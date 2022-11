Seit drei Spielen wartet Nico di Doi (Mitte) mit dem VfR Jettingen auf einen Treffer. Gegen den VfL Ecknach soll diese Serie reißen. Auch Fabian Karg (links) und Marius Brugger wünschen sich mit der U23 des FC Gundelfingen in Maihingen einen gelungenen Jahresabschluss. – Foto: Walter Brugger

Ladehemmung trübt die Jettinger Erfolgsbilanz Bezirksligist ist seit drei Spielen torlos +++ Affing winkt der Anschluss +++ Maihinger wollen mal wieder punkten +++ Reservenduell in Nördlingen

Die halbe Konkurrenz befindet sich bereits in der Winterpause, doch für acht Teams der Bezirksliga Nord steht noch eine Zusatzschicht an. In Form von Nachholspielen. Insgesamt wären zwar noch sieben Partien offen, doch die zusätzlichen drei Partien - zwei davon mit Beteiligung des SC Bubesheim - gehen erst 2023 über die Bühne. Auf die Spitze werden die Ergebnisse keine Auswirkungen haben, wohl aer auf den Tabellenkeller. So könnten die lange abgeschlagenen Affinger bis auf einen Zähler an Bubesheim heranrücken, dem TSV Rain II und dem VfL Ecknach winkt ein größerer Puffer auf die Abstiegszone.

Unabhängig vom Ausgang der Begegnung gegen den VfL Ecknach wird der VfR Jettingen als Tabellendritter überwintern – das ist mehr als respektabel für einen Aufsteiger. Dasselbe Kompliment dürfen die Jettinger für ihre rasante Entwicklung erwarten. Einziges Manko: So kurz vor der Winteprause haben sie „ein bisschen Ladehemmung“, wie Trainer Konrad Nöbauer einräumt. 0:1, 0:0, 0:1 und 1:0 lauteten die jüngsten Resultate der Seinen; diesen Fußball-Minimalismus hatten sie zuvor nicht an den Tag gelegt. Der Trainer pocht auf Besserung: „Wir nutzen unsere Chancen nicht. Das gilt es zu beheben gegen Ecknach.“

Den Ecknacher gelang nach zehn sieglosen Auftritten zuletzt beim 4:1 gegen den TSV Nördlingen II einen Befreiungsschlag. „Ein eminent wichtiger Sieg nach so einer langen Zeit“ sagt Jakob, der aber auch weiß, dass die Trauben in Jettingen deutlich höher hängen dürften. „Wir werden nochmals alles versuchen, um nach dieser schwierigen Herbstrunde einen versöhnlichen Abschuss hinzubekommen“, versichert der Übungsleiter. (ica, sry) Lokalsport GZ / Lokalsport AN

Erst drei Wochen ist es her, dass der TSV Nördlingen II beim TSV Rain II mit 0:2 den Kürzeren zog, nun gibt es das schnelle Wiedersehen mit dem Landkreisrivalen. Nachdem die Nördlinger nach wie vor sieglos sind, nimmt deren Trainer Andreas Schröter schon jeden kleinen Fortschritt dankbar auf. „Endlich hat mein Team mal wieder eine überzeugende Mannschaftsleistung geboten“, lobte er etwa den jüngsten Auftritt beim VfL Ecknach. Trotzdem standen die Rieser am Ende mit einer 1:4-Niederlage da. Nach wie vor muss Schöter auf die Langzeitverletzten Jakob Bühlmeier, Sainey Badjie, Marcel Dederer, Luca Hopfauf, Felix Käser, Mario Taglieber, Niklas Leister sowie Christoph Wagner verzichten.

Für die Rainer läuft es auswärts bislang auch noch nicht wie gewünscht. Der einzige Auswärtssieg (6:2) gelang vor zwei Monaten in Ecknach. Seitdem wurden alle fünf Partien in der Fremde verloren. (jais) Lokalsport RN

Nach einer Serie von acht Spielen ohne Niederlage (fünf Siege und drei Unentschieden) hatte es den FC Horgau vor einer Woche wieder erwischt. Gegen den FC Affing gab es eine 2:3-Heimniederlage. Kurios: Nun stehen sich die beiden Kontrahenten schon wieder gegenüber, weil das aus der Vorrunde noch offene Duell nachgeholt werden muss.

„Wir wollen es besser machen und mit einem positiven Abschluss in die Winterpause gehen“, sagt FCH-Trainer Franz Stroh. Mit der jüngsten Vorstellung war er nicht wirklich zufrieden. „Wir haben in der Defensive zu viel angeboten und der Gegner hat das ausgenutzt“, blickt er zurück. Insgesamt sei man gegen die routinierten und an diesem tag starken Affinger einen Ticken zu grün und nicht stabil genug gewesen. Das soll sich bis bei der Neuauflage ändern. Der FC Horgau ist bis auf Markus Pätzold (beruflich verhindert) komplett. Für den FC Affing wären weitere drei Punkte ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk. (oli) Lokalsport Labo

