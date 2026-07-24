Lachen/Altendorf mit Verstärkungen aus Uster - Umbruch in Sursee

– Foto: Rocco Bartsch

FC MalcantoneTrainer: Omer CopelliZugänge: Abdel Zidane Moussa (FC Mendrisio), Adama Gouem (AC Sementina), Leonardo Geronimo Renda (Ausland), Kastriot Elshani (FC Melide)Abgänge: Thomas Candeloro (FC Mendrisio), Alessio Roncari (FC Mendrisio), Florjan Seferaj (FC Locarno), Dušan Cvetković (Vedeggio Calcio), Federico Giudici (FC Ceresio), Lucas Julian Inguimbert Di Palma (FC Collina d'Oro)FC Oetwil-GeroldswilTrainer: Leonel RomeroZugänge: Massimo Nardo (SV Höngg), David Dodaj (SV Höngg), Claudio Thalmann (FC Red Star Zürich), Marcelo Miranda (FC Red Star Zürich), Roger Pfyl (FC Mutschellen), Ruben César Da Silva Antunes (FC Oerlikon/Polizei II), Patrick Tomé Guerreiro (FC Oerlikon/Polizei), Eni Hoxha (FC Red Star Zürich), Nevio Berweger (eigener Nachwuchs)Abgänge: Oliver Buff (Rücktritt), Branko Bankovic (FC Industrie Turicum), Auron Brahimi (Pause), Roman Herger (Rücktritt), Ronaldo Itoko Bondoy (?), Sandro Lutz (Rücktritt), Loris Gafner (FC Oetwil-Geroldswil III)FC Red Star ZürichTrainer: Radovan NikolicZugänge: Sinan Ulu (SV Höngg), Rafael Bräm (FC Dübendorf), Mete Firat Ulu (FC Seefeld), Leonid Abazi (FC Klingnau), Lukas Winzap (Zürich City SC), Moreno Ferrari (FC Wil II)Abgänge: Roman Heini (FC Tuggen), Claudio Thalmann (FC Oetwil-Geroldswil), Marcelo Miranda (FC Oetwil-Geroldswil), Eni Hoxha (FC Oetwil-Geroldswil), Flynn Kopp (FC Thalwil), Nicolas Simon Mbazoa (FC Küsnacht), Milos Grujicic (FC Wohlen)FC RotkreuzTrainer: Roland SchweglerZugänge: Jan Studerus (SV Höngg), Mac Filirel Pouomo (FC Emmenbrücke), Fabio Moor (FC Mendrisio), Jordi Nsiala (FC Coffrane), Elmedin Fazlic (FC Baden), Stevan Lujic (SC Cham), Jovan Eric (FC Rothrist), Klysman Lucas Lopes (Zürich City SC)Abgänge: Nathan Kisisa Kahumba (FC Bassecourt), Nelson Galvanelli (FC Rodange 91/LUX)FC SurseeTrainer: Sascha ImholzZugänge: Timon Peter (FC Willisau), Berzan Polat (FC Emmenbrücke), Yves Zurkirchen (FC Hergiswil), Enrico Albisser (FC Ruswil), Merdjan Zeqiri (FC Eschenbach), Norman Williner (FC Rothenburg), Remo Schenk (SC Schöftland), Dusan Sreckovic (FC Luzern U18), Severin Häfliger (FC Zell), Sven Schaffner (SC Schöftland)Abgänge: Tchere Mulanga (SC Buochs), Herolind Cikaqi (FC Emmenbrücke), Ndue Daka (FC Emmenbrücke), Rinor Elshani (FC Emmenbrücke), Besar Sejdini (FC Emmenbrücke), Florentin Prenrecaj (FC Emmenbrücke), Mehmet Kinis (FC Emmenbrücke), Valbon Saliji (FC Emmenbrücke), Gabriel Teixeira dos Santos (FC Hergiswil)FC UsterTrainer: Daniele DemasiZugänge: Salomon Kijera (FC Eschenbach), Kaan Memoglu (FC Brugg), Anthony Adedeji (FC Brugg), Alexander Seupke (FC Maur), Gian Forrer (FC Bülach), Simone Rossetti (SV Schaffhausen Junioren), Yunis Gehri (FC Sirnach), Florentino Aquino (SC Winterthur United)Abgänge: Leonit Trolli (FC Kosova), Caner Türkmen (FC Seuzach), Fabian Inglin (FC Seuzach), James Wyndham Lewis (Zürich City SC), Ivan Jakovljev (Zürich City SC), Gionata Centoducato (FC Wettswil-Bonstetten), Adrian Gehrig (FC Seuzach), Adrian Gehrig (FC Seuzach), Bujar Ajeti (FC Linth 04), Andi Salihi (KF Dardania St. Gallen), Finn Knecht (FC Lachen/Altendorf), Tarik Tojaga (FC Lachen/Altendorf)SC Cham IITrainer: Elvis VelicZugänge: Erion Xhinovci (FC Unterstrass)Abgänge:SC EmmenTrainer: Sandro MariniZugänge: Diego Martin (Zug 94), Joël Ris (SC Cham), Lorenzo Di Michelangeli (zuletzt SC Buochs)Abgänge: Rinor Gashi (FC Emmenbrücke), Rexhep Bezera (FC Willisau)SC GoldauTrainer: Christoph MüllerZugänge: Livio Lombardo (FC Hergiswil), Dominik Schelbert (FC Brunnen), Omar Abduqadir (FC Baar), Christian De Giorgio (eigener Nachwuchs)Abgänge: Zeno Huser (Rücktritt), Luca Sommacal (Pause), Lennart Pfefferle (FC Küssnacht a/R)SV HönggTrainer: Fatmir AlijajZugänge: Sofiane Basri (FC Dietikon), Amir Millaku (FC Brugg), Nathan Mikeba (Zürich City SC Nachwuchs), Menderes Ajdini (FC Brüttisellen-Dietlikon), Jon Imeri (SC YF Juventus II), Lorik Kuqi (SC YF Juventus II), Adam Radi (FC Dübendorf)Abgänge: Diego Kälin (FC Freienbach), Alija Hadziarapovic (FC Freienbach), Jan Stocker (FC Kosova), Sinan Ulu (FC Red Star Zürich), Raul Passaseo (FC Kosova), Yorby Jose Fondeur (FC Dietikon), Jan Studerus (FC Rotkreuz), Mijo Jakovljevic (FC Kosova), Massimo Nardo (FC Oetwil-Geroldswil), David Dodaj (FC Oetwil-Geroldswil), Michele Pepe (FC Thalwil), Malek Mujcinovic (FC Baden II), Josuah Gerber (FC Wohlen), Cornel Bandli (FC Unterstrass)

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfussballern FÜR Amateurfussballer.



Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

______________________________________________________________________________________

>>> Alle Fragen rund um FuPa werden an dieser Stelle beantwortet

>>> Folge FuPa Zürich auf Instagram - @fupa_zuerich

>>> Folge FuPa Zürich auf Facebook - @fupa.zuerich

>>> Folge FuPa Zürich auf X - @FuPa_Zuerich