Lägerdorf scheitert erneut an der Chancenverwertung

– Foto: Reiner Stöter

Der TSV Lägerdorf hat am 22. Spieltag der Landesliga Holstein eine Heimniederlage gegen den SC Rönnau hinnehmen müssen. Trotz zahlreicher Chancen unterlag die Mannschaft von Trainer Michael Blume mit 1:3 und verpasste es erneut, ihre Überlegenheit im Spiel in Tore umzumünzen.

Auch nach der Pause erhöhte der TSV den Druck. „Wir kommen eigentlich noch besser raus und drücken auf das 1:0“, so Blume. Die große Chance zur Führung bot sich vom Punkt: Ein erster Strafstoß wurde vom Torhüter gehalten, allerdings zu früh von der Linie gestartet. Der Versuch wurde wiederholt – der zweite Schuss ging jedoch deutlich über das Tor.

Die Anfangsphase bereitete den Gastgebern zunächst Probleme. Rönnau setzte auf lange Bälle und zweite Bälle, womit Lägerdorf zunächst Schwierigkeiten hatte. „In den ersten 15 Minuten hatten wir Probleme mit der Spielweise von Rönnau. Nur lang und auf zweite Bälle, kaum fußballerische Lösungen“, erklärte Blume. Danach stabilisierte sich der TSV jedoch und kontrollierte die Partie weitgehend. Die taktische Ausrichtung ging auf, zudem erspielte sich Lägerdorf mehrere gute Möglichkeiten – allerdings ohne Torerfolg.

Kurz darauf kippte die Partie. Nach einem Rückpass lief ein Rönnauer Angreifer dazwischen, Torhüter Matteo Chionidis konnte ihn nur noch per Foul stoppen. Den fälligen Strafstoß verwandelte Lasse Koth zur Gästeführung (69.). Wenige Minuten später erhöhte Janick Loose nach einem Abpraller auf 2:0 (74.).

Der TSV gab sich dennoch nicht auf. Dennis Staade verkürzte in der 77. Minute aus dem Gewühl auf 1:2 und brachte Lägerdorf zurück ins Spiel. In der Schlussphase gingen die Gastgeber volles Risiko, doch kurz vor dem Ende sorgte Marko Stoliar für die Entscheidung. Nach einem langen Ball konnte Chionidis den Ball nicht festhalten, Stoliar staubte zum 3:1 ab (90.).

„Man muss leider sagen, dass wir unsere Chancen nicht nutzen und dadurch keine Ruhe ins Spiel bekommen“, analysierte Blume. Vier bis fünf gute Möglichkeiten ließ sein Team liegen. „Ein echter Knipser ist momentan nicht in unseren Reihen. Hätten wir einen, würde er wohl einige Tore erzielen können, da wir meist gut vorbereiten.“

In der Tabelle bleibt der TSV Lägerdorf mit 29 Punkten auf Rang neun. Rönnau dagegen verschafft sich mit dem Auswärtssieg weiter Luft im unteren Tabellenbereich.

TSV Lägerdorf – SC Rönnau 1:3

TSV Lägerdorf: Matteo Chionidis, Merten Kunter, Christian Ostertag, Michel Aaron Pohlmann (79. Daniel Ondja A Onono), Jonas Bischoff, Julian Bossauer, Marvin Joachimsmeier (73. Tobias Granert), Moritz Maximilian Kreth, Albion Krasniqi, Andrej Jauk, Dennis Staade - Trainer: Michael Blume

SC Rönnau: Tim Hamann, Lasse Koth, Peter Lennard Koth, Mirco Schultz, Marvin Heckler, Janick Loose (89. Tim Bedei), Ruven Seydel (92. Hannes Peter Hildebrandt), Thore Dohm, Jasper Fredrich (46. Marko Stoliar), Konstantin Reimpell (76. Matti Ole Heßmer), Jonte Christoph Frommhagen - Trainer: Pascal Lorenz

Schiedsrichter: Cedric Petersen

Tore: 0:1 Lasse Koth (69. Foulelfmeter), 0:2 Janick Loose (74.), 1:2 Dennis Staade (77.), 1:3 Marko Stoliar (90.)