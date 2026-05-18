Lägerdorf zerlegt den Absteiger – und landet plötzlich auf Platz sechs

Vor wenigen Wochen schien der TSV Lägerdorf in einer komplizierten Schlussphase festzustecken. Jetzt endet die Saison plötzlich mit Euphorie. Das 5:0 beim Ratzeburger SV war bereits der zweite Kantersieg innerhalb weniger Tage – und der Schlusspunkt unter einen bemerkenswerten Endspurt in der Landesliga Holstein.
Als Schiedsrichter Krischan Kropp die Partie nach neunzig einseitigen Minuten beendete, wirkte der Klassenunterschied deutlich größer als der Blick auf die Tabelle zunächst vermuten ließ. Der TSV Lägerdorf dominierte den bereits abgestiegenen Ratzeburger SV nahezu über die komplette Spielzeit und gewann auch das zweite Duell binnen vier Tagen klar mit 5:0.
Dabei brauchte die Mannschaft von Trainer Michael Blume zunächst etwas Geduld. Erst nach knapp einer halben Stunde brachte Merten Kunter die Gäste in Führung. Nach der Pause brach Ratzeburg dann auseinander. Michel Aaron Pohlmann, Christian Ostertag, Mike Loschizki und Joker Paul Mohr schraubten das Ergebnis in die Höhe.
Besonders bemerkenswert: Noch vor wenigen Wochen sprach man in Lägerdorf über Verletzungssorgen, fehlende Stabilität und eine Mannschaft, der sichtbar die Kräfte ausgingen. Nun beendet der TSV die Saison mit zwei überzeugenden Vorstellungen und springt mit 43 Punkten sogar noch auf Rang sechs.
Trainer Michael Blume zog entsprechend zufrieden Bilanz: „Damit haben wir unsere Ziele erreicht und die Saison auf Platz sechs mit 43 Punkten abgeschlossen.“ Vor allem die Art und Weise imponierte ihm: „Insgesamt war das ein sehr reifer Auftritt.“
Der Coach erinnerte anschließend auch an die schwierigen Voraussetzungen vor der Saison. „Nach einem großen Umbruch mit neun Abgängen und einem Durchschnittsalter von gerade einmal 22 Jahren hätten uns das wohl nur die wenigsten zugetraut“, sagte Blume.
Während Lägerdorf mit neuem Selbstvertrauen in die Sommerpause geht, endet die Saison für den Ratzeburger SV nach nur einem Jahr wieder mit dem Abstieg. Die Defensive der Gastgeber offenbarte auch im letzten Saisonspiel große Probleme, insgesamt kassierte das Team achtzig Gegentreffer – Höchstwert der Liga.
In Lägerdorf dagegen wächst nach diesem Schlussspurt die Hoffnung, dass die Mannschaft in der kommenden Spielzeit tatsächlich den nächsten Schritt machen könnte. Blume formulierte die Richtung bereits deutlich: „Wir wollen weiter angreifen und uns im oberen Tabellenbereich etablieren.“
Ratzeburger SV – TSV Lägerdorf 0:5
Ratzeburger SV: Marc Alves (70. Leon Neumann), Lennart Jacobsen, Yanneck Holst, Jannik Edler (86. Lukas Meßfeldt), Lennart Herrmann, Michael Meier, Alexander Rudolph, Felix Michael Busch, Alireza Asadollahi (65. Sören Todt), Lewis Vieth (78. Lucas Sebastian Molter), Sören Hansen (65. Sven Knuth) - Trainer: Fabian Löchel
TSV Lägerdorf: Fabian Jütte, Merten Kunter, Christian Ostertag, Michel Aaron Pohlmann (65. Matteo Chionidis), Daniel Ondja A Onono, Marvin Joachimsmeier, Albion Krasniqi, Andrej Jauk, Edwart Jauk (64. Paul Mohr), Torge Kunter (64. Husseini Said Mortaza), Mike Loschizki - Trainer: Michael Blume
Schiedsrichter: Krischan Kropp - Zuschauer: 41
Tore: 0:1 Merten Kunter (29.), 0:2 Michel Aaron Pohlmann (54.), 0:3 Christian Ostertag (61.), 0:4 Mike Loschizki (68.), 0:5 Paul Mohr (72.)