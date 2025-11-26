Kyra Densing und ihr Weg zur Cheftrainerin bei Werder Bremen

Ihren Weg zum Fußballplatz legt Kyra Densing überwiegend mit dem Fahrrad zurück. Rund drei Kilometer beträgt die Strecke von ihrer Wohnung. Das Auto lässt sie inzwischen zumeist stehen. Anders als noch vor einigen Monaten. Da war das Auto unabdingbar. Mehrfach die Woche pendelte Densing nachmittags über die Autobahn von Mönchengladbach zum Trainingsplatz der SGS Essen. Oft ging es direkt von ihrem Hauptjob als Sportwissenschaftlerin im kardiologischen Bereich los – ihr Auto wurde zu einer Art Trainerbüro, mit Telefonaten, Planungen und der Trainingsgestaltung. Die Tage waren häufig lang und anstrengend. „Irgendwann stößt man an seine körperlichen Grenzen. Ich habe es zwar mit Leidenschaft gemacht, das ging allerdings nur bis zu einem gewissen Punkt“, sagt Densing rückblickend.