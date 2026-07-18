 2026-07-17T11:53:53.177Z

Testspiel

L47 gegen Dresden II Unentschieden, Altglienicke unterliegt RB Leipzig

Testspiele im Überblick

von ser · Heute, 18:35 Uhr · 0 Leser
– Foto: Sebastian Räppold

Die Saisonvorbereitung ist in vollem Gange und die Teams testen fleißig.

Freitag, 17. Juli 2026

Hertha BSC II – FSV Schöningen abg.

BFC Dynamo – Berliner AK 2:0
Tore: 1:0 Jamal Rogero (23.), 2:0 Rufat Dadashov

WSG Tirol – Hertha BSC 2:3
Tore: 0:1 Kevin Sessa (2.), 1:1 Ademola Ola-Adebomi (7.), 1:2 Nikolai Frederiksen (13.), 2:2 Kevin Sessa (50.), 2:3 Jelani Ndi (76.)

FC Winterthur – 1. FC Union Berlin 1:1
Tore: 1:0 Yannis Benaiah Jayden Odin (57.), 1:1 Aljoscha Kemlein (60.)

FC Concordia Wilhelmsruh 1895 – SG Blankenburg 2:2
Tore: 0:1 Mick Schulz (33.), 1:1 Timur Kulataev (46. Eigentor), 1:2 Kim-Marius Nowak (66.), 2:2 Pierre Weber (90.)

BSC Rehberge 1945 – SV Stern Britz 1889 17:0
Tore: 1:0 (3.), 2:0 Jeremy-Dean Kroschewski (4.), 3:0 Quentin Rohde (8.), 4:0 Slawomir Grzegorz Jaworski (12.), 5:0 Ahmet Cetin (22.), 6:0 (24.), 7:0 Madjou Barry (26.), 8:0 (30.), 9:0 (47.), 10:0 Manuel Schernthaner (49.), 11:0 Manuel Schernthaner (52.), 12:0 Quentin Rohde (55.), 13:0 (60.), 14:0 (68.), 15:0 Bilal El-Ahmad (75.), 16:0 Ahmet Cetin (78.), 17:0 (89.)

Adlershofer BC 08 II – TSV Lichtenberg II 0:1
Tore: 0:1 Ivan Filippov (13.)

1. Eintracht Spandau – SC Schwarz-Weiss Spandau 1953 III 2:2
Tore: 1:0 (9.), 1:1 Patrick Schmidt (20.), 1:2 Leon Damis (23.), 2:2 (70.)

SC Minerva 1893 Berlin III – FC Brandenburg 03 II 4:1
Tore: 1:0 Civan Günel (1.), 2:0 Civan Günel (26.), 2:1 Elmir Dupljak (41.), 3:1 (67.), 4:1 Nathan Donald Antony (89.)

Samstag, 18. Juli 2026

SV Grün-Weiß Bergfelde – 1.FC PV Nord 4:4
Tore: 1:0 Emilio Mattner (9.), 1:1 (13.), 1:2 Jonas Kurzke (14.), 2:2 Jerome Lammert (28.), 3:2 Philip Opitz (35.), 3:3 Jonas Kurzke (44.), 4:3 Marcel Weihrauch (66.), 4:4 Simon Wollesen (79.)

FC Strausberg II – FSV Blau-Weiß Mahlsdorf Waldesruh 1:1
Tore: 0:1 (36.), 1:1 John-Lucas Thieke (81.)

Berliner AK – SV Altlüdersdorf 4:1
Tore: 1:0 Qi Xiang Leon Chen (38.), 2:0 Patrick-Emmanuel Abé (56.), 2:1 (56.), 3:1 Patrick-Emmanuel Abé (75.), 4:1 (82.)

Frohnauer SC 1946 – SV Falkensee-Finkenkrug 6:2
Tore: 1:0 Bachar Said (9.), 2:0 Fabian Wussogk (18.), 3:0 Bachar Said (37.), 4:0 Karim Abdel Hamid (43. Foulelfmeter), 4:1 Tobias Hampel (53. Eigentor), 5:1 Raven Rabiega (58.), 5:2 Benedikt Bundschuh (69.), 6:2 Carl-Leon Grundmann (84.)

SSC Teutonia – BFC Meteor 06 2:4
Tore: 1:0 Jakob Wartchow (52.), 2:0 Pascal-Joel Kundmüller (53.), 2:1 (62.), 2:2 Simon Böhm (67.), 2:3 Samet Alkan (68.), 2:4 Samet Alkan (88.)

FC Internationale Berlin II – FC Stern Marienfelde 1912 II 2:2
Tore: 1:0 Hano Nasraladdin (5.), 1:1 Leon Schurig (31.), 2:1 Jasper Büll (52.), 2:2 (62.)

Köpenicker FC – Friedrichshagener SV 1912 4:1
Tore: 1:0 Jonas Weigelt (21.), 2:0 Tom-Niclas Hamann (45.), 2:1 Finn Hujer (53.), 3:1 Jonas Appelt (84.), 4:1 Nicolas Tauschwitz (90.)

SV Tasmania Berlin – SV Germania 90 Schöneiche 4:3
Tore: 0:1 Tim Häußler (10.), 1:1 Konstantinos Grigoriadis (15.), 1:2 Tim Häußler (18.), 2:2 Stoyan Velchev (50.), 3:2 Jason Manthei (64. Eigentor), 4:2 (77.), 4:3 Lukas Rehbein (90.)

SV Lichtenberg 47 – SG Dynamo Dresden II 1:1
Tore: 0:1 Justin Schau (36.), 1:1 Paul Krüger (43.)

Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin – FC Hertha 03 Zehlendorf 1:3
Tore: 0:1 Shinji Yamada (39.), 0:2 Furkan Yildirim (44.), 1:2 Lionel Salla (54.), 1:3 Matthias Steinborn (80. Foulelfmeter)

VfB Fortuna Biesdorf – TSG Einheit Bernau 1:1
Tore: 1:0 Darvin Schramm (42.), 1:1 Marwin Sankowsky (80.)

RB Leipzig – VSG Altglienicke 2:1
Tore: 1:0 Brajan Gruda (8.), 1:1 Jonas Nietfeld (21.), 2:1 Johan Bakayoko (51.)

Brandenburger SC Süd 05 – SV Sparta Lichtenberg 1:1
Tore: 0:1 (20.), 1:1 (83.)

CONO SUR II – TSV Rudow Berlin III 4:0
Tore: 1:0 Mattias Scheucher (53.), 2:0 Edward Zamora (83.), 3:0 Louis Schulz (86.), 4:0 Joaquin Bautista Ruiz Amancio (89.)

Adlershofer BC 08 – SV Frankonia Wernsdorf 1919 4:4
Tore: 0:1 Leon Bonneß (15.), 0:2 Leon Bonneß (34.), 0:3 Leon Bonneß (38.), 0:4 Robin Jackels (41.), 1:4 Sascha Scholz (45.), 2:4 Christopher Riedtke (50.), 3:4 Leon-Raúl Raß (60.), 4:4 Lennart Krause (75.)

MTV 1860 Altlandsberg – SV Sparta Lichtenberg II abg.

FC Aarau – 1. FC Union Berlin 2:1
Tore: 1:0 Serge Müller (2.), 1:1 Marin Ljubičić (42.), 2:1 Daniel Afriyie (86.)

VfB Fortuna Biesdorf II – SV BW Berolina Mitte 49 2:2
Tore: 1:0 Toni Röder (56.), 2:0 Florian Flath (66.), 2:1 (83.), 2:2 (85.)

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