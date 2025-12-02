Lägerdorf findet offensiv keine Mittel

Der TSV Lägerdorf hat in der Landesliga Holstein die nächste Heimniederlage hinnehmen müssen. Gegen den SSC Hagen Ahrensburg verlor die Mannschaft von Trainer Michael Blume mit 0:2 und bleibt damit bei 23 Punkten stehen.

Bereits in der ersten Halbzeit setzten die Gäste klare Akzente. Mit hoher Laufbereitschaft und aggressivem Anlaufen brachte Hagen Ahrensburg den TSV früh unter Druck. Lägerdorf fand kaum Zugang zum Spiel, wirkte in den Zweikämpfen häufig einen Schritt zu spät und ließ Chancenverwertung wie Offensivaktionen vollständig vermissen.

Rico Pohlmann nutzte in der 23. Minute die erste klare Möglichkeit zur Gästeführung. Noch vor der Pause erhöhte Jakob Heinrich Bier nach einer schnellen Kombination auf 2:0 (34.). „Leider haben wir die erste Halbzeit mal wieder verschlafen. Der Gegner hat uns durch laufintensives Spiel sehr beschäftigt und wir waren überhaupt nicht griffig genug, um das zu verhindern“, erklärte Blume.

Nach dem Wechsel stabilisierte sich der TSV defensiv, doch im Spiel nach vorne blieb es bei wenigen Halbansätzen. Hagen Ahrensburg kontrollierte die Partie und brachte den Vorsprung ohne größere Schwierigkeiten über die Zeit. „In der zweiten Halbzeit lief es ein bisschen besser, aber offensiv lief nicht viel zusammen. Verdienter Sieg der Gäste“, fasste Blume zusammen.