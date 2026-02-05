Kyrychenko und Ganz bleiben Atlantik 97 erhalten Mit Platz sechs in der Bezirksliga Hamburg Ost als Ausgangslage setzt der BFSV Atlantik 97 auf Kontinuität und gezielte Verstärkung. von red · Heute, 11:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Verein

Der BFSV Atlantik 97 treibt seine Planungen für die kommende Saison frühzeitig voran und setzt dabei bewusst auf Kontinuität in Kombination mit gezielten Verstärkungen im Trainer- und Funktionsteam. Nach einer stabilen Hinrunde in der Bezirksliga Hamburg Ost, vor dem Re-Start belegt das Team Rang sechs, richtet sich der Blick bereits nach vorn.

Sportlich befindet sich der BFSV Atlantik 97 in einer aussichtsreichen Position. Der Rückstand auf die Top fünf beträgt lediglich sechs Punkte - ein Abstand, der verdeutlicht, dass die Mannschaft im oberen Tabellendrittel angekommen ist und sich dort zunehmend etabliert. Diese Entwicklung soll nun weiter vorangetrieben werden Bewährtes Trainerduo bleibt an Bord Auf der Trainerbank setzt der Verein weiterhin auf Stabilität. Oleksandr Kyrychenko und Roman Ganz werden auch in der kommenden Spielzeit gemeinsam die sportliche Verantwortung tragen. Der Verein vertraut dabei bewusst auf die erfolgreiche Zusammenarbeit des Duos sowie auf die kontinuierliche Arbeit mit der Mannschaft, die in den vergangenen Monaten für eine klare Handschrift und eine positive Entwicklung gesorgt hat.

Neue Impulse für die Torhüter Eine gezielte Verstärkung erfährt das Trainerteam durch Dimitri Odinzow, der ab sofort als Torwarttrainer tätig ist. Mit seiner Expertise soll insbesondere die individuelle Entwicklung der Torhüter weiter vorangetrieben werden. In einer Liga, in der Spiele häufig eng entschieden werden, misst der Verein dieser Position eine besondere Bedeutung bei. Die Einführung eines festen Torwarttrainers unterstreicht den Anspruch, auch in Detailbereichen besser zu arbeiten und die Qualität im Kader gezielt zu steigern. Organisatorische Kontinuität als Fundament Neben der sportlichen Leitung bleibt auch die organisatorische Struktur unverändert. Andrej Schultheis wird weiterhin als Ligamanager fungieren und das Team in dieser Rolle unterstützen. Die klare Aufgabenverteilung im Hintergrund sorgt für Stabilität und ermöglicht es Trainern und Spielern, sich auf ihre jeweiligen Schwerpunkte zu konzentrieren.