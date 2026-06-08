LA-Schönbrunn: Yesolköy wird Chefanweiser - Emini spielender Co

Der SSV Landshut-Schönbrunn hat seine wichtigste Personalentscheidung für die kommende Saison getroffen: Akin Yesilköy wird neuer Cheftrainer der ersten Mannschaft. Ihm zur Seite wird künftig Jasmin Emini als spielender Co-Trainer fungieren. Damit ist den Verantwortlichen um Abteilungsleiter und Vorstand Sven Salchow ein echter Coup gelungen.
Der SSV Schönbrunn zählt seit Jahren zu den etablierten Mannschaften der A-Klasse und landete regelmäßig unter den Top 5 der Liga. Auch in der Saison 2025/26 zeigte die Mannschaft trotz eines größeren Umbruchs eine Entwicklung und belegte am Ende Tabellenplatz sieben. Dabei setzte der Verein bewusst auf jüngere Spieler und leitete einen personellen Neustart ein. Genau diesen Weg soll nun auch das neue Trainerteam weiterführen. Yesilköy bringt reichlich Erfahrung mit. In den vergangenen fünf Jahren war er beim FC Ergolding im Jugendleistungsbereich tätig und trainierte dort Mannschaften in der Förder-, Bayern-, und Landesliga. Zuletzt stand er bei der U16 an der Seitenlinie. Zudem hatte er bereits zuvor Stationen im Herrenbereich.
"Akin war unser absoluter Wunschkandidat. Er hat im Herrenfußball viel Erfahrung gesammelt und gleichzeitig in Ergolding bewiesen, dass er hervorragend mit jungen Spielern arbeiten kann. Genau das passt perfekt zu unserem Weg", sagt Salchow. Auch 2. Vorstand Max Grimms freut sich über die Verpflichtung des neuen Trainerteams: "Mit Akin und Jasmin haben wir genau die Leute bekommen, die perfekt zu unserem Verein und unserer Philosophie passen. Wir wollen den eingeschlagenen Weg mit jungen und hungrigen Spielern weitergehen.“
Besonders emotional war die Entscheidung auch für Sven Salchow selbst. Nach einer langen Zeit an der Seitenlinie war für ihn klar, die Mannschaft in die richtigen Hände übergeben zu wollen: "Ich habe die Mannschaft nach acht Jahren gerne an Akin übergeben, weil ich weiß, dass er die Jungs weiterentwickeln und den eingeschlagenen Weg erfolgreich weiterführen wird."
Mit Jasmin Emini bekommt Yesilköy zusätzlich einen echten Top-Fußballer an seine Seite, der in der Region längst kein Unbekannter mehr ist. Emini überzeugte über Jahre hinweg auf hohem Niveau und bringt reichlich Erfahrung aus der Bezirksliga, Kreisliga und Kreisklasse mit. Zuletzt war er beim FC Mainburg aktiv. Mit seiner fußballerischen Qualität, seiner Erfahrung und seiner Präsenz auf und neben dem Platz soll er als spielender Co-Trainer eine wichtige Rolle im neuen Projekt übernehmen.