Ladenburg in Schlagdistanz zur Spitze Kreisklasse A2 Mannheim +++ Seit die Verletzten und Urlauber zurück sind geht es bergauf bei den Römerstädtern

Noch darf sich die halbe Liga in der Fußball-Kreisklasse A2 Hoffnungen auf einen der ersten beiden Plätze machen. "Es ist schon bemerkenswert, wie eng zu diesem Zeitpunkt der Saison alles beisammen ist", sagt Jörg Höpfner.

Der Trainer des FV 03 Ladenburg hat mit seiner Mannschaft das kurze Zwischentief mit zwei Remis in Folge überstanden, zuletzt gab es überzeugende Siege beim TSV Amicitia Viernheim II (3:0) und gegen die SG Hemsbach (4:0). "Besonders gefreut hat es mich, dass wir beide Partien ohne Gegentor absolviert haben", so Höpfner. Der sportliche Aufwind hängt unmittelbar mit der besseren personellen Lage zusammen. "Wir haben zurück in die Spur gefunden, nachdem unsere vielen Verletzten und Urlauber wieder zurückgekehrt sind", weiß der Trainer.