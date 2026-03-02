Lägerdorf nutzt starke Anfangsphase

– Foto: Reiner Stöter

Der TSV Lägerdorf ist mit einem Heimsieg gegen den TSV Pansdorf aus der Winterpause gekommen. In einer intensiven Partie setzte sich die Mannschaft von Trainer Michael Blume mit 2:1 durch und verbesserte sich auf 29 Punkte.

„Die erste Halbzeit lief richtig gut. Wir sind früh in Führung gegangen, haben nach dem Ausgleich nicht nachgelassen und direkt wieder die Führung erzielt“, sagte Blume. Kurz vor der Pause verpasste der TSV das mögliche 3:1. „Das wäre wichtig gewesen.“

Die Gastgeber erwischten einen optimalen Start. Bereits in der vierten Minute traf Mike Loschizki zur Führung. Nach dem schnellen Ausgleich durch Jannik Schoer (14.) zeigte Lägerdorf eine direkte Reaktion: Michel Aaron Pohlmann stellte nur sechs Minuten später auf 2:1 (20.).

Nach dem Seitenwechsel erspielte sich Lägerdorf mehrere gute Möglichkeiten, versäumte es jedoch, die Partie zu entscheiden. „Wir hatten vier bis fünf gute Chancen, konnten aber kein weiteres Tor nachlegen“, so Blume. In der Schlussphase erhöhte Pansdorf den Druck und kam noch zu gefährlichen Aktionen. „Wenn es ganz unglücklich läuft, steht es am Ende 2:2 – und dann dürfen wir uns aufgrund der vielen vergebenen Chancen auch nicht beschweren.“

Pansdorfs Trainer Hendrik Block sah ein ausgeglichenes Spiel: „Ein Spiel, welches am Ende gut unentschieden hätte ausgehen können und damit durchaus auch gerecht gewesen wäre. Sollte heute leider nicht sein.“

Für Lägerdorf war es nach rund drei Monaten Pflichtspielpause ein gelungener Restart. „Jetzt wissen wir, wo wir stehen – auch wenn wir die gesamte Vorbereitung ohne Testspiel absolviert haben“, erklärte Blume. In der Tabelle klettert der TSV auf Rang sieben und hält Anschluss an das obere Mittelfeld.

TSV Lägerdorf – TSV Pansdorf 2:1

TSV Lägerdorf: Matteo Chionidis, Merten Kunter, Michel Aaron Pohlmann, Jonas Bischoff, Julian Bossauer (80. Nico Dieckmann), Moritz Maximilian Kreth, Albion Krasniqi, Andrej Jauk, Edwart Jauk (61. Dennis Staade), Pascal Dominic Ritter (89. Husseini Said Mortaza), Mike Loschizki - Trainer: Michael Blume

TSV Pansdorf: Jannes Hendrik Leptien, Marcel Venzke, Jason Lange, Paul Manthe, Paul Julian Meins, Jan-Malte Basse (70. Nick Zubke), Enrique Bromund, Christoph Schnell (66. Joel Denker), Mika Hansen (46. Timon Werda), Jannik Schoer, Fabian Schulz (46. Kai Hahn) - Trainer: Hendrik Block

Schiedsrichter: Tim Hohmann

Tore: 1:0 Mike Loschizki (4.), 1:1 Jannik Schoer (14.), 2:1 Michel Aaron Pohlmann (20.)