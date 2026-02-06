Laberweinting: Trainer verlängern - Keeper Wittmann Winter-Zugang Dominik Zeller, Daniel Eisenhut und Markus Goczol bleiben auf der Kommandobrücke des Kreisklassisten von Thomas Seidl · Heute, 06:50 Uhr · 0 Leser

Geben weiter den Ton beim VfR Laberweinting vor (von links nach rechts): Dominik Zeller, Daniel Eisenhut, Markus Goczol – Foto: Glöbl, Stachowski

Der VfR Laberweinting spielt bislang eine gute Runde in der Kreisklasse Dingolfing. Nun gibt es in der Winterpause zwei freudige Nachrichten für die VfR´ler zu berichten. Das Trainer-Trio bestehend aus Dominik Zeller, Daniel Eisenhut und Markus Goczol konnte für eine weitere Saison an den Verein gebunden werden. Zudem stößt mit Jonas Wittmann ein junger Torhüter zum Team, der beim TSV Ergoldsbach schon Bezirksliga-Erfahrung sammeln durfte.

"Wir sind mit der Arbeit unserer Trainer und dem bisherigen Saisonverlauf absolut zufrieden. Auch von der Mannschaft kamen nur positive Signale, sodass für uns relativ schnell klar war, dass wir mit dem Trio in eine weiter Saison gehen wollen", informiert VfR-Abteilungsleiter Gerhard Zellmer. Nach der erfolgreichen Ära von Trainer-Ikone Christian Schießl und dem Wegfallen einiger Schlüsselspieler wie Borst oder Wollner, hatte der Klub diese Saison schon einen kleinen Umbruch zu verzeichnen. "Es war bestimmt kein leichtes Erbe die Mannschaft nach Christian zu übernehmen, zumal auch einige langjährige und wichtige Stützen weggebrochen sind. Unsere Coaches haben es aber geschafft, die gute Basis an jungen Spielern weiterzuentwickeln und die Mannschaft voll konkurrenzfähig zu machen", erklärt Zellmer.





Auch die Trainer geben sich erfreut über die Verlängerung: "Zuerst gilt unser Dank den Verantwortlichen beim VfR, dass Sie uns ein weiteres Jahr das Vertrauen schenken. Wir sehen die Mannschaft auf einem sehr sehr guten Weg, die Entwicklung im ersten Halbjahr ist klar erkennbar und gerade die letzten Spiele vor der Winterpause konnten wir zeigen, dass wir auch mit den Top-Teams der Liga mithalten können.“ Mit zehn Punkten aus den letzten vier Spielen im Herbst konnte sich der VfR mit nur drei Zähler Rückstand auf den zweiten Rang in die Pause verabschieden. "Wir wissen, woher wir kommen und wollen nach der Pause unser primäres Ziel den Klassenerhalt erreichen. Wenn wir den in der Tasche haben, dann können wir entspannt nach oben blicken und vielleicht den ein oder anderen vorne ärgern“, gibt das Trio zu Protokoll.













Jonas Wittmann soll der Rückhalt des VfR Laberweinting werden – Foto: Paul Hofer