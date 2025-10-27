Lachen kämpft sich gegen Zürich City zurück - Seuzach schlägt FCS II

Lachen und Zürich City lieferten sich in der Interregio-Gruppe 3 ein hart umkämpftes Duell und teilten sich schliesslich die Punkte. Ebenfalls ein Remis gab es für Leader Thalwil gegen Verfolger Dornach und für Red Star gegen Ajoie-Monterri. Uster bezwang Kantonsrivale Bülach knapp mit 3:2 und auch Dübendorf konnte gegen Allschwil jubeln. In der Gruppe 5 setzte sich Seuzach überraschend bei Schaffhausens Reserven durch. Seefeld musste sich im Verfolgerduell gegen Gossau geschlagen geben.
Zürich City und Lachen trennen sich 2:2
In einem intensiven Duell zwischen Zürich City und dem FC Lachen/Altendorf teilten sich die Teams nach wechselvollem Spielverlauf beim 2:2 die Punkte.
Die Stadtzürcher starteten effizient und lagen nach Treffern von Youssouf Sow (3.), der den Ball aus rund 20 Metern sehenswert ins rechte Lattenkreuz versenkte, und João Almeida (43.) zur Pause mit 2:0 in Front. Ob da bei den Gästen wohl unheilvolle Erinnerungen an das letzte Duell in der Qualifikation zum Schweizer Cup aufkamen? Dieses hatten die Lachener im August vor heimischem Publikum deutlich mit 1:6 verloren.
Der FCLA zeigte nach dem Seitenwechsel jedoch eine klare Reaktion und agierte nun deutlich entschlossener und temporeicher: Bereits kurz nach Wiederanpfiff verkürzte Lars Oberholzer (47.) mit einem sehenswerten Volley. Es folgten zahlreiche weitere Chancen, ehe derselbe Spieler in der 83. Minute mit einem Direktschuss den verdienten Ausgleich erzielte.
In der Schlussphase drängten beide Teams auf den Sieg, doch weder Zürich City noch die Märchler konnten ihre Chancen nutzen. Das Remis war letztlich leistungsgerecht - das Heimteam hatten in der ersten Halbzeit überzeugt, die Gäste den zweiten Durchgang dominiert. Damit halten die beiden Teams mit Rang vier und fünf in der Tabelle den Anschluss an die Spitze.
Mehr Bilder zu Zürich City - Lachen/Altendorf
FC Dübendorf siegt dank Einsatz und Moral
Mit einem 1:0-Heimsieg gegen den FC Allschwil feiert der FC Dübendorf den zweiten Erfolg in Serie und macht im Abstiegskampf etwas Boden gut.
Auf schwer bespielbarem Terrain entwickelte sich eine ausgeglichene, umkämpfte Partie mit wenigen Torchancen. Dübendorf überzeugte dabei vor allem mit Einsatz und Disziplin. In der ersten Halbzeit hatte zunächst Allschwil die grosse Möglichkeit zur Führung, doch Torhüter Labinot Bytyci parierte einen Strafstoss stark. Kurz darauf wurde Dionis Ramaj im Strafraum gefoult – den fälligen Elfmeter verwandelte Eldin Omerovic sicher zum 1:0 (37.).
Nach dem Seitenwechsel drängte Dübendorf auf die Entscheidung, vergab jedoch mehrere gute Möglichkeiten. In der Schlussphase verteidigte das Heimteam mit viel Kampfgeist und hielt auch dem späten Druck der Gäste stand – einzig ein Lattentreffer sorgte nochmals für Gefahr.
Zwei Wochen vor der Winterpause sei es für die Moral besonders wichtig, noch den Anschluss auf die Nicht-Abstiegsplätze geschafft zu haben, sagte FCD-Trainer Shaip Krasniqi gegenüber «zo-online.ch». «Erfreulich ist überdies, dass wir bewiesen haben, dass wir ein Spiel nicht nur mit spielerischen Mitteln, sondern auch dank kämpferischen Tugenden für uns entscheiden können.»
Seuzach schlägt Schaffhausen II
Aufsteiger Seuzach setzt seinen guten Lauf fort und gewinnt auswärts bei den favorisierten Reserven des FC Schaffhausen knapp mit 1:0. Simon Kutej schoss in der 54. Minute den entscheidenden Treffer.
Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an
Damit etablieren sich die Seuzemer im Tabellenmittelfeld, sie liegen auf Rang 9 und nur einen Punkt hinter den fünftplatzierten Schaffhausern. Der Vorsprung auf den Strich beträgt stolze sieben Punkte.
FC Seefeld unterliegt Gossau im Verfolgerduell
Der FC Seefeld musste sich im Spitzenspiel gegen den FC Gossau mit 0:2 geschlagen geben und verlor damit den zweiten Tabellenplatz an die Gäste aus dem Fürstenland.
Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an
Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit ohne klare Torchancen starteten die Stadtzürcher konzentriert in den zweiten Durchgang, wurden aber kalt erwischt: Gossaus Topscorer Nicolas Eberle traf in der 54. Minute zur Führung. Seefeld versuchte daraufhin, das Spiel an sich zu reissen und erhöhte den Druck, fand jedoch gegen die kompakt stehende Gästeabwehr kaum Lücken.
In der Schlussphase warf die Mannschaft von Trainer Heris Stefanachi alles nach vorne, blieb aber ohne zählbaren Erfolg. Stattdessen nutzte Gossau in der Nachspielzeit einen schnellen Gegenangriff, den Leandro Borner mit dem 2:0 abschloss (91.).
Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an
_________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfussballern FÜR Amateurfussballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
______________________________________________________________________________________
>>> Alle Fragen rund um FuPa werden an dieser Stelle beantwortet
>>> Folge FuPa Zürich auf Instagram - @fupa_zuerich
>>> Folge FuPa Zürich auf Facebook - @fupa.zuerich