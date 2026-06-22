Laberweinting in der Kreisliga: »Ist eigentlich unglaublich«

Was für eine irre Geschichte, die der VfR Laberweinting da in den Rasen gemäht hat! Auch wenn der historische Triumph nun schon etwas her ist: Der absolute Meilenstein der Vereinsgeschichte ist im Labertal immer noch das Thema Nummer eins. Nach der Vorrunde noch auf Rang 7, den Start in das Frühjahr etwas in den Sand gesetzt – und am Ende steht der große Wurf. Zum zweiten Mal nach 1991 befördern sich die "Weintinger" in das Oberhaus des Kreises. Nach zwei Jahren Kreisklasse verlässt das Team des Trainergespanns Daniel Eisenhut, Dominik Zeller und Markus Goczol die Liga nach oben – und das mit einer Nachhaltigkeit, die im Verein wohl niemand so auf dem Zettel hatte.
Nachdem man in der Liga mit einem furiosen Endspurt noch die Vizemeisterschaft mit 55 Punkten einfing, folgte das absolute Highlight: Das Relegations-Drama vor 1.124 Zuschauern in Mallersdorf gegen den etablierten Kreisligisten SV Ettenkofen. Neun Eigengewächse in der Startelf des VfR bissen sich gegen die mit Ex-Bezirksliga-Akteuren gespickten Ettenkofener durch. Nach 120 torlosen Minuten und Nerven aus Stahl im anschließenden Elfmeterschießen stand fest: Laberweinting siegte mit 4:2 nach Elfmeterschießen und ist Kreisligist! Die Partywellen schlugen auch Tage danach noch hoch.
Der größte Rauch hat sich nach gut vier Wochen etwas gelegt, aber die Freude im Verein ist verständlicherweise nach wie vor riesig. Der Sportliche Leiter des VfR, Gerhard Zellmer, blickt mit einem breiten Grinsen auf die vergangenen Tage zurück: "Die Feierlichkeiten zogen sich idealerweise über das lange Pfingstwochenende hinweg und bei manchen sicherlich auch noch darüber hinaus. Am vergangenen Freitag hatten wir dann noch die offizielle Aufstiegsfeier mit unserem Landrat, den Landtagsabgeordneten, unserem Bürgermeister und natürlich all den fantastischen Fans im Sportheim." Wer die Jungs auf dem Platz sucht, wird aktuell übrigens eher in wärmeren Gefilden fündig. "Momentan befindet sich ein Großteil der Mannschaft auf Mallorca, um den Erfolg gebührend ausklingen zu lassen", verrät Zellmer.
Dass dieser Sprung in die Kreisliga überhaupt geschafft wurde, grenzt an ein kleines Fußballwunder, wenn man die Vorzeichen der Saison betrachtet. Eigentlich lief es in Laberweinting die letzten Jahre zwar immer positiv – mit Ausnahme eines siebten Platzes in der Vorsaison war das Team in der A- und Kreisklasse stets in den Top 5 zu finden –, doch der ganz große Coup kam völlig unerwartet. "Wenn man ehrlich ist, bleibt es eine riesige Überraschung, die wir erst einmal sacken lassen mussten", gibt der Abteilungsleiter offen zu. "Unser eigentliches Saisonziel war es lediglich, nicht in den Abstiegskampf verwickelt zu werden. Wir wussten vor der Saison, dass uns extrem wichtige Stützen wie Andreas Wollner oder Borst nur noch sporadisch zur Verfügung stehen würden. Daher ist der Aufstieg eigentlich unglaublich, da einige andere Mannschaften in der Kreisklasse Dingolfing vor der Saison ganz sicher deutlich mehr Ambitionen nach ganz oben hatten als wir."
Das große Abenteuer Kreisliga wirft trotz aller Party-Nachwehen so langsam seine Schatten voraus. Die Vorbereitung auf die neue Liga beginnt zwar bereits nächste Woche. Personell setzt der VfR dabei ganz bewusst auf Kontinuität. Mit den drei Jungspunden – Joseph Amring- und die Winderl-Brüder Martin und Florian – stehen die einzigen Neuzugänge für den Kreisliga-Kader fest.
Für den 60-Jährigen ist dieser Weg alternativlos: "Bei uns werden auch in der Kreisliga keine verrückten Sachen gemacht und irgendwelche Bezahl-Spieler geholt! Wir werden unserer Vereins-Philosophie absolut treu bleiben und der Aufstiegsmannschaft weiter voll vertrauen. Auch dann, wenn es am Ende der Saison vielleicht wieder eine Klasse tiefer gehen sollte."
Wenn man im Verein auf den gesamten Weg zurückblickt, wird deutlich, dass dieser Erfolg viele Väter hat. Einen riesigen Anteil hat natürlich das aktuelle Trainergespann, das die nachrückenden Jugendspieler hervorragend in die Mannschaft integriert hat. Aber Zellmer vergisst auch die Vergangenheit nicht: "Man darf auch ihren Vorgänger Christian Schießl nicht vergessen, der das Team exzellent über die schwierige Corona-Phase gebracht und vor zwei Jahren erst den Aufstieg in die Kreisklasse perfekt gemacht hat. Auf ihm baut vieles auf, was wir jetzt feiern dürfen." Im Dorf ist die Euphorie jedenfalls weiterhin riesig und alle fiebern den kommenden Aufgaben entgegen. "Das ganze Dorf freut sich natürlich auf die Kreisliga, auch wenn wir realistisch gesehen wahrscheinlich einer der ersten Abstiegskandidaten sein werden", so Zellmer abschließend. "Besonders heiß sind alle selbstverständlich auf die echten Nachbarderbys gegen die SG Mallersdorf-Grafentraubach und den SV Sallach. Das werden absolute Highlights!"
Mit dem historischen Aufstieg im Gepäck verabschiedet sich der VfR Laberweinting endgültig aus einer unvergesslichen Kreisklassen-Saison – und schlägt schon nächste Woche mit dem Trainingsauftakt hochmotiviert das nächste, spannende Kapitel auf.