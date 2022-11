Lachen hat nichts zu lachen - Adliswil siegt knapp 2. Liga interregional, Gruppe 5: 12. Runde

Unzufrieden: Uster muss sich mit spätem Remis begnügen

Lange Zeit sah es bei der Partie zwischen Widnau und Uster nach einem Vollerfolg für die Zürcher Oberländer aus. Letztlich trennten sich die beiden Mannschaften aber 2:2 unentschieden.

Der Start verlief suboptimal aus Ustermer Sicht: Die Oberländer waren eigentlich mehrheitlich am Drücker, doch war es Widnau, das den ersten Treffer erzielte. Dies brachte die Mannschaft von Etienne Scholz zwischenzeitlich etwas aus der Spur. Nach einer taktischen Umstellung Scholz' lief es den Ustermern in Hälfte zwei besser. Mit ihrem ballbesitz-lastigen Spiel schnürten sie die Widnauer zunehmend in die eigene Platzhälfte ein und drehten so verdientermassen das Spiel.

Doch zum Vollerfolg sollte es - wie erwähnt - nicht reichen. Ein schneller Konter, der eigentlich aus einem Ustermer Freistoss entsprang, wurde von Widnau in der 91. Minute mustergültig zu Ende gespielt. Dies ärgerte Trainer Scholz sichtlich: "Das war vermeidbar, da haben wir Lehrgeld bezahlt", sagte der FCU-Coach im "Zürcher Oberländer".

Unterlegen: Lachen/Altendorfs Krise verschärft sich

Mit einer weiteren Pleite, diesmal 0:1 gegen Chur, kann Lachen/Altendorf sein Tief nach wie vor nicht beenden. Die Lachner zeigten sich zwar nach taktischen Umstellungen verbessert, zu Punkten reichte es aber erneut nicht.

Lachen hatte insbesondere in der ersten Halbzeit mehr vom Spiel, auch wenn die ganz dicken Möglichkeiten ausblieben. Chur drehte erst nach dem Seitenwechsel so richtig auf, und Max Cossa im Lachner Tor hatte nun alle Hände voll zu tun. Nach 55 Minuten klingelte es dann das einzige Mal im Gehäuse von Cossa, als Chur in Führung ging.

Anschliessend zogen sich die Bündner in die eigene Platzhälfte zurück und machte es Lachen schwer, selbst anzugreifen. Die Lachner kämpften zwar bis zum Ende, doch der Ausgleich wollte nicht mehr fallen.

Ärgerlich: Schaffhausen verliert erst in der 90. Minute

Lange Zeit sah es für die "Spielvi" Schaffhausen nach einem überraschenden Remis gegen den souveränen Leader Balzers aus. Die Munotstädter kassierten erst in der Nachspielzeit den entscheidenden Gegentreffer zum 2:3-Endstand.

Nachdem die Partie aufgrund technischer Probleme bei der Platzbeleuchtung erst später gestartet werden konnte, legten beide Mannschaften dafür gleich richtig los. Schon nach weniger als 20 Minuten stand es 1:1 und es entwickelte sich ein hochstehendes Spiel mit Chancen auf beiden Seiten.