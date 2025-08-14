Kyriakos Tsakas wurde von HFV-Präsidentin Silke Sinnig für sein Engagement im Jugendbereich geehrt. – Foto: Uook Kim/KFA Wiesbaden

Kyriakos Tsakas: Wegbegleiter, Ratgeber, Vaterfigur 47-Jähriger tut sich seit mehr als einem Jahrzehnt im Nachwuchsbereich des FSV Hellas Schierstein hervor +++ Alle Jugenden im Verein sind besetzt

Wiesbaden. Am Rande der Kreispokalauslosung im Wiesbadener Rathaus wurden auch einige Vereinsvertreter für ihr Engagement im Jugendbereich geehrt. Sie stehen beispielhaft für die vielen Ehrenamtlichen, ohne die Jugendfußball in Wiesbaden nicht möglich wäre. Einer von ihnen ist Kyriakos Tsakas. Die Laudatio zu Kyriakos Tsakas hat uns der Kreisfußballausschuss zukommen lassen, ihr könnt sie hier nachlesen:

"Die einen orientieren sich bei der Bewertung eines Vereines ausschließlich an Tabellenständen und Titelgewinnen. Für die anderen ist es wichtiger, Verantwortung für Kinder und Jugendliche zu übernehmen uns so neben der sozialen Komponente auch die Basis eines Vereins zu stärken.



Für Letztere ist Kyriakos Tsakas ein Paradebeispiel. Das dies einmal so kommen würde, damit hat der heute 47-Jährige vermutlich selber nicht gerechnet, war doch seine Frau Chrysavgi der Auslöser für sein Engagement beim FSV Hellas Schierstein, wie der Geehrte bekennt. Diese hat ihn vor fast zwölf Jahren dazu ermutigt, mit den Kindern zu arbeiten, da der älteste Sohn Alexandros gerne Fußball spielen wollte. Wie viele andere Vereine auch suchte seinerzeit der FSV Hellas Schierstein Jugendtrainer. Und Ruckzuck, nach Vorschlag durch seine Frau und zwei Telefonaten stand Kyriakos Tsakas als Trainer der F-Jugend auf dem Platz.

Seitdem hat er alle Höhen und Tiefen des Vereins, sei es im Vorstand, im Jugend- oder Aktivenbereich miterlebt. Ebenso wie die Vereinsgründer Ioannis Karipidis (1.Vorsitzender 1968 und vorher) und Christos Kosmidis (Vorstand und Helfer seit 1968), welche bis heute ganz nah am Geschehen sind, hielt auch Kyriakos Tsakas seinem Verein stets die Treue. Alle Altersklassen sind bei Hellas besetzt

Heute kann Tsakas auf eine Jugendabteilung verweisen, in welcher alle Altersklassen besetzt sind. Dies bedeutete für ihn viel harte Arbeit, lange Wege, und das Einbringen von viel Herzblut, Haltung und Überzeugung. Denn den Verein FSV Hellas Schierstein hat seine Geschichte um das Jahr 1968 nachhaltig geprägt. Seinerzeit fanden einfache Menschen in einem fremden Land in diesem Verein zusammen und ließen ein Stück Heimat aufleben. Das Beisammensein beim Sport und Traditionen zu pflegen war ein wesentlicher Aspekt. Neben diesen Werten geht es Tsakas aber auch um die Vermittlung von Zugehörigkeitsgefühl, Perspektiven, Vertrauen und Respekt. Nicht selten mutiert er dabei zum Wegbegleiter, Ratgeber und manchmal auch Vaterfigur. Frau und Kinder stehen hinter ihm



Das dies alles nicht ohne Unterstützung zu bewältigen ist, dürfte selbstredend sein. So weiß K. Tsakas auch, an wen er seinen Dank zu richten hat. Natürlich an seine Frau Chrysavgi, welche zu 100 % hinter ihm steht und selbst mit anpackt, wo sie nur kann. Aber auch seine Kinder Alexandros und Leonidas sowie deren Mitspieler haben ihm immer wieder bei der Jugendarbeit unter die Arme gegriffen. Der Ortsbeirat, die Ortsverwaltung, die Eltern, Jugendlichen, Spieler der Aktiven- und Alte-Herren-Mannschaften für Ihre Treue und Unterstützung, alle Trainer im Verein sowie der derzeitige Vorstand sind im großen Dankeschön mit eingeschlossen. Ein expliziter Dank geht auch an die Sponsoren, welche nicht nur in guten, sondern auch in den schlechten Zeiten dem Verein beiseite standen.