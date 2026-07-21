Laaber-Schlager: TSV Langquaid gegen TV Schierling von Martin Zeilhofer · Heute, 13:19 Uhr · 0 Leser

Morgen, 18:30 Uhr TSV Langquaid Langquaid TV Schierling Schierling 18:30 live PUSH

Das nächste Derby kommt auf den Bezirksligisten TSV Langquaid zu. Am Mittwochabend um 18.30 Uhr läuft mit dem Team des sieben Kilometer entfernten TV Schierling einer der Anwärter auf den Bezirksligatitel auf und wird alles unternehmen, um nach der 1:3-Heimniederlage gegen den ATSV Kelheim nicht ein zweites Mal in Folge leer auszugehen.

Das Salzberger-Team, das mit Mario Folger einen wichtigen Akteur an den Bayernligisten SpVgg Landshut verloren hat, hat auf dem Transfermarkt kräftig zugelangt und sieben neue Spieler an Land gezogen: Adrian Dobrani (FC Kosova Regensburg), Leon Kümmerle (SC Landshut-Berg), Raphael Limmer (TSV Ergoldsbach), Pius Moritz (TSV Abensberg), Hieu Nguyen (SV Ettenkofen), Thomas Schäffner (SpVgg Landshut - U19) und Tobias Schmid (TSV Ergoldsbach). Mit dem jungen, hungrigen und ambitionierten Team soll das "vordere Viertel" angepeilt werden. Etwas kleinere Brötchen buken die Verantwortlichen beim TSV Langquaid, die mit dem Abgang bzw. Pausieren von Dennis Kandsperger (ASV Cham), Korbinian und Benedikt Köppel, Marvin Lang, Stefan Schauer und Michael Schwank (SG Pfeffenhausen/Hornbach) Spieler mit Qualität - zumindest zeitweilig - verloren, die durch drei externe Neuzugänge und sechs nachrückende A-Junioren aufgefangen werden sollen.