LA-Schönbrunn: Yesolköy wird Chefanweiser - Emini spielender Co Beim A-Klassisten tritt Urgestein Sven Salchow als Coach ab und übergibt an ein neues Duo von Thomas Seidl · Heute, 13:30 Uhr · 0 Leser

Akin Yesilköy (zweiter von links) und Jasmin Emini (zweiter von rechts) sollen den SSV Landshut-Schönbrunn weiterentwickeln – Foto: Verein

Der SSV Landshut-Schönbrunn hat seine wichtigste Personalentscheidung für die kommende Saison getroffen: Akin Yesilköy wird neuer Cheftrainer der ersten Mannschaft. Ihm zur Seite wird künftig Jasmin Emini als spielender Co-Trainer fungieren. Damit ist den Verantwortlichen um Abteilungsleiter und Vorstand Sven Salchow ein echter Coup gelungen.

Der SSV Schönbrunn zählt seit Jahren zu den etablierten Mannschaften der A-Klasse und landete regelmäßig unter den Top 5 der Liga. Auch in der Saison 2025/26 zeigte die Mannschaft trotz eines größeren Umbruchs eine Entwicklung und belegte am Ende Tabellenplatz sieben. Dabei setzte der Verein bewusst auf jüngere Spieler und leitete einen personellen Neustart ein. Genau diesen Weg soll nun auch das neue Trainerteam weiterführen. Yesilköy bringt reichlich Erfahrung mit. In den vergangenen fünf Jahren war er beim FC Ergolding im Jugendleistungsbereich tätig und trainierte dort Mannschaften in der Förder-, Bayern-, und Landesliga. Zuletzt stand er bei der U16 an der Seitenlinie. Zudem hatte er bereits zuvor Stationen im Herrenbereich.





"Akin war unser absoluter Wunschkandidat. Er hat im Herrenfußball viel Erfahrung gesammelt und gleichzeitig in Ergolding bewiesen, dass er hervorragend mit jungen Spielern arbeiten kann. Genau das passt perfekt zu unserem Weg", sagt Salchow. Auch 2. Vorstand Max Grimms freut sich über die Verpflichtung des neuen Trainerteams: "Mit Akin und Jasmin haben wir genau die Leute bekommen, die perfekt zu unserem Verein und unserer Philosophie passen. Wir wollen den eingeschlagenen Weg mit jungen und hungrigen Spielern weitergehen.“



