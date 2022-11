Lachen überwintert über dem Strich - Thalwil fordert den Wintermeister 2. Liga interregional, Gruppe 5: 15. Runde

In der Interregio-Gruppe 5 hat sich der FC Lachen/Altendorf dank eines spektakulären Sieges erstmals seit Langem wieder über den Abstiegsstrich gehievt. Auch die "Spielvi" beendete das Jahr erfolgreich, und Thalwil erkämpfte sich ein wertvolles Remis beim souveränen Wintermeister.

Erfüllt: Lachen gewinnt beim Tabellenletzten

Der zuletzt formschwache FC Lachen/Altendorf hat im abschliessenden Spiel vor der Winterpause das letztplatzierte Amriswil auswärts mit 4:2 besiegen können und damit erstmals seit einigen Wochen wieder die Abstiegszone verlassen.

Von Beginn an spielte Lachen entschlossen nach vorne und drängte Amriswil in seine eigene Hälfte zurück. Nach einem Corner fiel dann auch relativ früh die erhoffte Führung, die nur wenig später noch ausgebaut wurde.

Der Start in den zweiten Durchgang verlief aber überhaupt nicht nach Wunsch beim FCLA: Amriswil, das sich bis dato harmlos präsentiert hatte, profitierte zu Beginn der zweiten Halbzeit von der Lachner Unentschlossenheit und schaffte innert weniger Minuten den Ausgleich.

Die beiden Gegentore weckten Lachen wieder auf und die Märchler reagierten postwendend mit zwei Treffern ihrerseits. Obwohl Amriswil in der Schlussphase tatsächlich noch zu guten Gelegenheiten kam, rettete Lachen das 4:2 über die Zeit.

Gesagt: "Denn dann würden wir nun als Zweiter überwintern"

Wie so oft in dieser Saison hat sich der FC Uster trotz einer guten Leistung resultatmässig nur mässig belohnen können. Beim 2:2-Remis gegen Chur führte Uster einmal mehr, musste sich letztlich aber mit nur einem Zähler zufrieden geben.

In dieser Partie wechselte das Momentum ständig. Nachdem Uster einen frühen Rückstand drehen konnte, glich Chur in der Schlussphase wieder aus. Danach schnupperte Uster am dritten Tor, das aber nicht fallen wollte. Dies ärgerte Usters Teammanager Kevin Plattner: "Denn dann würden wir nun als Zweiter überwintern", stellte Plattner im "Zürcher Oberländer" fest.

Verloren: Adliswil unterliegt nach Fehlstart

Eine 0:2-Niederlage gegen Rorschach-Goldach setzte es für den FC Adliswil im letzten Spiel vor der Winterpause ab. Die Sihltaler verpassten die Startphase völlig. Nach nur zehn Minuten ging Rorschach in Führung und bauten diese eine Viertelstunde später aus. Adliswil zeigte sich nach dem Rückstand nur selten gefährlich, auch wenn die Sihltaler mehr Spielanteile besassen. Rorschachs Abwehrleistung war aber auch einfach zu konzentriert, um Adliswil viele Gelegenheiten zu ermöglichen.

Geteilt: Thalwil sichert sich wertvollen Punkt

Gegen den souveränen Wintermeister der Interregio-Gruppe 5 kam der FC Thalwil zu einem starken 1:1-Unentschieden. Die Zürcher vom linken Seeufer legten gut los und gingen sogar in Führung.