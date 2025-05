Lachen verwandelt 0:2-Rückstand in Sieg, Seefeld rutscht auf Rang 3 ab

In der Interregio-Gruppe 3 kann Lachen/Altendorf nach dem Sieg über Buochs jubeln, doch zunächst lagen die Schwyzer 0:2 hinten. Thalwil ärgert sich derweil über eine 1:3-Niederlage bei Schlusslicht Brunnen. Wie gewonnen, so zerronnen in der Grupe 4: Seefeld verliert den Spitzenkampf gegen Balzers 2:3 und fällt nach einem Spieltag auf dem Leaderthron auf Rang 3 zurück. Der FC Schaffhausen II kehrt auf die Siegerstrasse zurück und fegt Arbon 7:2 vom Platz. Auch Red Star und Bülach setzten ihren guten Lauf fort. Im Kampf um den Ligaerhalt konnte Uster sich drei weitere wichtige Punkte sichern, während Dübendorf erneut leer ausging.

Die Gäste aus Nidwalden gingen durch zwei frühe Tore (10./23.) in Führung, beide nach Standardsituationen. Der FCLA seinerseits fand in dieser Phase kaum ins Spiel und wirkte verunsichert.

Lachen dreht Spiel gegen Buochs In der Interregio-Gruppe 3 konnte der FC Lachen/Altendorf einen 0:2-Rückstand gegen Buochs in der zweiten Halbzeit in einen 3:2-Sieg verwandeln.

Doch nach dem Seitenwechsel zeigte das Heimteam eine beeindruckende Reaktion: Blerton Avdyli traf in der 59. Minute nach starker Vorarbeit zum Anschluss, ehe Nino Egli nur drei Zeigerumdrehungen später mit einem überraschenden Freistosstor zum 2:2 ausglich. Den Schlusspunkt setzte Captain Schuler in der 87. Minute mit einem herrlichen Volley ins Lattenkreuz – der verdiente 3:2-Sieg war perfekt.

Thalwil verliert überraschend beim Tabellenletzten

Nach dem Derbysieg gegen Lachen/Altendorf reiste Thalwil mit breiter Brust nach Brunnen – und wurde kalt erwischt. Trotz frühem Chancenplus gerieten die Gäste nach zehn Minuten in Rückstand. Danach war Schlusslicht Brunnen die spielbestimmende Mannschaft. Erst in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit kam Thalwil nochmals zu einer Chance: Aislan liess sie sich nicht nehmen und glich per Kopf aus.

Doch individuelle Fehler brachten Thalwil nach dem Seitenwechsel erneut ins Hintertreffen: Ein Klärungsversuch landete beim Gegner, der zum 2:1 ins leere Tor traf. Trotz mehrerer Möglichkeiten gelang kein weiterer Treffer mehr. In der Nachspielzeit machte Brunnen mit einem Konter alles klar – 3:1.

«Eine enttäuschende Leistung gegen das Schlusslicht», bilanzierte Vorstandsmitglied Antonio Di Cerbo im Matchbericht auf der Vereinshomepage. «Konzentration und Zielstrebigkeit fehlten an diesem Nachmittag – vor allem in der Defensive und bei der Chancenverwertung.»

Seefeld unterliegt Balzers knapp im Spitzenspiel

An der Spitze der Interregio-Gruppe 4 unterlag der FC Seefeld dem FC Balzers auswärts mit 2:3. Dabei waren die Zürcher stark gestartet und nach einem Freistoss stieg Monty Hänni am höchsten und erzielte per Kopf das 1:0 (11.). Der Ausgleich folgte rasch: Nach einem Fehler im Aufbauspiel traf Matti Forrer nur drei Zeigerumdrehungen später aus der Distanz zum 1:1. Seefeld liess sich davon nicht beirren. Xeno Fresneda brachte sein Team mit einem direkt verwandelten Freistoss erneut in Führung (37.). Doch noch vor der Pause glich Medin Murati per Elfmeter zum 2:2 aus (45.+2).

Nach dem Seitenwechsel verlor Seefeld etwas den Zugriff. Das Spiel wurde hektischer und der Schiedsrichter musste regelmässig in seine Brusttasche greifen. In der 59. Minute traf erneut Forrer zum entscheidenden 3:2 für Balzers. Und obwohl sich die Liechtensteiner danach selbst dezimierten - Niklas Beck musste nach der zweiten Verwarnung in der 76. Minute vom Platz - und trotz engagierter Schlussphase blieb der Ausgleich aus. Seefeld musste sich knapp geschlagen geben - und verlor in der Nachspielzeit auch noch Iwan Seglias durch eine Gelb-Rote Karte.

Damit muss sich Seefeld vom FC Balzers überholen lassen und auch Widnau, das am Sonntag 3:2 gegen Gossau gewann, zieht an den Stadtzürchern vorbei und führt neu die Tabelle an.

FC Schaffhausen II mit Kantersieg in Arbon

Nach der Niederlage gegen Bülach unter der Woche meldete sich der FC Schaffhausen II mit einem 7:2-Auswärtssieg in Arbon eindrucksvoll zurück. Die erste Halbzeit lief aber noch nicht nach dem Geschmack der Munotstädter: Zwar brachte Luca Rossetto den FCS früh in Führung (6.), doch Arbon drehte die Partie bis zur Pause durch Tore von Marco Ciullo (20.) und Kevin Bärlocher (40.).

In der zweiten Halbzeit präsentierten sich die Schaffhauser wie ausgewechselt und überrannten Arbon mit sechs Treffern, drei davon innerhalb von nur drei Minuten – und einzig Nenad Pejic traf dabei doppelt. Mit dem deutlichen Sieg stehen die Gelbschwarzen nun auf Rang sechs und können die Abstiegszone wohl endgültig hinter sich lassen.

Bülach weiter auf Kurs

Nichts mehr mit dem Abstieg zu tun haben, sollte auch der FC Bülach: Nach einem 2:0-Heimerfolg gegen Chur 97 liegen die Zürcher Unterländer im Tabellenmittelfeld und bleiben in der Rückrunde nach wie vor ungeschlagen. Nemanja Petrovic war in der 65. Minute für den Führungstreffer besorgt. Lange blieb es beim knappen Vorsprung, erst in der hitzigen Schlussphase erhöhte Erlind Gjukaj noch auf 2:0 (93.).

Effiziente Ustermer siegen in Wil

Der FC Uster hat auswärts gegen Wils U20 mit 1:0 gewonnen und damit den zweiten Sieg innerhalb weniger Tage gefeiert. Grundlage für den Erfolg war eine stabile Defensive, die kaum Chancen zuliess, sowie taktische Flexibilität über die gesamte Spielzeit.

Von Beginn an setzte Uster die spielstarken Ostschweizer unter Druck und verhinderte so deren Spielentfaltung. Nach einer ausgeglichenen ersten Hälfte ohne klare Torszenen passten sich die Zürcher Oberländer nach dem Seitenwechsel an die Umstellungen der Wiler an – und wurde belohnte: Ein Eckball führte in der 54. Minute zum entscheidenden Kopfballtor durch Gionata Centoducato. Es war bereits der fünfte Treffer des FCU nach einem Corner in der Rückrunde.

In der Schlussphase stellte Uster auf eine Fünferkette um und verteidigte den knappen Vorsprung souverän. Er habe gelernt zu akzeptieren, dass das Verwalten eines Resultats auf eine solche Weise auch Teil des Spiels sei, sagte FCU-Trainer Etienne Scholz nach dem Schlusspfiff gegenüber «zueriost.ch». «Zumal uns diese Variabilität weniger ausrechenbar macht.»