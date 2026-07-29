L47 und Füchse souverän, Polar Pinguin schlägt Croatia 6:3

Die Saisonvorbereitung ist in vollem Gange und die Teams testen fleißig.
Birkenwerder BC 1908 II – Delay Sports Berlin III 0:6
Tore: 0:1 Tim-Christopher Pohle (5.), 0:2 Nico Wendenburg (14.), 0:3 Florian Kozik (17.), 0:4 Serhat Özcelik (40.), 0:5 Tim-Christopher Pohle (65.), 0:6 Florian Kozik (81.)
FV Erkner 1920 – FSV Blau-Weiß Mahlsdorf Waldesruh 6:0
Tore: 1:0 (12.), 2:0 Fionn Haserück (27.), 3:0 Fionn Haserück (37.), 4:0 Eric Schulze (76.), 5:0 Shawn David Kynast (78.), 6:0 Aaron Marcel Weber (81.)
Brandenburger SC Süd 05 – Berliner AK 2:2
Tore: 1:1 (15.), 0:1 Nathan Wicht (19.), 2:1 Patrick Richter (77.), 2:2 Nathan Wicht (90.+1)
SC Charlottenburg – SG Union 1919 Klosterfelde 1:3
Tore: 1:0 Bryan Luca Mouassom Ngayap (8.), 1:1 Hannes Graf (31.), 1:2 Marcus James Sims (66.), 1:3 Ilian Weber (80.)
SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen – Köpenicker FC 4:0
Tore: 1:0 Robert Szczegula (3.), 2:0 Ingmar Thede Rosenboldt (24.), 3:0 Maksym Ivanskyi (80.), 4:0 Robert Szczegula (86.)
SV Empor Berlin – SV Lichtenberg 47 0:3
Tore: 0:1 Kevin Owczarek (12.), 0:2 Alex Steinke (31.), 0:3 (49.)
Polar Pinguin Berlin – S.D. Croatia Berlin 6:3
Tore: 1:0 Pascal Löhmann (1.), 1:1 Justin Schultze (6.), 1:2 Eren Basaran (30.), 2:2 (38.), 2:3 Justin Schultze (44.), 3:3 Finn Johan Will (49.), 4:3 Finn Johan Will (52.), 5:3 Johann Eisenberg (77.), 6:3 (85.)
VfB Einheit zu Pankow 1893 – 1. FC Lübars 1962 4:4
Tore: 1:0 Tavi Kramme (13.), 1:1 Neel Marwin Johannsen (45.), 1:2 (50.), 2:2 Jonas Wolf (60.), 3:2 Jonas Wolf (68.), 3:3 (79.), 4:3 (88.), 4:4 (90.)
BSV Eintracht Mahlsdorf – Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin 2:1
Tore: 1:0 Moritz Tomczak (7.), 1:1 Marcel Rausch (75.), 2:1 Moritz Tomczak (77.)
TSV Eiche Köpenick – SVM Gosen 6:3
VfB Hermsdorf Berlin – FC 98 Hennigsdorf 6:2
FC Concordia Wilhelmsruh 1895 – SV BW Hohen Neuendorf II 2:0
SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde – Füchse Berlin 0:5
Tore: 0:1 Cengizhan Haney (16.), 0:2 Emre Mert Aslan (26.), 0:3 Emincan Tekin (45.), 0:4 Victor Sunday (53.), 0:5 Derron Klemme (62.)
FC 98 Hennigsdorf II – FSV Spandauer Kickers II 3:7
Tore: 0:1 Mikail Gezer (3.), 1:1 (6.), 1:2 Ken Draeger (18.), 1:3 Dominik Dampke (29.), 2:3 (32.), 3:3 (50.), 3:4 Domenic Henke (51.), 3:5 Steffen Sawallich (79.), 3:6 Marco Bursy (87.), 3:7 Marco Bursy (90.+3)
Ludwigsfelder FC – Sportfreunde Johannisthal 3:1
Tore: 1:0 Joel Silva Mavangui da Silva (20.), 2:0 Kaloyan Atanasov (66.), 3:0 Martin Kardjilov (73.)
VSG Altglienicke II – FC Viktoria 1889 Berlin II :
FSV Admira 2016 – 1. FC Wacker 1921 Lankwitz 2:2
Tore: 0:1 (50.), 0:2 (60.), 1:2 (74.), 2:2 (78.)
BSV Dersim 1993 – TSV Rudow Berlin 3:2
Tore: 0:1 (21.), 1:1 (33.), 1:2 (39.), 2:2 (43.), 3:2 (47.)
Gelb-Rot: Joan Oumari (87./BSV Dersim 1993/)
Sportfreunde Johannisthal II – SV Sparta Lichtenberg II 5:0
FSV Berolina Stralau 1901 IV – BFC Meteor 06 III 1:4
Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin II – SV Tasmania Berlin 2:5
FC Internationale Berlin III – SV BW Berolina Mitte 49 2:2
VfB Hermsdorf Berlin II – 1.FC PV Nord 4:3
Sport-Union Berlin – FC Polonia Berlin 8:1
SG Grün-Weiss Baumschulenweg – FC Treptow III 1:4
SC Charlottenburg II – BSC Rehberge 1945 0:4
1. FC Novi Pazar 95 – FC Internationale Berlin II 5:4
CONO SUR – FC Internationale Berlin :
SFC Stern 1900 – FC Stern Marienfelde 1912 1:1
Sport Klub Rapide Berlin III – FC Brandenburg 03 II :
BSC Fortuna Glienicke – Wittenauer SC Concordia 3:2
Tore: 1:0 (5.), 2:0 (32. Foulelfmeter), 2:1 (50.), 2:2 (60.), 3:2 (67.)
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