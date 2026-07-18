L47 gegen Dresden II Unentschieden, Altglienicke unterliegt RB Leipzig

Die Saisonvorbereitung ist in vollem Gange und die Teams testen fleißig.
Hertha BSC II – FSV Schöningen abg.
BFC Dynamo – Berliner AK 2:0
Tore: 1:0 Jamal Rogero (23.), 2:0 Rufat Dadashov
SV Grün-Weiß Bergfelde – 1.FC PV Nord 4:4
Tore: 1:0 Emilio Mattner (9.), 1:1 (13.), 1:2 Jonas Kurzke (14.), 2:2 Jerome Lammert (28.), 3:2 Philip Opitz (35.), 3:3 Jonas Kurzke (44.), 4:3 Marcel Weihrauch (66.), 4:4 Simon Wollesen (79.)
FC Strausberg II – FSV Blau-Weiß Mahlsdorf Waldesruh 1:1
Tore: 0:1 (36.), 1:1 John-Lucas Thieke (81.)
Berliner AK – SV Altlüdersdorf 4:1
Tore: 1:0 Qi Xiang Leon Chen (38.), 2:0 Patrick-Emmanuel Abé (56.), 2:1 (56.), 3:1 Patrick-Emmanuel Abé (75.), 4:1 (82.)
Frohnauer SC 1946 – SV Falkensee-Finkenkrug 6:2
Tore: 1:0 Bachar Said (9.), 2:0 Fabian Wussogk (18.), 3:0 Bachar Said (37.), 4:0 Karim Abdel Hamid (43. Foulelfmeter), 4:1 Tobias Hampel (53. Eigentor), 5:1 Raven Rabiega (58.), 5:2 Benedikt Bundschuh (69.), 6:2 Carl-Leon Grundmann (84.)
SSC Teutonia – BFC Meteor 06 2:4
Tore: 1:0 Jakob Wartchow (52.), 2:0 Pascal-Joel Kundmüller (53.), 2:1 (62.), 2:2 Simon Böhm (67.), 2:3 Samet Alkan (68.), 2:4 Samet Alkan (88.)
FC Internationale Berlin II – FC Stern Marienfelde 1912 II 2:2
Tore: 1:0 Hano Nasraladdin (5.), 1:1 Leon Schurig (31.), 2:1 Jasper Büll (52.), 2:2 (62.)
Köpenicker FC – Friedrichshagener SV 1912 4:1
Tore: 1:0 Jonas Weigelt (21.), 2:0 Tom-Niclas Hamann (45.), 2:1 Finn Hujer (53.), 3:1 Jonas Appelt (84.), 4:1 Nicolas Tauschwitz (90.)
SV Tasmania Berlin – SV Germania 90 Schöneiche 4:3
Tore: 0:1 Tim Häußler (10.), 1:1 Konstantinos Grigoriadis (15.), 1:2 Tim Häußler (18.), 2:2 Stoyan Velchev (50.), 3:2 Jason Manthei (64. Eigentor), 4:2 (77.), 4:3 Lukas Rehbein (90.)
SV Lichtenberg 47 – SG Dynamo Dresden II 1:1
Tore: 0:1 Justin Schau (36.), 1:1 Paul Krüger (43.)
Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin – FC Hertha 03 Zehlendorf 1:3
Tore: 0:1 Shinji Yamada (39.), 0:2 Furkan Yildirim (44.), 1:2 Lionel Salla (54.), 1:3 Matthias Steinborn (80. Foulelfmeter)
VfB Fortuna Biesdorf – TSG Einheit Bernau 1:1
Tore: 1:0 Darvin Schramm (42.), 1:1 Marwin Sankowsky (80.)
RB Leipzig – VSG Altglienicke 2:1
Tore: 1:0 Brajan Gruda (8.), 1:1 Jonas Nietfeld (21.), 2:1 Johan Bakayoko (51.)
Brandenburger SC Süd 05 – SV Sparta Lichtenberg 1:1
Tore: 0:1 (20.), 1:1 (83.)
CONO SUR II – TSV Rudow Berlin III 4:0
Tore: 1:0 Mattias Scheucher (53.), 2:0 Edward Zamora (83.), 3:0 Louis Schulz (86.), 4:0 Joaquin Bautista Ruiz Amancio (89.)
Adlershofer BC 08 – SV Frankonia Wernsdorf 1919 4:4
Tore: 0:1 Leon Bonneß (15.), 0:2 Leon Bonneß (34.), 0:3 Leon Bonneß (38.), 0:4 Robin Jackels (41.), 1:4 Sascha Scholz (45.), 2:4 Christopher Riedtke (50.), 3:4 Leon-Raúl Raß (60.), 4:4 Lennart Krause (75.)
MTV 1860 Altlandsberg – SV Sparta Lichtenberg II abg.
FC Aarau – 1. FC Union Berlin 2:1
Tore: 1:0 Serge Müller (2.), 1:1 Marin Ljubičić (42.), 2:1 Daniel Afriyie (86.)
VfB Fortuna Biesdorf II – SV BW Berolina Mitte 49 2:2
Tore: 1:0 Toni Röder (56.), 2:0 Florian Flath (66.), 2:1 (83.), 2:2 (85.)
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