Laberweinting in der Kreisliga: »Ist eigentlich unglaublich« Der VfR Laberweinting blickt auf eine furiose Aufholjagd zurück +++ Auch gut vier Wochen nach dem 120-Minuten-Drama im Elfer-Krimi gegen Ettenkofen hallt der Jubel im Labertal nach +++ Abteilungsleiter Gerhard Zellmer stellt klar: „Es werden keine verrückten Sachen gemacht!“ von Marco Baumgartner · Heute, 07:00 Uhr · 0 Leser

Die Party des VfR Laberweinting nach der erfolgreichen Relegation geht auch Wochen nach dem letzten Spiel der Saison 25/26 weiter. – Foto: Lukas Ziegler

Was für eine irre Geschichte, die der VfR Laberweinting da in den Rasen gemäht hat! Auch wenn der historische Triumph nun schon etwas her ist: Der absolute Meilenstein der Vereinsgeschichte ist im Labertal immer noch das Thema Nummer eins. Nach der Vorrunde noch auf Rang 7, den Start in das Frühjahr etwas in den Sand gesetzt – und am Ende steht der große Wurf. Zum zweiten Mal nach 1991 befördern sich die "Weintinger" in das Oberhaus des Kreises. Nach zwei Jahren Kreisklasse verlässt das Team des Trainergespanns Daniel Eisenhut, Dominik Zeller und Markus Goczol die Liga nach oben – und das mit einer Nachhaltigkeit, die im Verein wohl niemand so auf dem Zettel hatte.

Nachdem man in der Liga mit einem furiosen Endspurt noch die Vizemeisterschaft mit 55 Punkten einfing, folgte das absolute Highlight: Das Relegations-Drama vor 1.124 Zuschauern in Mallersdorf gegen den etablierten Kreisligisten SV Ettenkofen. Neun Eigengewächse in der Startelf des VfR bissen sich gegen die mit Ex-Bezirksliga-Akteuren gespickten Ettenkofener durch. Nach 120 torlosen Minuten und Nerven aus Stahl im anschließenden Elfmeterschießen stand fest: Laberweinting siegte mit 4:2 nach Elfmeterschießen und ist Kreisligist! Die Partywellen schlugen auch Tage danach noch hoch. Die Feierlichkeiten: "Manche feierten über Pfingsten hinaus." Der größte Rauch hat sich nach gut vier Wochen etwas gelegt, aber die Freude im Verein ist verständlicherweise nach wie vor riesig. Der Sportliche Leiter des VfR, Gerhard Zellmer, blickt mit einem breiten Grinsen auf die vergangenen Tage zurück: "Die Feierlichkeiten zogen sich idealerweise über das lange Pfingstwochenende hinweg und bei manchen sicherlich auch noch darüber hinaus. Am vergangenen Freitag hatten wir dann noch die offizielle Aufstiegsfeier mit unserem Landrat, den Landtagsabgeordneten, unserem Bürgermeister und natürlich all den fantastischen Fans im Sportheim." Wer die Jungs auf dem Platz sucht, wird aktuell übrigens eher in wärmeren Gefilden fündig. "Momentan befindet sich ein Großteil der Mannschaft auf Mallorca, um den Erfolg gebührend ausklingen zu lassen", verrät Zellmer.

Dass dieser Sprung in die Kreisliga überhaupt geschafft wurde, grenzt an ein kleines Fußballwunder, wenn man die Vorzeichen der Saison betrachtet. Eigentlich lief es in Laberweinting die letzten Jahre zwar immer positiv – mit Ausnahme eines siebten Platzes in der Vorsaison war das Team in der A- und Kreisklasse stets in den Top 5 zu finden –, doch der ganz große Coup kam völlig unerwartet. "Wenn man ehrlich ist, bleibt es eine riesige Überraschung, die wir erst einmal sacken lassen mussten", gibt der Abteilungsleiter offen zu. "Unser eigentliches Saisonziel war es lediglich, nicht in den Abstiegskampf verwickelt zu werden. Wir wussten vor der Saison, dass uns extrem wichtige Stützen wie Andreas Wollner oder Borst nur noch sporadisch zur Verfügung stehen würden. Daher ist der Aufstieg eigentlich unglaublich, da einige andere Mannschaften in der Kreisklasse Dingolfing vor der Saison ganz sicher deutlich mehr Ambitionen nach ganz oben hatten als wir."

Unglaublich! Die "Weintinger" können ihr Glück nach einer anspruchsvollen Saison kaum glauben. – Foto: Lukas Ziegler