Lachen ringt Emmenbrücke nieder - effizientes Bülach besiegt Dübendorf

Für sämtliche FVRZ-Teams in den Interregio-Gruppen 3 und 4 ging es in der zweitletzten Saisonpartie nur noch um die goldene Ananas. Nichtsdestotrotz bekamen die Zuschauer spannende Begegnungen zu sehen - und emotionale Abschiede. So schoss etwa der scheidende FCLA-Stürmer Avdyli sein Team mit einem Hattrick zum 4:3-Sieg. Thalwil verwandelte eine Nullnummer in der Nachspielzeit in ein 2:0.

Avdylis Abschied mit Hattrick – Lachen ringt Emmenbrücke nieder Lachen/Altendorf setzt seinen guten Lauf in der Interregio-Gruppe 3 fort und gewinnt gegen Emmenbrücke nach einer spannenden Partie mit 4:3 - der vierte Sieg in Folge.

Den besseren Start erwischte danach allerdings der Gast: Bereits nach zwei Minuten nutzte Emmenbrücke ein aggressives Pressing zur Führung. Doch bald fand auch Lachen besser ins Spiel: Avdyli traf nach einer präzisen Flanke von Nino Egli per Kopf zum Ausgleich (15.) und legte zehn Minuten später das 2:1 nach. Als bei einer penaltywürdigen Aktion des Emmenbrückener Torwarts der Pfiff des Schiedsrichters ausblieb, reagierte Avdyli am schnellsten und schob den Ball ins leere Tor.

Nach dem Seitenwechsel erhöhte Andrin Fritschi auf 3:1 (55.), ehe Emmenbrücke acht Minuten später per Freistoss wieder verkürzte. Doch Avdyli setzte in seinem letzten Liga-Heimspiel mit seinem dritten persönlichen Treffer den Schlusspunkt unter eine starke Vorstellung (75.). Zwar gelang Emmenbrücke kurz vor Schluss noch das 3:4, doch die Gastgeber brachten den Sieg clever über die Zeit.

Thalwil gewinnt dank Joker Marjanovic

Auch der FC Thalwil konnte sein letztes Heimspiel siegreich gestalten: Bereits am Donnerstag wurde Ibach mit 2:0 nach Hause geschickt, dies allerdings erst in der Nachspielzeit.

In der ersten Hälfte verpassten beide Mannschaften mehrere gute Gelegenheiten. Es ging torlos in die Pause. Nach dem Seitenwechsel drängte Ibach auf die Führung, doch Thalwil-Keeper Sergej Mihajlovic hielt mit starken Paraden die Null. Die Partie wurde emotional, als Thalwils Captain Aislan unter grossem Applaus ausgewechselt wurde – sein letztes Spiel als Aktiver.

In der Schlussphase übernahm Thalwil wieder das Kommando, doch erst in der Nachspielzeit fiel die Entscheidung: Joker Nikola Marjanovic avancierte er zum Matchwinner, traf in der 92. Minute zur Führung und legte in der 97. nach – beide Tore sehenswert herausgespielt.

Effizientes Bülach bestraft fahrlässige Dübendorfer

In der Interregio-Gruppe 4 musste sich der FC Dübendorf dem FC Bülach mit 1:4 geschlagen geben.

Der FCD war zwar stark gestartet und früh zu guten Chancen gekommen, die waren jedoch allesamt ungenutzt geblieben. Stattdessen nutzte Bülach in der 15. Minute eine der wenigen Szenen zur Führung – ein weiter Ball reichte zur Überraschung. Auch nach dem Gegentreffer blieb Dübendorf das aktivere Team und hatte durch Delil Ferati kurz vor der Pause den Ausgleich auf dem Fuss.

Nach Wiederanpfiff traf Ferati dann per Foulpenalty zum 1:1 (50.), doch der Schwung verpuffte rasch: Victor De la Rosa vergab das leere Tor, im direkten Gegenzug traf Bülach zur erneuten Führung (57.). In der Schlussphase scheiterte Dübendorf mehrfach, während Bülach eiskalt blieb und mit zwei späten Treffern in der 89. und 91. Minute alles klar machte.

Die Partie werde ihn noch etwas beschäftigen, gab FCD-Trainer Shaip Krasniqi nach dem Schlusspfiff gegenüber «zo-online.ch»: «Zumal wir eigentlich gut gespielt haben und hätten gewinnen sollen.»

Uster unterliegt Aufsteiger Widnau knapp

Uster bot dem Leader aus Widnau lange Paroli, musste sich aber nach früher 2:0-Führung am Ende mit 2:3 geschlagen geben – und zusehen, wie der Gegner im Buchholz den Aufstieg in die 1. Liga bejubelte.

Dabei waren die Ustermer stark gestartet: Finn Knecht (7.) und Raphael Bachmann (9.) sorgten früh für eine überraschende Zwei-Tore-Führung. Die Ostschweizer reagierten mit gefährlichem Pressing und wurden durch zwei Foulpenaltys, beide durch Ex-Bundesligaspieler Orhan Ademi verwandelt, zurück ins Spiel gebracht (27./64.). Den Schlusspunkt setzte Ceyhun Tüccar zehn Minuten später.

Trotz engagierter Schlussphase blieb Uster ein dritter Treffer verwehrt. Assistenztrainer Oscar Barreiro gratulierte bei «zo-online.ch» fair: «Widnau ist eine gute, sehr eingespielte Mannschaft und hat sich den Erfolg mit seiner Konstanz verdient.»

Seefeld verliert gegen Arbon

Seefeld musste sich Arbon auf der Lengg 0:1 geschlagen geben. Das einzige Tor des Spiels fiel schon früh, in der 19. Minute, durch Damian Bont.

Dreifacher Sigg schiesst Red Star zum Sieg

Die Red Stars können sich für den 3:2-Sieg über Gossau SG bei Gérard Sigg bedanken. Der Stürmer erzielte alle drei Tore der Partie.

Nach knapp 180 Sekunden war Sigg erstmals erfolgreich. Die St. Galler konnte jedoch reagieren und kamen in der elften Minute zum Ausgleich durch Elia Rosalen. Acht Minuten vor der Pause war es wiederum Sigg, welcher die Platzherren in Front brachte. Gossaus Topscorer Nicolas Eberle gelang in der 73. Spielminute der Ausgleich, doch knapp zehn Minuten danach erzielten die Stadtzürcher den Siegestreffer, wiederum durch Sigg.

Balzers - Schaffhausen II am Mittwoch

Das letzte Spiel der Runde, die Partie zwischen dem zweitplatzierten Balzers und dem FC Schaffhausen II, findet am kommenden Mittwoch, 11. Juni, statt.

