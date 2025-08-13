Kyrylo verlässt den BSV Rehden endgültig

Der BSV Rehden und Kyrylo gehen künftig getrennte Wege. Der 2022 als A-Jugendlicher zum Verein gekommene Spieler schließt sich dauerhaft dem TSV Wetschen an.

Kyrylo hatte sich in Rehden durch Einsatzbereitschaft und Engagement schnell ins Team integriert. Seit den vergangenen beiden Spielzeiten war er an den TSV Wetschen ausgeliehen, wo er wertvolle Spielpraxis sammelte und zum sportlichen Erfolg beitrug.

Der BSV Rehden bedankte sich für seine Leistungen im schwarz-weißen Trikot und wünschte ihm für seine weitere Karriere in Wetschen viel Erfolg – mit Ausnahme möglicher Pflichtspielduelle gegeneinander.