L47 und Füchse souverän, Polar Pinguin schlägt Croatia 6:3

von ser · Heute, 22:50 Uhr · 0 Leser

von ser · Heute, 22:50 Uhr · 0 Leser

Archiv – Foto: Johan Engelbrecht

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Die Saisonvorbereitung ist in vollem Gange und die Teams testen fleißig.

SV Grün-Weiß Brieselang – Berliner SC 2:0

Tore: 1:0 Jonas Buchholz (1.), 2:0 Timm-Maximilian Hytrek (15.)



Grünauer BC 1917 – SG Phönix Wildau 95 2:0

Tore: 1:0 Shams Al-Deen Obst (56. Eigentor), 2:0 Sebastian Steinbrink (73.)





Mittwoch, 29. Juli 2026

TuS Makkabi Berlin – TSV Mariendorf 1897 6:3Berliner SV 92 – BFC Meteor 06 0:2Tore: 0:1 Serkan Karasu (62. Foulelfmeter), 0:2 Mohammed Hamiss (80.)SG Schwanebeck 98 – Weißenseer FC III 1:2Tore: 0:1 Hasan Hmoudi (2.), 1:1 Phillip Blasek (27.), 1:2 Marco Miguel Frost Abreu (89.)TSV Lichtenberg – SV Lichtenberg 47 II 5:9Tore: 0:1 Piet Funk (2.), 0:2 Oskar Voges (11.), 0:3 Oskar Voges (20.), 1:3 Thomi Tuan Pham (23.), 2:3 Justin Wende (30.), 2:4 Kelton Roberts Macuacua (39.), 2:5 Oskar Voges (45.+1), 2:6 Rene Frick (53.), 2:7 Till Wulke (65.), 3:7 Nahedul Islam (77.), 3:8 Piet Funk (79.), 4:8 Alexander Garuba (81.), 4:9 Aboubakar Iyaye (83.), 5:9 Gerald Bobga Akosong Junior Fonkenmun (89.)Sporting Club Horus II – Frohnauer SC 1946 II 3:2FV Rot-Weiß 90 Hellersdorf II – VfB Fortuna Biesdorf III 0:5Tore: 0:1 (21.), 0:2 (37.), 0:3 (51.), 0:4 (56.), 0:5 (62.)

Brandenburger SC Süd 05 – Berliner AK 2:2

Tore: 1:1 (15.), 0:1 Nathan Wicht (19.), 2:1 Patrick Richter (77.), 2:2 Nathan Wicht (90.+1)



SC Charlottenburg – SG Union 1919 Klosterfelde 1:3

Tore: 1:0 Bryan Luca Mouassom Ngayap (8.), 1:1 Hannes Graf (31.), 1:2 Marcus James Sims (66.), 1:3 Ilian Weber (80.)



SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen – Köpenicker FC 4:0

Tore: 1:0 Robert Szczegula (3.), 2:0 Ingmar Thede Rosenboldt (24.), 3:0 Maksym Ivanskyi (80.), 4:0 Robert Szczegula (86.)



SV Empor Berlin – SV Lichtenberg 47 0:3

Tore: 0:1 Kevin Owczarek (12.), 0:2 Alex Steinke (31.), 0:3 (49.)



Polar Pinguin Berlin – S.D. Croatia Berlin 6:3

Tore: 1:0 Pascal Löhmann (1.), 1:1 Justin Schultze (6.), 1:2 Eren Basaran (30.), 2:2 (38.), 2:3 Justin Schultze (44.), 3:3 Finn Johan Will (49.), 4:3 Finn Johan Will (52.), 5:3 Johann Eisenberg (77.), 6:3 (85.)



VfB Einheit zu Pankow 1893 – 1. FC Lübars 1962 4:4

Tore: 1:0 Tavi Kramme (13.), 1:1 Neel Marwin Johannsen (45.), 1:2 (50.), 2:2 Jonas Wolf (60.), 3:2 Jonas Wolf (68.), 3:3 (79.), 4:3 (88.), 4:4 (90.)



BSV Eintracht Mahlsdorf – Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin 2:1

Tore: 1:0 Moritz Tomczak (7.), 1:1 Marcel Rausch (75.), 2:1 Moritz Tomczak (77.)



TSV Eiche Köpenick – SVM Gosen 6:3



VfB Hermsdorf Berlin – FC 98 Hennigsdorf 6:2



FC Concordia Wilhelmsruh 1895 – SV BW Hohen Neuendorf II 2:0



SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde – Füchse Berlin 0:5

Tore: 0:1 Cengizhan Haney (16.), 0:2 Emre Mert Aslan (26.), 0:3 Emincan Tekin (45.), 0:4 Victor Sunday (53.), 0:5 Derron Klemme (62.)



FC 98 Hennigsdorf II – FSV Spandauer Kickers II 3:7

Tore: 0:1 Mikail Gezer (3.), 1:1 (6.), 1:2 Ken Draeger (18.), 1:3 Dominik Dampke (29.), 2:3 (32.), 3:3 (50.), 3:4 Domenic Henke (51.), 3:5 Steffen Sawallich (79.), 3:6 Marco Bursy (87.), 3:7 Marco Bursy (90.+3)



Ludwigsfelder FC – Sportfreunde Johannisthal 3:1

Tore: 1:0 Joel Silva Mavangui da Silva (20.), 2:0 Kaloyan Atanasov (66.), 3:0 Martin Kardjilov (73.)



VSG Altglienicke II – FC Viktoria 1889 Berlin II :



FSV Admira 2016 – 1. FC Wacker 1921 Lankwitz 2:2

Tore: 0:1 (50.), 0:2 (60.), 1:2 (74.), 2:2 (78.)



BSV Dersim 1993 – TSV Rudow Berlin 3:2

Tore: 0:1 (21.), 1:1 (33.), 1:2 (39.), 2:2 (43.), 3:2 (47.)

Gelb-Rot: Joan Oumari (87./BSV Dersim 1993/)



Sportfreunde Johannisthal II – SV Sparta Lichtenberg II 5:0



FSV Berolina Stralau 1901 IV – BFC Meteor 06 III 1:4



Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin II – SV Tasmania Berlin 2:5



FC Internationale Berlin III – SV BW Berolina Mitte 49 2:2



VfB Hermsdorf Berlin II – 1.FC PV Nord 4:3



Sport-Union Berlin – FC Polonia Berlin 8:1



SG Grün-Weiss Baumschulenweg – FC Treptow III 1:4



SC Charlottenburg II – BSC Rehberge 1945 0:4



1. FC Novi Pazar 95 – FC Internationale Berlin II 5:4



CONO SUR – FC Internationale Berlin :



SFC Stern 1900 – FC Stern Marienfelde 1912 1:1



Sport Klub Rapide Berlin III – FC Brandenburg 03 II :



BSC Fortuna Glienicke – Wittenauer SC Concordia 3:2

Tore: 1:0 (5.), 2:0 (32. Foulelfmeter), 2:1 (50.), 2:2 (60.), 3:2 (67.)

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Es fehlen Testspiele, es stimmen Details nicht oder euer geplantes Spiel fällt aus? Meldet euch gern via Facebook / Instagram bei uns oder schreibt uns eine Mail an berlin@fupa.net. Oder noch besser: Werdet Vereinsverwalter und tragt eure Testspiele direkt selber ein.

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