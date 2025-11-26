Kyra Densing und ihr Weg zur Cheftrainerin bei Werder Bremen

Ihren Weg zum Fußballplatz legt Kyra Densing überwiegend mit dem Fahrrad zurück. Rund drei Kilometer beträgt die Strecke von ihrer Wohnung. Das Auto lässt sie inzwischen zumeist stehen. Anders als noch vor einigen Monaten. Da war das Auto unabdingbar. Mehrfach die Woche pendelte Densing nachmittags über die Autobahn von Mönchengladbach zum Trainingsplatz der SGS Essen. Oft ging es direkt von ihrem Hauptjob als Sportwissenschaftlerin im kardiologischen Bereich los – ihr Auto wurde zu einer Art Trainerbüro, mit Telefonaten, Planungen und der Trainingsgestaltung. Die Tage waren häufig lang und anstrengend. „Irgendwann stößt man an seine körperlichen Grenzen. Ich habe es zwar mit Leidenschaft gemacht, das ging allerdings nur bis zu einem gewissen Punkt“, sagt Densing rückblickend.
Während sie das erzählt, sitzt sie in Bremen, ihrem neuen Lebensmittelpunkt. Neue Stadt, neues Umfeld, neuer Job. Vieles hat sich seit dem Sommer für die 34-Jährige verändert. Ganz oben steht jedoch: Densing arbeitet nun Vollzeit im Fußball. Sie betreut als Cheftrainerin die U14-Junioren von Werder Bremen. Ein Schritt, den sie zwar stets im Hinterkopf hatte, aber nie wirklich erträumte. „Hätte man mich vor einem Jahr gefragt, dann hätte ich gesagt: Das wird vermutlich nicht passieren“, sagt sie.
Densing prägte jahrelang das Frauenteam von Borussia Mönchengladbach. 2005 kam sie zum Verein, durchlief die Jugend, spielte Regionalliga, 2. Bundesliga und stieg 2016 und 2018 mit dem Team in die 1. Bundesliga auf. Früh stand sie ebenfalls an der Seitenlinie und trainierte Juniorinnenteams im Verein. Einer ihrer größten Förderer: Kyle Berger, langjähriger Koordinator Frauen- und Mädchenfußball bei der Borussia. „Er hat mich damals gefragt und mir gesagt, dass ich das gut hinbekommen würde. Vorher habe ich nie wirklich darüber nachgedacht, vor allem nicht, mit 17 Jahren ein U-Team zu trainieren“, sagt Densing.
Ihr Karriereende 2023 als Spielerin sprach sich in der Region schnell herum: Erstligist SGS Essen meldete sich mit dem Angebot als Jugendtrainerin. Densing übernahm erst die U17, später die U19. Im Sommer feierte sie zum Abschied den Titelgewinn der Westdeutschen Meisterschaft – im Elfmeterschießen, ausgerechnet gegen Borussia Mönchengladbach. „Für mich war es ein Highlight, auch weil ich wusste, dass es meine letzten Spiele mit der SGS sein werden. Als ich mit Abpfiff in Tränen ausgebrochen bin, mussten die anderen Trainer mich erst einmal auffangen, ehe sie sich mit den Spielerinnen freuen konnten. Sie haben mir ein riesiges Abschiedsgeschenk gemacht“, sagt Densing.
Trainerinnen sind im deutschen Fußball weiterhin eine Seltenheit. Allein in der Frauen-Bundesliga haben nur fünf der 14 Vereine aktuell eine Cheftrainerin. Die Gründe sind vielfältig: Dazu zählen eine mangelnde Förderung und hohe Ausbildungskosten, aber auch ein System, das sich an männlichen Trainern orientiert.
Wohin ihr Weg führen kann, hat Densing trotzdem interessiert – und öffnete die Tür zu Werder Bremen. 2024 nahm sie an einem Trainerinnen-Karriereforum des DFB in Frankfurt teil und kam ins Gespräch mit einem Vertreter von Werder. „Ich habe selbstbewusst behauptet, dass es mit einem sportwissenschaftlichen Studium im Bachelor und Master, plus einer A-Lizenz, möglich sein sollte, eine Stelle in einem Nachwuchsleistungszentrum zu bekommen“, sagt Densing rückblickend. Das hinterließ offenbar Eindruck.
Bremen bot ihr zunächst eine Hospitanz an. Anfang dieses Jahres folgte das Angebot der Vollzeitstelle für die U14. Eine riesige Chance, einerseits. Andererseits ein Schritt mit vielen Überlegungen. Familie, Freunde und eine sichere Arbeitsstelle – alles musste Densing hinter sich lassen. Eine andere Sorge galt dem Schritt als Trainerin in den männlichen Nachwuchs. „Würden die Jungs mich überhaupt ernst nehmen? Würde das für sie ein Thema sein? Hinzu kommt, dass es eine Altersklasse ist, die ich lange nicht mehr trainiert habe“, sagt Densing. Mit dem Verein habe sie all diese Bedenken offen besprochen. Sie spürte Rückendeckung. Und sagte zu.
Schnell stellte sie zudem fest, dass für die Jungs gleichgültig war, wer da an der Seitenlinie steht. „Wir hatten zu Saisonbeginn ein Turnier, bei dem einer unserer Spieler wertfrei festgestellt hat, warum wir die einzige Mannschaft mit Trainerinnen sind. Es war schön und erfrischend zu hören, wie ein Jugendspieler sagte: ‚Hey, ich verstehe das nicht, das macht doch eigentlich keinen Unterschied‘“, sagt Densing und fügt an: „Ich glaube, dass diese Sorge, dass es einen Unterschied macht, eher von den Älteren geäußert wird. Und das sind in der Regel Eltern, Funktionäre oder andere Trainer.“
Fünf bis sechs Tage die Woche verbringt sie nun am Vereinszentrum von Werder Bremen. Dort kann sie den ganzen Tag auf die Athletikabteilung, die Physioabteilung oder Psychologen zurückgreifen. Für Densing bedeutet das: Mehr Unterstützung, mehr Ressourcen sowie mehr Kapazitäten für die Trainingsgestaltung. Ein großer Gewinn in ihrer Arbeit.