Lägerdorf will Revanche gegen Eichholz

Am Samstag (14 Uhr) empfängt der TSV Lägerdorf den Eichholzer SV zum 17. Spieltag der Landesliga Holstein. Für die Mannschaft von Trainer Michael Blume ist es nicht nur ein Duell mit einem Topteam der Liga, sondern auch die Chance auf Revanche: Im Hinspiel Anfang August kassierte Lägerdorf eine deutliche 1:5-Niederlage.

„Die Motivation bei uns ist sehr hoch, am Wochenende die drei Punkte gegen Eichholz zu holen“, sagt Blume vor dem Heimspiel. „Leider war das Hinspiel kein gutes Spiel von uns und wir gerieten 1:5 unter die Räder. Wir haben eine super Trainingswoche hinter uns und wissen um die Stärken des Gegners.“

Der Eichholzer SV reist als Tabellendritter mit 30 Punkten an und befindet sich weiter im Rennen um die Spitzenplätze. Die Gäste überzeugten zuletzt mit einem klaren 3:0 gegen TuS Hartenholm. Lägerdorf, derzeit Neunter mit 23 Punkten aus 14 Spielen, will dagegen an den 2:1-Erfolg beim FC Fetih-Kisdorf anknüpfen.

„Dem Gegner gilt es mit aller Macht Wind aus den Segeln zu nehmen und unsere Chancen effektiv zu nutzen“, betont Blume. Seine junge Mannschaft will den Heimvorteil nutzen, um gegen den favorisierten Tabellendritten zu bestehen. Mit einem Sieg könnte Lägerdorf den Anschluss an das obere Tabellendrittel wahren und den positiven Trend der vergangenen Wochen bestätigen.