Lägerdorf zerlegt den Absteiger – und landet plötzlich auf Platz sechs Nach schwierigen Wochen beendet der TSV die Saison mit zwei furiosen Kantersiegen und sendet ein deutliches Signal für die Zukunft von ck · Heute, 07:46 Uhr · 0 Leser

– Foto: TSV Lägerdorf

Vor wenigen Wochen schien der TSV Lägerdorf in einer komplizierten Schlussphase festzustecken. Jetzt endet die Saison plötzlich mit Euphorie. Das 5:0 beim Ratzeburger SV war bereits der zweite Kantersieg innerhalb weniger Tage – und der Schlusspunkt unter einen bemerkenswerten Endspurt in der Landesliga Holstein.

Als Schiedsrichter Krischan Kropp die Partie nach neunzig einseitigen Minuten beendete, wirkte der Klassenunterschied deutlich größer als der Blick auf die Tabelle zunächst vermuten ließ. Der TSV Lägerdorf dominierte den bereits abgestiegenen Ratzeburger SV nahezu über die komplette Spielzeit und gewann auch das zweite Duell binnen vier Tagen klar mit 5:0. Dabei brauchte die Mannschaft von Trainer Michael Blume zunächst etwas Geduld. Erst nach knapp einer halben Stunde brachte Merten Kunter die Gäste in Führung. Nach der Pause brach Ratzeburg dann auseinander. Michel Aaron Pohlmann, Christian Ostertag, Mike Loschizki und Joker Paul Mohr schraubten das Ergebnis in die Höhe.

Vom Sorgenkind zum Überraschungsteam Besonders bemerkenswert: Noch vor wenigen Wochen sprach man in Lägerdorf über Verletzungssorgen, fehlende Stabilität und eine Mannschaft, der sichtbar die Kräfte ausgingen. Nun beendet der TSV die Saison mit zwei überzeugenden Vorstellungen und springt mit 43 Punkten sogar noch auf Rang sechs. Trainer Michael Blume zog entsprechend zufrieden Bilanz: „Damit haben wir unsere Ziele erreicht und die Saison auf Platz sechs mit 43 Punkten abgeschlossen.“ Vor allem die Art und Weise imponierte ihm: „Insgesamt war das ein sehr reifer Auftritt.“