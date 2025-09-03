Labertal-Schlager: TV Schierling - TSV Langquaid

Das erste Saisonviertel in der Bezirksliga West ist Geschichte, der TV Schierling und der TSV Langquaid gehören dem erweiterten Spitzenfeld an und wollen sich dort - oder noch weiter vorne - dauerhaft einnisten. Ein Sieg im Labertal-Duell würde für jeden der beiden Traditionsvereine die gute Ausgangsposition noch verbessern, so dass auch aus diesem Grunde kein Motivationsmangel vorliegen dürfte. Die Oberpfälzer, die im Verlauf dieses Jahres einige Leistungsträger wie David Löffler und Daniel Zormeier (beide SpVgg Hankofen-Hailing), Kevin Kulzer und Mario Ulmer (beide TV Aiglsbach) sowie die Brüder Johannes und Daniel Grau (beide SV Ettenkofen) ziehen lassen mussten, haben versucht durch junge Akteure wie Julius Dachs (A-Junioren), Emilian Lichtenegger (ASV Cham), Michael Pinzinger (FC Ingolstadt 04), Nicolas Reichl (SV Saal) und Andrej Stojanov (SpVgg GW Deggendorf) das Niveau hochzuhalten. Das scheint ihnen unter dem Trainergespann Dominik Salzberger und Stefan Holz durchaus gelungen zu sein. Beim TSV Langquaid galt es ebenfalls einen Umbruch zu bewältigen, wo sich Coach Matthias Eisenschenk mit dieser Aufgabe zu befassen hatte und sein Team nach der Auftaktniederlage auf Erfolgskurs gebracht hat. Auffallend ist, dass sich bei beiden Mannschaften noch kein ausgesprochener Torjäger herauskristallisiert hat und sich die jeweils 15 Tore auf viele Spieler verteilen. Mehr als einmal haben bei den Rot-Weißen Maximilian Treitinger (4), Richard Aumeier, Lukas Prosch und Nicolas Reichl (je 2) und bei den Weiß-Blauen Aaron Bice, Florian Brunner und Stefan Schauer (je 2) getroffen.

Die Partie der Nachbarrivalen am Donnerstagabend wird wie gewohnt viele Zuschauer ins Laber-Stadion locken, in dem sich zwei Teams auf Augenhöhe gegenüberstehen und jeglicher Spielausgang möglich erscheint. Seit der gemeinsamen Landesliga-Saison 2014/15 haben die Langquaider immer wieder in den Derbys überraschen können, so dass diese auf eine sehr positive Bilanz in den vergangenen zwölf Pflichtspielen zurückblicken. Dennoch wollen die Schierlinger mit Hilfe des Heimvorteils den Nachbarrivalen mal wieder in die Knie zwingen, doch der hat in dieser Saison auswärts noch keine Niederlage hinnehmen müssen. Die Salzberger-/Holz-Elf scheint sich auf auswärtigen Plätzen - vier Siege in vier Spielen - wohler zu fühlen, denn zuhause hat sie sich schon zweimal - gegen Kelheim und Plattling - geschlagen geben müssen.

Langquaids Coach Matthias Eisenschenk, der sich von seiner Mannschaft im Vergleich zur Vorstellung gegen Geisenhausen eine Steigerung erwartet, strahlt trotz der Schwere der Aufgabe Optimismus aus und hat als Mindestziel einen Punkt im Visier. Zwar ist sein Kader nicht komplett, da Torhüter Jannik Möller, Dennis Kandsperger, Korbinian Köppel und Patrick Slodarz Verletzungen auskurieren müssen, trotzdem steht ihm ein Aufgebot mit viel Qualität zur Verfügung. Auch der Gastgeber hat einige Ausfälle zu beklagen, wobei der von Spielmacher Dion Galuschko wohl besonders schwer wiegt.