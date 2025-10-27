Lachen kämpft sich gegen Zürich City zurück - Seuzach schlägt FCS II

FC Uster bezwingt Bülach knapp mit 3:2

Der FC Uster setzt seine Mini-Erfolgsserie fort und gewinnt das dritte Spiel in Folge. Kantonsrivale Bülach wird vor heimischen Publikum mit 3:2 nach Hause geschickt. Eine starke erste Halbzeit liess einen souveränen Sieg der Ustermer vermuten, doch in der Schlussphase wurde es nochmals spannend.

Uster dominierte die Anfangsphase gegen die ungewöhnlich passiven Bülacher klar und lag nach Treffern von Finn Knecht (15.) und Fabian Inglin (29.) verdient mit 2:0 in Führung. Die Gäste aus dem Zürcher Unterland fanden kaum ins Spiel. Nach dem Seitenwechsel verkürzte Mattia Presicce (47.) zwar rasch auf 1:2, doch Andi Salihi stellte neun Minuten später den alten Abstand wieder her.

Anstatt die Partie vorzeitig zu entscheiden, liess Uster danach nach. Bülach witterte seine Chance, kam durch Nemanja Petrovic per Foulpenalty zum Anschlusstreffer (77.) und drückte in der Schlussphase auf den Ausgleich. Uster brachte den Sieg jedoch mit Mühe über die Zeit.

Es sei zwar schön, dass sie solche Spiele, in denen sie bis vor Kurzem wohl noch den Ausgleich kassiert hätten, nun gewännen, sagte FCU-Trainer Etienne Scholz nach dem Schlusspfiff gegenüber «zo-online.ch», sichtlich verärgert. «Dass wir die Partie trotz einer solchen Dominanz aber nicht vorzeitig entschieden haben, gurkt mich an.» Es seien viele Kleinigkeiten gewesen, die sich summiert und dazu geführt hätten, dass die Partie offen geblieben sei, so Scholz weiter. Und: «So gut, dass zehn Prozent weniger auch noch genügen, sind wir eben nicht.»

Punkteteilung im Regen für den FC Thalwil

Der FC Thalwil kam im Heimspiel gegen Verfolger Dornach zu einem 1:1-Unentschieden. Auf dem durchnässten Brandplatz entwickelte sich eine umkämpfte, aber faire Partie, in der die Gastgeber über weite Strecken den Ton angaben, aber kurz vor Schluss noch den Ausgleich hinnehmen mussten.