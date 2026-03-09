Lägerdorf unterliegt beim Spitzenreiter

„Wir haben in der ersten Halbzeit versucht, die Qualitäten von Rapid so gut wie möglich auszuschalten. Das ist uns leider nicht immer gelungen, sodass wir nach 26 Minuten folgerichtig mit 0:3 zurücklagen“, sagte Blume nach der Partie.

Rapid begann druckvoll und nutzte früh seine Chancen. Tino Arp brachte die Lübecker in der 6. Minute in Führung. Peywend Cabbar erhöhte zunächst auf 2:0 (17.), ehe er in der 32. Minute mit seinem zweiten Treffer des Tages bereits den Endstand herstellte.

Trotz des frühen Rückstands kam auch Lägerdorf zu Möglichkeiten. Mehrfach erspielte sich der TSV aussichtsreiche Abschlüsse, ließ diese jedoch ungenutzt. „Wir hatten zwei bis drei richtig gute Chancen, konnten diese aber nicht verwerten“, so Blume.

Auch nach der Pause blieb Lägerdorf engagiert und erarbeitete sich weitere Möglichkeiten. „In der zweiten Halbzeit haben wir weiterhin sehr engagiert gespielt und uns erneut vier bis fünf gute Chancen erspielt. Leider gelingt es uns im Moment zu selten, daraus Zählbares zu machen.“

Der Trainer sieht vor allem im Abschluss noch Verbesserungspotenzial: „Uns fehlt aktuell vielleicht die nötige Kaltschnäuzigkeit oder ein Stürmer, der diese Chancen konsequent verwertet.“

In der Tabelle bleibt der TSV Lägerdorf mit 29 Punkten auf Rang neun. Für die Mannschaft geht es bereits am kommenden Wochenende weiter: Dann empfängt der TSV zu Hause den SC Rönnau. Blume hofft, die positiven Ansätze aus dem Spiel in Lübeck mitzunehmen: „Diese gilt es am Samstag auf den Platz zu bringen.“