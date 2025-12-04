Lägerdorf belohnt sich

Der TSV Lägerdorf hat im Nachholspiel des 11. Spieltags einen wichtigen Heimsieg gefeiert. Gegen den TuS Hartenholm setzte sich die Mannschaft von Trainer Michael Blume mit 3:2 durch und schloss das Fußballjahr erfolgreich ab.
Vor 42 Zuschauern startete der TSV dynamisch und zielstrebig. Bereits in der dritten Minute traf Mike Loschizki zur frühen Führung. Lägerdorf blieb am Drücker, verpasste das mögliche 2:0 jedoch knapp. Stattdessen gelang Hartenholm durch Blerim Bara per Foulelfmeter der Ausgleich (20.). „Wir haben eine super Anfangsphase gezeigt und schnell nach vorne gespielt. Leider das 2:0 verpasst und dann einen blöden Elfmeter bekommen“, sagte Blume.
Seine Mannschaft reagierte allerdings nervenstark. Pascal Dominic Ritter verwandelte kurz vor der Pause ebenfalls einen Strafstoß zum 2:1 (30.). Auch nach dem Seitenwechsel blieb Lägerdorf das aktivere Team, kassierte jedoch nach einem unglücklichen Pingpong-Standard den erneuten Ausgleich durch Max Dietmar Zastrow (64.).
Doch der TSV steckte keineswegs auf. In einem intensiven Mittwochabend-Flutlichtspiel drängte Lägerdorf auf die Entscheidung – und wurde belohnt. Edwart Jauk verwandelte in der 87. Minute den dritten Strafstoß des Abends zum 3:2-Endstand.
„Wir haben gestern endlich wieder ein anderes Gesicht zeigen können“, betonte Blume. „Nicht aufgesteckt, am Ende verdient das 3:2 gemacht. Rundum gelungener Jahresabschluss.“
Der Trainer hob zudem die faire Geste vor Spielbeginn hervor: Hartenholm hatte um eine spätere Anstoßzeit gebeten, weil ein Spieler durch einen Wildunfall verspätet war – Lägerdorf stimmte selbstverständlich zu. „Wir haben das natürlich gemacht, um dem Gegner die volle Mannstärke zu ermöglichen.“
Mit nun 26 Punkten schiebt sich der TSV in der Tabelle auf Rang acht vor und geht mit einem positiven Gefühl in die Winterpause.
TSV Lägerdorf – TuS Hartenholm 3:2
TSV Lägerdorf: Matteo Chionidis, Tobias Granert, Daniel Ondja A Onono (46. Christian Ostertag), Jonas Bischoff, Julian Bossauer (83. Andrej Jauk), Marvin Joachimsmeier, Moritz Maximilian Kreth (71. Paul Mohr), Albion Krasniqi, Edwart Jauk, Pascal Dominic Ritter (85. Husseini Said Mortaza), Mike Loschizki - Trainer: Michael Blume
TuS Hartenholm: Samuel Aphrem, Robert Hendrik Wasner, Hendrik Wehde, Benjamin Karadzic (53. David Rafael Schmuck), Izzet Yapakci, Fabian Patrick Bürger, Max Dietmar Zastrow (79. Paul Gehrmann), Til Siemssen, Maximilian Kokot, Blerim Bara (62. Timo Malte Novak), Christ Noah Foli - Trainer: Martin Genz
Schiedsrichter: Hauke Moje - Zuschauer: 42
Tore: 1:0 Mike Loschizki (3.), 1:1 Blerim Bara (20. Foulelfmeter), 2:1 Pascal Dominic Ritter (30. Foulelfmeter), 2:2 Max Dietmar Zastrow (64.), 3:2 Edwart Jauk (87.)