Labertal-Hallenmeisterschaft: Schierling schafft Hattrick

Die Labertal-Hallenmeisterschaft ist ein Turnier mit großer Tradition. Dementsprechend kamen auch wieder viele Zuschauer in die Mallersdorfer Dreifachturnhalle und sahen eine Reihe von spannenden und torreichen Partien. Fast erwartungsgemäß stand am Ende der TV Schierling ganz oben und schafft somit das Kunststück, zum dritten Mal in Folge den Titel zu holen.



Im Endspiel hatte der amtierende Vizemeister der Bezirksliga West allerdings ein hartes Stück Arbeit zu verrichten, denn Kreisligist SV Ettenkofen, der sich hervorragend präsentierte, macht es dem Favoriten alles andere als leicht und musste sich nur knapp mit 1:2 geschlagen geben. Benedikt Zach sorgte für den zwischenzeitlichen Ausgleich, doch Matthias Lehner, der sich mit fünf Einschüssen auch die Torjägerkanone sicherte, wurde mit einem Doppelpack zum Matchwinner.





Im kleinen Finale kreuzte mit dem SV Sallach und der SG Mallersdorf/Grafentraubauch zwei im Vorfeld ebenfalls hochgehandelte Teams die Klingen. Der Bezirksligist behielt mit 2:0 die Oberhand und schaffte es somit ebenfalls aufs Stockerl.