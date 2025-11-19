Kyffhäuser-Kreis bekommt ein Landespokal-Halbfinale

Mit dem 2:0 Erfolg gegen die BSG Wismut Gera siegte man direkt zweimal in Folge gegen den letztjährigen Oberligisten, der in diesem Jahr noch hinter den eigenen Zielen steht. Dennoch sah man am Samstag ein anderes Gesicht der Wismut – die Mannschaft von Trainer F.Wezel der erst seit einigen tagen im Amt ist, kam zwar erst nach einer knappen halben Stunde in die Partie, zeigte dann jedoch eine couragierte Leistung.
BERICHT des SV BW '91 Bad Frankenhausen
Aus dieser kamen beide Teams unverändert und nun kamen auch die Frankenhäuser wieder besser ins Spiel. In der 54. Spielminute war es E.Schneider, der den Ball nur knapp neben das Tor der BSG setzte. Die wohl größte Gelegenheit gehörte Jerome Riedel in der 70. Spielminute. Der Stürmer der Frankenhäuser hatte Haase schon geschlagen – das Tor war leer, doch I. Nabi Razack Gnessian klärte den Ball in letzter Sekunde. Es brauchte also einen Standard: nach einem Foulspiel an Ränke zeigte der Unparteiische auf den Punkt – E. Schneider trat an und verwandelte sicher zur 1:0 Führung. Von dieser beflügelt legten die Hausherren direkt nach in der 77. Spielminute war es Justin Helbing, der mit seinem Treffer zum 2:0 den Deckel drauf machte. Wismut probierte noch einmal Alles, aber die Frankenhäuser Abwehr stand sicher, sodass es zum ersten Mal für die Kurstädter ins Halbfinale geht.
Dort überwintert man nun und erwartet die Auslosung am 01.02. mit großer Spannung. Gespielt wird am 28./29.03.2026 und aufgrund der Tatsache, dass nur noch drei Regionalligisten im Topf sind, darf man sich schon auf ein Heimspiel freuen.
Nun geht es aber in der Liga weiter: am Samstag trifft man auf den Aufsteiger aus Büßleben, der nun endlich auch auswärts punkten will. Anstoß der Partie ist wieder um 14:00 Uhr auf dem Frankenhäuser Kunstrasenplatz.