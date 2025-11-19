Kyffhäuser-Kreis bekommt ein Landespokal-Halbfinale

Die Anfangsphase gehörte allerdings den Hausherren, die sich eine Vielzahl an Standards erarbeiteten, die allesamt ungenutzt blieben. Nach nur vier Minuten war es so Tom Sondermann, der einen von C. Haase parierten Freistoß, nur knapp verfehlte. Die darauf folgende Ecke landete am Querbalken und auch in der 9. Spielminute brannte es im Strafraum der Wismut. Nach einer Ecke von Lennart Liese war es Christoph Kell, der den ersten Treffer nur knapp verpasste. Nur eine Minute später scheitere auch Konrad Schneider. (10’) Auch Chris Schlätzer versuchte es immer wieder aus der Distanz, hatte an diesem Wochenende aber wenig Glück im Abschluss. Wismut fand nach einer knappen halben Stunde, vor allem durch F. Schubert immer besser ins Spiel. Ein Freistoß des BSG Kapitäns landete ebenso am Querbalken. (30’) Drei Minuten später versuchte sich Schubert im Abschluss, hatte aber keine Chance gegen Christopher Sünkel im Tor der Frankenhäuser. Die Hausherren agierten für die über 400 Zuschauer sichtbar nervöser als noch vor einer Woche und so ging es mit einem torlosen Remis in die Halbzeit.

Aus dieser kamen beide Teams unverändert und nun kamen auch die Frankenhäuser wieder besser ins Spiel. In der 54. Spielminute war es E.Schneider, der den Ball nur knapp neben das Tor der BSG setzte. Die wohl größte Gelegenheit gehörte Jerome Riedel in der 70. Spielminute. Der Stürmer der Frankenhäuser hatte Haase schon geschlagen – das Tor war leer, doch I. Nabi Razack Gnessian klärte den Ball in letzter Sekunde. Es brauchte also einen Standard: nach einem Foulspiel an Ränke zeigte der Unparteiische auf den Punkt – E. Schneider trat an und verwandelte sicher zur 1:0 Führung. Von dieser beflügelt legten die Hausherren direkt nach in der 77. Spielminute war es Justin Helbing, der mit seinem Treffer zum 2:0 den Deckel drauf machte. Wismut probierte noch einmal Alles, aber die Frankenhäuser Abwehr stand sicher, sodass es zum ersten Mal für die Kurstädter ins Halbfinale geht.

Dort überwintert man nun und erwartet die Auslosung am 01.02. mit großer Spannung. Gespielt wird am 28./29.03.2026 und aufgrund der Tatsache, dass nur noch drei Regionalligisten im Topf sind, darf man sich schon auf ein Heimspiel freuen.

Nun geht es aber in der Liga weiter: am Samstag trifft man auf den Aufsteiger aus Büßleben, der nun endlich auch auswärts punkten will. Anstoß der Partie ist wieder um 14:00 Uhr auf dem Frankenhäuser Kunstrasenplatz.