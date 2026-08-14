Lägerdorf braucht Punkte – Blau-Rot will starken Start bestätigen

Die einen wollen endlich den ersten Sieg, die anderen ihren gelungenen Saisonstart fortsetzen. Wenn der TSV Lägerdorf II am Sonntag um 12.45 Uhr die SG Blau-Rot Holstein empfängt, treffen am vierten Spieltag zwei Mannschaften aufeinander, deren erste Saisonwochen sehr unterschiedlich verlaufen sind.

Dabei zeigt ein genauerer Blick auf die bisherigen Resultate, was Blau-Rots Trainer Dennis Falkenburger mit den Schwankungen seiner Mannschaft meint. Zum Auftakt gelang ein überzeugendes 3:0 gegen die Bramstedter TS, anschließend verlor die SG ein torreiches Spiel bei MTSV Hohenwestedt II mit 3:4. Am vergangenen Dienstag folgte dann ein umkämpftes 1:0 gegen TuS Nortorf II.

Die Tabelle spricht zunächst für die Gäste. Blau-Rot hat zwei seiner drei Ligaspiele gewonnen und steht mit sechs Punkten sowie 7:4 Toren auf dem sechsten Tabellenplatz. Lägerdorf II kommt bislang auf einen Zähler und belegt mit einem Torverhältnis von 4:8 Rang zwölf.

Gerade der jüngste Auftritt stimmt Falkenburger zuversichtlich. Er spricht von einem „intensiven und sehr guten Spiel“ gegen Nortorf und möchte diesen Schwung mit nach Lägerdorf nehmen. „Wir wollen versuchen, unser Spiel aufzuziehen und den positiven Saisonstart zu bestätigen“, sagt der Coach.

Dass der kommende Gegner für seine Mannschaft nur schwer einzuschätzen ist, macht die Aufgabe nicht einfacher. „Lägerdorf ist für uns eher eine unbekannte Mannschaft, da wir den TSV in den letzten Jahren nicht in unserer Staffel hatten“, sagt Falkenburger.

Für den Trainer liegt eine der wichtigsten Aufgaben darin, mehr Konstanz in die Leistungen seiner Mannschaft zu bringen. Nach dem deutlichen Auftaktsieg und der knappen Niederlage in Hohenwestedt habe das 1:0 gegen Nortorf gezeigt, wozu seine Mannschaft in einem engen Spiel in der Lage sei. Nun sollen möglichst die nächsten drei Punkte folgen.

Tombrock fordert mindestens einen Punkt

Auf Lägerdorfer Seite ist die Situation bereits etwas angespannter. Die Mannschaft von Trainer Alexander Tombrock ist nach drei Begegnungen noch sieglos. Zum Auftakt verlor die Reserve des TSV mit 0:2 bei der SG Weddelbrook/Nützen. Danach folgte ein 2:2 gegen den VfR Horst II, ehe Lägerdorf am Dienstag mit 2:4 bei der SG Padenstedt unterlag.

Gerade die vergangenen beiden Begegnungen lassen Tombrock dennoch hoffen. Gegen Horst führte seine Mannschaft bis in die Nachspielzeit mit 2:1, ehe ein Eigentor noch den Ausgleich brachte. In Padenstedt stand es zur Pause 1:1, später verkürzte Lägerdorf noch einmal auf 2:3, ehe die Gastgeber erst tief in der Nachspielzeit den Endstand herstellten.

„Wir stehen derzeit mit dem Rücken zur Wand, die ersten drei Spiele haben wir uns natürlich ganz anders vorgestellt“, sagt Tombrock. Panik sei dennoch nicht angebracht. „Jetzt heißt es im Spiel gegen Blau-Rot Holstein, mindestens ein Unentschieden zu erringen. Dabei verfallen wir aber nicht in Panik, sondern bleiben unserem Spielstil treu.“

Dass die Erwartungshaltung vor Saisonbeginn durchaus höher war, zeigt auch das FuPa-Teamprofil: Dort hat Lägerdorf II als Saisonziel „oben mitspielen“ angegeben. Trainer Aleaxander Tombrock muss nun zunächst dafür sorgen, dass der Anschluss an das Tabellenmittelfeld nicht früh verloren geht.

Tombrock sieht die bisherigen Resultate allerdings nicht als Ausdruck grundsätzlicher Probleme. „Ich bin der Meinung, dass wir in den letzten beiden Partien unglücklich Punkte gelassen haben“, sagt er. Die Stimmung innerhalb der Mannschaft sei weiterhin gut: „Wir freuen uns auf Sonntag.“

Auch deshalb dürfte sich ein interessantes Duell entwickeln. Lägerdorf steht unter größerem Ergebnisdruck, möchte seine Spielidee aber nicht aufgeben. Blau-Rot reist dagegen mit dem Selbstvertrauen aus zwei Siegen an und will nach Falkenburgers Worten gerade die Schwankungen der ersten Wochen abstellen.

Auf dem Papier gehen die Gäste mit der besseren Bilanz in die Partie. Doch für Lägerdorf bietet das Heimspiel die Gelegenheit, aus einigen ordentlichen Phasen der vergangenen Begegnungen erstmals einen Sieg zu machen. Blau-Rot wiederum könnte mit einem weiteren Dreier seinen Platz in der oberen Tabellenhälfte festigen – und den positiven Saisonstart endgültig bestätigen.