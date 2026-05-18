Lachen, Uster und Seuzach mit grossen Schritten zum Klassenerhalt

So gut wie sicher: Lachen/Altendorf (rot) dürfte nach dem 4:1-Sieg in Kirchberg keine Abstiegsgefahr mehr drohen. – Foto: Facebook / FC Lachen/Altendorf

In den Interregio-Gruppen 3 und 5 haben Lachen/Altendorf (4:1 in Kirchberg) und Seuzach (4:1 gegen Altstätten) wichtige Siege einfahren und sich damit fast sämtlicher Abstiegssorgen entledigen können. Auch Uster (2:1 in Pratteln) darf sich sicherer fühlen. Prekär wird die Lage dafür für Bülach (1:4 gegen Thalwil) und Dübendorf (2:2 gegen Red Star), die weiterhin Abstiegsplätze belegen und den Anschluss an die Plätze über dem Strich zu verlieren drohen. Auch Schaffhausen II (0:2 in Uzwil) rutscht in der Tabelle weiter ab. Um den Aufstieg spielen weiterhin Thalwil, Zürich City (3:1 in Allschwil) und Seefeld (4:0 bei Linth 04) mit.

Die Zuschauer in Kirchberg bekamen von Beginn weg Spektakel zu sehen: Die Gäste übernahmen gleich nach dem Anpfiff das Spieldiktat und gingen bereits sehr früh durch einen sehenswerten Freistoss von Nino Egli in Führung (4.). Kirchbergs Jakob Johannsmeier gelang zwar unmittelbar der Ausgleich (8.), doch Lachen/Altendorf reagierte stark: Levi Egli brachte sein Team keine fünf Minuten später erneut in Front.

FCLA macht grossen Schritt Richtung Klassenerhalt Der FC Lachen/Altendorf setzte sich auswärts in Kirchberg mit 4:1 durch und hat damit nach einer bisher sehr durchzogenen Rückrunde vier Runden vor Saisonende einen grossen Schritt Richtung Klassenerhalt machen können. Mit neun Punkten und sechs Rängen Abstand zum Strich dürfte dem FCLA kaum mehr Gefahr drohen.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb der FCLA spielbestimmend. Levi Egli erhöhte mit seinem zweiten Treffer auf 3:1 und sorgte damit für die Vorentscheidung. Kurz vor Schluss parierte Torhüter Janis Truniger zudem einen Penalty der Berner und hielt den Vorsprung fest (89.). Den Schlusspunkt setzte der eingewechselte Ardit Rexhepi mit dem Treffer zum 4:1-Endstand (94.+4).

Die Gäste erwischten den besseren Start, schon nach rund zehn Minuten musste das Spiel jedoch unterbrochen werden. Bülach-Captain Alessio Coos und Thalwils Erlind Gjukaj waren mit den Köpfen zusammengeprallt. Schliesslich mussten beide verletzt ausgewechselt werden.

Thalwil setzt sich in Bülach klar durch Im Kantonsderby setzte sich Tabellenführer Thalwil beim abstiegsgefährdeten FC Bülach mit 4:1 durch.

«Trolli hat ein Profil, das sich in dieser Liga nur selten findet», sagte FCU-Trainer Etienne Scholz nach dem Schlusspfiff gegenüber «zo-online.ch» . Er sei nicht nur technisch beschlagen, sondern auch athletisch stark und verfüge über eine hohe Spielintelligenz. Und: «Ich gehe aufgrund seiner Qualitäten nicht davon aus, dass er noch lange beim FC Uster spielen wird.»

Mann des Spiels war Leonit Trolli, der beide Treffer erzielte. Nachdem die Zürcher Oberländer zuvor mehrere Chancen ausgelassen hatten, brachte der Angreifer sein Team nach einer halben Stunde in Führung. Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich durch einen von Atjon Thaqi verwandelten Penalty reagierte der FCU jedoch stark und übernahm erneut die Kontrolle. Mit seinem zweiten Tor in der 69. Minute sorgte Trolli schliesslich für die Entscheidung.

Trolli-Doppelpack bringt Uster wichtige Punkte Der FC Uster hat gegen Schlusslicht Pratteln drei wertvolle Punkte eingefahren. Mit dem 2:1-Auswärtssieg bei den Baselbietern, die man im Hinspiel gleich mit 6:0 bezwungen hatte, verschaffen sich die Ustermer im Abstiegskampf etwas Luft und bauen den Vorsprung auf die Abstiegsränge auf sechs Punkte aus.

In der 22. Minute ging der FCT durch Yves Meier nach Vorarbeit von Kedy Steven Bonsu in Führung. Auch danach behielt das Team von Gianni Lavigna gegen den Ex-Klub seines Trainers die Oberhand und kam zu zahlreichen Chancen. In der 37. Minute erhielt jedoch entgegen dem Spielverlauf der FC Bülach die Gelegenheit zum Ausgleich: Den zugesprochenen Foulpenalty konnte Thalwil-Keeper Kader Abubakar jedoch sehenswert parieren. Kurz vor der Pause erhöhte Bonsu auf 2:0 (45.+3).

Nach dem Seitenwechsel kamen die Gastgeber stärker auf und verkürzten durch Nemanja Petrovic nach 69 Minuten auf 1:2. Erst in der Schlussphase sorgte Thalwil für die definitive Entscheidung: Kevin Iodice traf in der 90. Minute per Penalty zum 3:1, ehe Mohamed Akessi nur eine Minute später den 4:1-Endstand herstellte. Während Thalwil seine Position an der Tabellenspitze festigen konnte, bleibt Bülach in prekärer Lage unter dem Strich - mit fünf Punkten Rückstand auf das darüberliegende Ajoie-Monterri.

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«Die Tabellenführerin hat heute eindrucksvoll bewiesen, dass sie nicht zufällig an der Spitze steht, sondern sich diese Position mit starken Leistungen, Mentalität und grossem Zusammenhalt verdient hat», lobte Matchberichterstatter und Vorstandsmitglied Antonio Di Cerbo auf der vereinseigenen Homepage.

Zürich City mit später Siegsicherung

Zürich City setzte sich in Allschwil vermeintlich klar mit 3:1 durch. Ganz so ungefährdet, wie das Resultat vermuten lässt, war der Sieg der Stadtzürcher jedoch nicht.

In der 37. Minute gingen die Gäste dank eines Eigentors des Baselbieters Robin Süess in Führung. Bis zwölf Minuten vor Schluss sollte es beim knappen 1:0 bleiben. Dann gelang Idrissa Soumah der Ausgleich (78.). Nur dank eines Doppelschlags von Lionel Etoundi Bilomba in der Schlussphase - mittels Treffer in der 86. Minute und verwandeltem Penalty in der 90. Minute - konnte Zürich City doch noch drei Punkte mit nach Hause nehmen. Damit bleiben die Stadtzürcher mit drei Punkten Rückstand an Leader Thalwil dran.

Punkteteilung im vorgezogenen Kantonsderby

Ein Auf und Ab der Gefühle erlebte Dübendorf im vorgezogenen Spiel am vergangenen Mittwochabend. Auf der Allmend Brunau trennte sich der Tabellenvorletzte vom fünftplatzierten Red Star mit 2:2 unentschieden.

Die Gäste, die für den Ligaerhalt dringend auf Punkte angewiesen sind, waren zunächst die spielbestimmende Mannschaft, erarbeiteten sich zahlreiche Chancen. Und tatsächlich traf Ricardo Da Silva nach einer Viertelstunde und einem Zuspiel von Eldin Omerovic zum 1:0. Damit ging es in die Pause.

In der zweiten Halbzeit bot sich den Zuschauern ein anderes Bild: Nun war Red Star am Drücker. Und drückte im wahrsten Sinne des Wortes ab: Alessio Caputo traf sechs Minuten nach Wiederbeginn ins Schwarze. Gérard Sigg doppelte drei Minuten später nach. Und schon war das Spiel gedreht, Red Star lag 2:1 vorne.

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Diesen Schock musste Dübendorf erst mal verdauen. Red Star hatte in der Folge mehr vom Spiel. Doch der FCD bäumte sich nochmals auf: Bei einem Konter traf Delil Ferati in der 76. Minute zum Ausgleich.

Die Rotsterne drängten danach auf die neuerliche Führung, während die Glattaler sich die Aufgabe zusätzlich schwierig machten, als Verteidiger Lorenzo Giorgi die Gelb-Rote Karte sah. Zu zehnt musste Dübendorf bis zum Schlusspfiff zittern. Danach freute sich Trainer Shaip Krasniqi gegenüber «zo-online.ch»: «Dieser Zähler kann noch wichtig werden.» Das Unentschieden taxierte er als «gerecht und verdient». Dübendorf rückt damit auf den drittletzten Platz vor, mit fünf Punkten Rückstand auf Ajoie-Monterri und damit auf einen Nichtabstiegsplatz.

Gruppe 5

Seuzemer «Zirkus-Gala im Hagelsturm»

Seuzach gewinnt im Regen auf dem heimischen Rolli gegen Altstätten diskussionslos mit 4:1 - oder wie der Club es auf seinem Instagram-Account nennt: «Zirkus-Gala im Hagelsturm». Der Aufsteiger kommt damit dem Klassenerhalt sehr nahe; bei noch vier zu absolvierenden Runden hat er nun neun Punkte Vorsprung auf den Strich.

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Das Spiel startete ganz nach dem Geschmack der Hausherren: Nach zehn Minuten wurde Patrice Eigenheer in die Spitze geschickt und schob den Ball ins Tor. Acht Zeigerumdrehungen später traf der Seuzacher Topscorer erneut. Kurz vor dem Pausenpfiff dann das 3:0: Gabriel Auer spielte mit Hackentrick auf Aron Santos, erhielt den Ball zurück und drückte ab.

Nach der Pause ging es weiter mit dem munteren Tore schiessen: Diesmal war Santos selbst am Zug. Nach einem Pass von Auer musste er nur noch einschieben - 4:0 nach 51 Minuten. Viele weitere Seuzemer Chancen blieben ungenutzt, ehe ein Fehler in der Hintermannschaft zum 1:4 durch Mehmet Sefa Gaye in der 78. Minute führte. Den Sieg gefährdete dieses Gegentor freilich nicht mehr; Seuzach gewinnt deutlich und verdient.

Schaffhausens Reserven schlittern tiefer in den Abstiegsstrudel

Weniger rosig sieht es für den FC Schaffhausen II aus. Die Munotstädter haben nach einer guten Vorrunde in dieser Rückrunde noch keinen einzigen Sieg einfahren können; auch an diesem Wochenende gingen sie leer aus - 0:2 in Uzwil. Damit wird die Lage für das Team von Antonio Dos Santos immer ungemütlicher. Zwei Punkte trennen sie von einem Abstiegsplatz.

Die Gastgeber dominierten fast nach Belieben, Schaffhausen verhielt sich sehr defensiv. Es hätten auch weitaus mehr Tore fallen können als die beiden Treffer von Orcun Cengiz in der 19. und Fabio Moser in der 39. Minute. Zur Vorstellung der Gäste schreibt das «Tagblatt»: «Das Beste beim Gegner waren die fünf mitgereisten Fans, die sich nicht unterkriegen liessen und praktisch über die komplette Spielzeit von ihrer gelb/schwarzen Heimat sangen. Einen ähnlichen Enthusiasmus erwarteten sie wohl von den Akteuren auf dem Feld, wurden aber bitter enttäuscht.»

Seefeld siegt deutlich und bliebt im Spitzentrio

Grund zur Freude gibt es bei Seefeld: Die Stadtzürcher melden sich nach der deutlichen Niederlage gegen Gossau vor Wochenfrist eindrücklich zurück und zwingen den viertplatzierten FC Linth 04 mit 4:0 in die Knie.

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Die Stadtzürcher übernahmen von Beginn an die Kontrolle und setzten das Heimteam mit frühem Pressing unter Druck. Bereits nach elf Minuten brachte Iwan Seglias die Gäste in Führung. Seefeld blieb in der Folge spielbestimmend, verpasste es zunächst jedoch, den Vorsprung auszubauen. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Linth den Druck, doch die Defensive der Zürcher stand sicher und liess kaum gefährliche Abschlüsse zu.

In der Schlussphase machte Seefeld alles klar: Marc Fischer erhöhte auf 2:0 (78.), Anders Boberg sorgte vier Minuten später für die Entscheidung, ehe Xeno Fresneda in der 94. Minute mit einem verwandelten Penalty dem Sieg das Sahnehäubchen aufsetzte. Damit bleibt das Team von der Lengg an den beiden Spitzenteams Weesen und Gossau - beide mit einem Punkt Vorsprung - dran und dürfte gleichzeitig Verfolger Linth 04 definitiv aus dem Aufstiegsrennen geschossen haben.

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