– Foto: Reiner Stöter

Lägerdorf belohnt sich 3:2 gegen Hartenholm – TSV zeigt Moral und beendet das Jahr mit Heimsieg Verlinkte Inhalte LL Holstein Lägerdorf Hartenholm

Der TSV Lägerdorf hat im Nachholspiel des 11. Spieltags einen wichtigen Heimsieg gefeiert. Gegen den TuS Hartenholm setzte sich die Mannschaft von Trainer Michael Blume mit 3:2 durch und schloss das Fußballjahr erfolgreich ab.

Vor 42 Zuschauern startete der TSV dynamisch und zielstrebig. Bereits in der dritten Minute traf Mike Loschizki zur frühen Führung. Lägerdorf blieb am Drücker, verpasste das mögliche 2:0 jedoch knapp. Stattdessen gelang Hartenholm durch Blerim Bara per Foulelfmeter der Ausgleich (20.). „Wir haben eine super Anfangsphase gezeigt und schnell nach vorne gespielt. Leider das 2:0 verpasst und dann einen blöden Elfmeter bekommen“, sagte Blume. Gestern, 20:00 Uhr TSV Lägerdorf Lägerdorf TuS Hartenholm Hartenholm 3 2 Abpfiff

Seine Mannschaft reagierte allerdings nervenstark. Pascal Dominic Ritter verwandelte kurz vor der Pause ebenfalls einen Strafstoß zum 2:1 (30.). Auch nach dem Seitenwechsel blieb Lägerdorf das aktivere Team, kassierte jedoch nach einem unglücklichen Pingpong-Standard den erneuten Ausgleich durch Max Dietmar Zastrow (64.). Doch der TSV steckte keineswegs auf. In einem intensiven Mittwochabend-Flutlichtspiel drängte Lägerdorf auf die Entscheidung – und wurde belohnt. Edwart Jauk verwandelte in der 87. Minute den dritten Strafstoß des Abends zum 3:2-Endstand.