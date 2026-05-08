Kylltaler haben alle Trümpfe in der Hand Kreisliga A 8: Der Sieg im Spitzenspiel bei der SG Wallenborn nährt die Aufstiegshoffnungen bei Daniel Bartsch und der von ihm trainierten SG Kylltal. von Andreas Arens · Heute, 21:00 Uhr · 0 Leser

Will es mit der SG Kylltal in dieser Saison packen: Spielertrainer Daniel Bartsch. – Foto: FuPa/Verein

Elfter, Neunter, Dritter, Zweiter: Die Tendenz bei der SG Kylltal-Birresborn zeigt seit Jahren nach oben. Drei Spieltage vor Schluss der zur Neige gehenden Eifeler Kreisliga-A-8-Saison stehen die Chancen gut, dass die Vereinigten aus Birresborn, Gerolstein, Büscheich und Pelm in dieser Konstellation erstmals den Sprung in die Bezirksliga schaffen.

Dank des jüngsten 4:3-Erfolgs im Spitzenspiel bei der SG Wallenborn thront das Team um Spielertrainer Daniel Bartsch drei Runden vor Schluss auf Platz eins – bei komfortablen drei Zählern Vorsprung auf den Gegner vom Sonntag und die SG Grenzland-Winterspelt. „Die Gegentreffer resultierten aus zwei Foulelfmetern und einem Freistoß, der ins lange Eck gefallen ist. Insgesamt haben wir es gut verteidigt und hatten selbst noch die eine oder andere Chance. Es war ein verdienter Sieg“, berichtet Bartsch. Der frühere Regionalligaspieler (Fortuna Köln, TuS Koblenz), Ex-Salmrohrer Oberliga- und einstige Luxemburger Erstligaakteur (Victoria Rosport) befindet sich in seiner vierten Saison im Kylltal. Nach dem Abgang von Thomas Mayer in der Winterpause trägt er aktuell die alleinige sportliche Verantwortung. Vor den abschließenden Duellen am Samstag ab 19.30 Uhr daheim in Büscheich gegen den Vorletzten SG Ringhuscheid, am Sonntag, 17. Mai, beim aktuellen Fünften SG Weinsheim und zum Abschluss vor eigener Kulisse gegen den momentanen Drittletzten DJK Kelberg haben Bartsch und sein Team nun alle Aufstiegstrümpfe in der Hand. Doch der frischgebackene 39-Jährige - Bartsch hatte am Donnerstag Geburtstag - warnt: „Wir tun uns oft gegen die Mannschaften aus unteren Tabellenregionen, die sich hintenreinstellen, schwerer. Es ist noch ein weiter Weg.“ Helfen sollen im Schlussspurt auch die eigenen Anhänger: „Am Sonntag haben uns viele Leute unterstützt. Wir als Mannschaft haben das regelrecht aufgesaugt und hoffen, dass es so bleibt.“

Sollte es am Ende klappen mit dem Sprung in die Bezirksliga, wäre es für Bartsch eine logische Konsequenz: „Wir verbessern uns stetig – von den Plätzen und den Punkten her. Solch ein Spiel wie am Sonntag in Neunkirchen hätten wir vor einem oder zwei Jahren nicht gewonnen. Wir haben mit unserer eingespielten Truppe einen Reifeprozess durchlaufen.“ Der Aufstieg käme gerade für Bartsch zur rechten Zeit. Schließlich will er sich nach dem Ende der kommenden Runde auf jeden Fall als Spieler zurückziehen (TV berichtete): „Dann ist definitiv Schluss. Das habe ich auch meiner Familie versprochen. Außerdem werde ich im nächsten Jahr 40.“ Als Trainer könne er sich aber „nach einem oder zwei Jahren“ ein Comeback vorstellen. Momentan sieht es so aus, dass die Spielgemeinschaft in der kommenden Saison keinen weiteren Trainer verpflichtet. „Wir hatten ein Gespräch. Das hat sich aber leider dann zerschlagen. Sonst haben wir noch nichts Passendes gefunden“, lässt Bartsch durchblicken.