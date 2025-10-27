 2025-10-27T08:53:35.915Z

Der Spieltag
Hart umkämpft: Im Duell der Verfolger trennten sich Zürich City (blau) und Lachen/Altendorf 2:2 unentschieden.
Hart umkämpft: Im Duell der Verfolger trennten sich Zürich City (blau) und Lachen/Altendorf 2:2 unentschieden. – Foto: Kesselmark ¦ frozeninmo

Lachen kämpft sich gegen Zürich City zurück - Seuzach schlägt FCS II

2. Liga interregional, Gruppen 3/5: 11. Runde

Verlinkte Inhalte

präsentiert von
TRB Maurer AG
Ruha Baer Immobilien AG
2. Liga inter, Gr. 3
2. Liga inter, Gr. 5
FC Uzwil
FC Linth 04
FC Seuzach

Lachen und Zürich City lieferten sich in der Interregio-Gruppe 3 ein hart umkämpftes Duell und teilten sich schliesslich die Punkte. Ebenfalls ein Remis gab es für Leader Thalwil gegen Verfolger Dornach und für Red Star gegen Ajoie-Monterri. Uster bezwang Kantonsrivale Bülach knapp mit 3:2 und auch Dübendorf konnte gegen Allschwil jubeln. In der Gruppe 5 setzte sich Seuzach überraschend bei Schaffhausens Reserven durch. Seefeld musste sich im Verfolgerduell gegen Gossau geschlagen geben.

Gruppe 3

Zürich City und Lachen trennen sich 2:2
In einem intensiven Duell zwischen Zürich City und dem FC Lachen/Altendorf teilten sich die Teams nach wechselvollem Spielverlauf beim 2:2 die Punkte.

Die Stadtzürcher starteten effizient und lagen nach Treffern von Youssouf Sow (3.), der den Ball aus rund 20 Metern sehenswert ins rechte Lattenkreuz versenkte, und João Almeida (43.) zur Pause mit 2:0 in Front. Ob da bei den Gästen wohl unheilvolle Erinnerungen an das letzte Duell in der Qualifikation zum Schweizer Cup aufkamen? Dieses hatten die Lachener im August vor heimischem Publikum deutlich mit 1:6 verloren.

Der FCLA zeigte nach dem Seitenwechsel jedoch eine klare Reaktion und agierte nun deutlich entschlossener und temporeicher: Bereits kurz nach Wiederanpfiff verkürzte Lars Oberholzer (47.) mit einem sehenswerten Volley. Es folgten zahlreiche weitere Chancen, ehe derselbe Spieler in der 83. Minute mit einem Direktschuss den verdienten Ausgleich erzielte.

In der Schlussphase drängten beide Teams auf den Sieg, doch weder Zürich City noch die Märchler konnten ihre Chancen nutzen. Das Remis war letztlich leistungsgerecht - das Heimteam hatten in der ersten Halbzeit überzeugt, die Gäste den zweiten Durchgang dominiert. Damit halten die beiden Teams mit Rang vier und fünf in der Tabelle den Anschluss an die Spitze.

Mehr Bilder zu Zürich City - Lachen/Altendorf

FC Uster bezwingt Bülach knapp mit 3:2
Der FC Uster setzt seine Mini-Erfolgsserie fort und gewinnt das dritte Spiel in Folge. Kantonsrivale Bülach wird vor heimischen Publikum mit 3:2 nach Hause geschickt. Eine starke erste Halbzeit liess einen souveränen Sieg der Ustermer vermuten, doch in der Schlussphase wurde es nochmals spannend.

Uster dominierte die Anfangsphase gegen die ungewöhnlich passiven Bülacher klar und lag nach Treffern von Finn Knecht (15.) und Fabian Inglin (29.) verdient mit 2:0 in Führung. Die Gäste aus dem Zürcher Unterland fanden kaum ins Spiel. Nach dem Seitenwechsel verkürzte Mattia Presicce (47.) zwar rasch auf 1:2, doch Andi Salihi stellte neun Minuten später den alten Abstand wieder her.

Anstatt die Partie vorzeitig zu entscheiden, liess Uster danach nach. Bülach witterte seine Chance, kam durch Nemanja Petrovic per Foulpenalty zum Anschlusstreffer (77.) und drückte in der Schlussphase auf den Ausgleich. Uster brachte den Sieg jedoch mit Mühe über die Zeit.

Es sei zwar schön, dass sie solche Spiele, in denen sie bis vor Kurzem wohl noch den Ausgleich kassiert hätten, nun gewännen, sagte FCU-Trainer Etienne Scholz nach dem Schlusspfiff gegenüber «zo-online.ch», sichtlich verärgert. «Dass wir die Partie trotz einer solchen Dominanz aber nicht vorzeitig entschieden haben, gurkt mich an.» Es seien viele Kleinigkeiten gewesen, die sich summiert und dazu geführt hätten, dass die Partie offen geblieben sei, so Scholz weiter. Und: «So gut, dass zehn Prozent weniger auch noch genügen, sind wir eben nicht.»

Punkteteilung im Regen für den FC Thalwil
Der FC Thalwil kam im Heimspiel gegen Verfolger Dornach zu einem 1:1-Unentschieden. Auf dem durchnässten Brandplatz entwickelte sich eine umkämpfte, aber faire Partie, in der die Gastgeber über weite Strecken den Ton angaben, aber kurz vor Schluss noch den Ausgleich hinnehmen mussten.

– Foto: FC Thalwil

Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase übernahm Thalwil zunehmend die Kontrolle und kam vor der Pause durch Edis Memic und Denis Haliti zu zwei guten Chancen. Nach dem Seitenwechsel belohnte sich das Team von Trainer Gianni Lavigna für seine Offensivbemühungen: Laze Stojkovski traf in der 49. Minute mit einem präzisen Schuss ins Eck zur verdienten Führung.

Thalwil blieb spielbestimmend und hatte Pech, als ein Abschluss an den Pfosten prallte. Dornach nutzte in der Schlussphase jedoch einen Strafstoss zum 1:1-Ausgleich (84.). In den letzten Minuten hatte der FCT es seinem Torhüter Pavlo Poshtarenko und seinen starken Paraden zu verdanken, dass der eine Punkt in trockene Tücher gebracht werden konnte. So resultierte unter dem Strich eine gerechte Punkteteilung. Thalwil verbleibt mit fünf Punkten Vorsprung an der Tabellenspitze.

Red Star erkämpft sich späten Punkt
Der FC Red Star Zürich holte beim Auswärtsspiel gegen Ajoie-Monterri einen wertvollen Punkt. In einem intensiven Duell trennten sich die beiden Teams 2:2 – dank eines Ausgleichtreffers der Stadtzürcher in der Schlussminute.

Die Gastgeber starteten stark und gingen nach 20 Minuten durch Nolan Géraud in Führung. Red Star zeigte sich davon unbeeindruckt, blieb spielerisch präsent und kam in der zweiten Halbzeit besser ins Spiel. In der 73. Minute schoss Flynn Kopp den verdienten Ausgleich, doch nur wenig später brachte Géraud die Jurassier erneut in Front.

Red Star gab sich jedoch nicht geschlagen: In der 90. Minute gelang Alessio Caputo nach einem Ballgewinn im Mittelfeld der umjubelte Treffer zum 2:2-Endstand. Mit diesem Punktgewinn festigt Red Star seinen Platz im Tabellenmittelfeld auf Rang 7, liegt jedoch nur drei Punkte über einem Nichtabstiegsplatz.

FC Dübendorf siegt dank Einsatz und Moral
Mit einem 1:0-Heimsieg gegen den FC Allschwil feiert der FC Dübendorf den zweiten Erfolg in Serie und macht im Abstiegskampf etwas Boden gut.

Auf schwer bespielbarem Terrain entwickelte sich eine ausgeglichene, umkämpfte Partie mit wenigen Torchancen. Dübendorf überzeugte dabei vor allem mit Einsatz und Disziplin. In der ersten Halbzeit hatte zunächst Allschwil die grosse Möglichkeit zur Führung, doch Torhüter Labinot Bytyci parierte einen Strafstoss stark. Kurz darauf wurde Dionis Ramaj im Strafraum gefoult – den fälligen Elfmeter verwandelte Eldin Omerovic sicher zum 1:0 (37.).

Nach dem Seitenwechsel drängte Dübendorf auf die Entscheidung, vergab jedoch mehrere gute Möglichkeiten. In der Schlussphase verteidigte das Heimteam mit viel Kampfgeist und hielt auch dem späten Druck der Gäste stand – einzig ein Lattentreffer sorgte nochmals für Gefahr.

Zwei Wochen vor der Winterpause sei es für die Moral besonders wichtig, noch den Anschluss auf die Nicht-Abstiegsplätze geschafft zu haben, sagte FCD-Trainer Shaip Krasniqi gegenüber «zo-online.ch». «Erfreulich ist überdies, dass wir bewiesen haben, dass wir ein Spiel nicht nur mit spielerischen Mitteln, sondern auch dank kämpferischen Tugenden für uns entscheiden können.»

Gruppe 5

Seuzach schlägt Schaffhausen II
Aufsteiger Seuzach setzt seinen guten Lauf fort und gewinnt auswärts bei den favorisierten Reserven des FC Schaffhausen knapp mit 1:0. Simon Kutej schoss in der 54. Minute den entscheidenden Treffer.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

Ein Beitrag geteilt von FC Seuzach (@fcseuzach)

Damit etablieren sich die Seuzemer im Tabellenmittelfeld, sie liegen auf Rang 9 und nur einen Punkt hinter den fünftplatzierten Schaffhausern. Der Vorsprung auf den Strich beträgt stolze sieben Punkte.

FC Seefeld unterliegt Gossau im Verfolgerduell
Der FC Seefeld musste sich im Spitzenspiel gegen den FC Gossau mit 0:2 geschlagen geben und verlor damit den zweiten Tabellenplatz an die Gäste aus dem Fürstenland.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

Ein Beitrag geteilt von FC Seefeld (@fcseefeld)

Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit ohne klare Torchancen starteten die Stadtzürcher konzentriert in den zweiten Durchgang, wurden aber kalt erwischt: Gossaus Topscorer Nicolas Eberle traf in der 54. Minute zur Führung. Seefeld versuchte daraufhin, das Spiel an sich zu reissen und erhöhte den Druck, fand jedoch gegen die kompakt stehende Gästeabwehr kaum Lücken.

In der Schlussphase warf die Mannschaft von Trainer Heris Stefanachi alles nach vorne, blieb aber ohne zählbaren Erfolg. Stattdessen nutzte Gossau in der Nachspielzeit einen schnellen Gegenangriff, den Leandro Borner mit dem 2:0 abschloss (91.).

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

Ein Beitrag geteilt von FC Gossau SG (@fcgossau)

_________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfussballern FÜR Amateurfussballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

______________________________________________________________________________________

>>> Alle Fragen rund um FuPa werden an dieser Stelle beantwortet

>>> Folge FuPa Zürich auf Instagram - @fupa_zuerich

>>> Folge FuPa Zürich auf Facebook - @fupa.zuerich

>>> Folge FuPa Zürich auf X - @FuPa_Zuerich

Aufrufe: 027.10.2025, 11:03 Uhr
Sandra TrupoAutor