktion seiner jungen Mannschaft hervorheben: „Leider hat es trotz guter Moral nicht gereicht. Mund abwischen und weiter. Immer das Positive mitnehmen.“