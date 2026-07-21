Laaber-Schlager: TSV Langquaid gegen TV Schierling

Das nächste Derby kommt auf den Bezirksligisten TSV Langquaid zu. Am Mittwochabend um 18.30 Uhr läuft mit dem Team des sieben Kilometer entfernten TV Schierling einer der Anwärter auf den Bezirksligatitel auf und wird alles unternehmen, um nach der 1:3-Heimniederlage gegen den ATSV Kelheim nicht ein zweites Mal in Folge leer auszugehen.
Das Salzberger-Team, das mit Mario Folger einen wichtigen Akteur an den Bayernligisten SpVgg Landshut verloren hat, hat auf dem Transfermarkt kräftig zugelangt und sieben neue Spieler an Land gezogen: Adrian Dobrani (FC Kosova Regensburg), Leon Kümmerle (SC Landshut-Berg), Raphael Limmer (TSV Ergoldsbach), Pius Moritz (TSV Abensberg), Hieu Nguyen (SV Ettenkofen), Thomas Schäffner (SpVgg Landshut - U19) und Tobias Schmid (TSV Ergoldsbach). Mit dem jungen, hungrigen und ambitionierten Team soll das "vordere Viertel" angepeilt werden.
Etwas kleinere Brötchen buken die Verantwortlichen beim TSV Langquaid, die mit dem Abgang bzw. Pausieren von Dennis Kandsperger (ASV Cham), Korbinian und Benedikt Köppel, Marvin Lang, Stefan Schauer und Michael Schwank (SG Pfeffenhausen/Hornbach) Spieler mit Qualität - zumindest zeitweilig - verloren, die durch drei externe Neuzugänge und sechs nachrückende A-Junioren aufgefangen werden sollen.
In der Auftaktpartie beim TV Aiglsbach präsentierten sich die Eisenschenk-Schützlinge körperlich und mental schon erstaunlich fit und brachten aus der Hallertau drei - nicht unbedingt erwartete - Punkte mit, die sich auf den Saison-Verlauf positiv auswirken sollten. Den Optimismus schüren auch die Vergleiche der letzten drei Jahre, in denen die Oberpfälzer das Nachsehen hatten oder sich mit Unentschieden - zuletzt 1:1 und 0:0 - begnügen mussten.
In der Partie beim TV Aiglsbach zog sich Defender Thomas Blabl einen Bänderriss zu, der ihn über Wochen zum Zuschauen verurteilt. Im Kader zurück ist wieder Christian Ludwig, dessen Erkrankung abgeklungen ist.
Das Spiel beginnt im Langquaider Waldstadion am Mittwoch, 22. Juli, um 18.30 Uhr. Schiedsrichter ist Xaver Scheungrab (FC Aunkirchen).
Das Aufgebot des TSV Langquaid: David Meißner, Michael Pinzinger - Christoph Blabl, Noah Langner, Christian Ludwig, Leon Schlegel - Aaron Bice, Florian Brunner (C), Jonas Brunner, Chris Gräßlin, Liridon Haljimi, Kevin Kandsperger, Alex Santander Muñoz, Patrick Slodarz, Timo Sterl, Maximilian Stummer, Luka Vukovic, Markus Weiherer