Kyereh wagt beim VfL Osnabrück den Neustart

Der VfL Osnabrück setzt bei der Verstärkung seiner Offensive auf einen Spieler mit großer Erfahrung, aber auch auf eine besondere Geschichte. Daniel Kofi Kyereh wechselt ablösefrei zu den Lila-Weißen. Der 30-jährige Ghanaer kennt die 2. Bundesliga bestens, hat Bundesliga- und Europa-League-Erfahrung gesammelt und stand bereits bei einer Weltmeisterschaft auf dem Platz. Gleichzeitig liegt hinter dem Offensivspieler eine lange Leidenszeit.

Zwischen 2020 und 2022 entwickelte sich Kyereh beim FC St. Pauli zu einem der auffälligsten Offensivspieler der 2. Bundesliga. In 62 Ligaspielen erzielte er 21 Tore und bereitete weitere 20 Treffer vor. Besonders stark war die Saison 2021/22, als er zwölfmal selbst traf und zehn weitere Tore vorbereitete.

An der Bremer Brücke soll nun der nächste Abschnitt seiner Karriere beginnen. Dabei trifft Kyereh auf einen alten Bekannten: VfL-Cheftrainer Timo Schultz arbeitete bereits beim FC St. Pauli mit ihm zusammen.

„Kofi hat in der Vergangenheit eindrucksvoll gezeigt, über welche außergewöhnlichen Fähigkeiten er verfügt. Er kann selbst Tore erzielen, seine Mitspieler in Szene setzen und mit seiner technischen Qualität sowie seinem Spielverständnis den Unterschied ausmachen. Insbesondere in seiner Zeit beim FC St. Pauli war er einer der herausragenden Offensivspieler der 2. Bundesliga“, sagt Daniel Latkowski, Technischer Direktor des VfL Osnabrück.

Unter Schultz spielte St. Pauli damals lange um den Aufstieg. Am Ende reichte es für Platz fünf. Für Kyereh war es dennoch die bislang erfolgreichste Phase seiner Karriere im deutschen Profifußball.

Im Sommer 2022 folgte für Kyereh der Wechsel in die Bundesliga. Der SC Freiburg verpflichtete den Offensivspieler für eine Millionen-Ablösesumme. Auch international kam er zum Einsatz und spielte mit den Breisgauern in der Europa League.

Doch im Februar 2023 riss das Kreuzband. Die Verletzung war der Beginn einer langen Rehabilitationsphase, die immer wieder von Rückschlägen begleitet wurde. Erst im Frühjahr dieses Jahres kehrte Kyereh in den Pflichtspielbetrieb zurück. Für die zweite Mannschaft des SC Freiburg absolvierte er sieben Partien in der Regionalliga.

Beim VfL will man ihn nun behutsam wieder an die Belastung des Profifußballs heranführen. Sebastian Schwermann, Head of Performance der Osnabrücker, begleitet Kyerehs Rückkehr bereits seit längerer Zeit. Der Ghanaer hielt sich in den vergangenen Monaten regelmäßig in Osnabrück auf und lernte dabei auch bereits Teile seiner neuen Mannschaft kennen.

„Gleichzeitig wissen wir natürlich um seine lange Leidenszeit. Nur diese besonderen Rahmenbedingungen ermöglichen uns eine solche Verpflichtung. Durch die intensive Begleitung von Sebastian Schwermann kennen wir Kofis körperlichen Zustand, seine Entwicklung und seinen aktuellen Leistungsstand sehr genau“, erklärt Latkowski.

Enochs sieht einen Spieler für den nächsten Schritt

Auch Joe Enochs ist überzeugt, dass Kyereh trotz seiner langen Pause kurzfristig eine Verstärkung werden kann. „Wir haben in den vergangenen Wochen immer wieder betont, dass wir ausschließlich Spieler verpflichten werden, von denen wir überzeugt sind, dass sie unserer Mannschaft sofort oder zumindest sehr zeitnah weiterhelfen können. Dieses Profil kann Kofi aus unserer Sicht erfüllen“, sagt der Direktor Fußball.

Die Belastung soll dabei kontrolliert gesteigert werden. Enochs betont zugleich, dass der VfL Kyereh nicht nur als Perspektivspieler verpflichtet habe. „Gleichzeitig verpflichten wir ihn mit der klaren Überzeugung, dass er schon bald eine sportlich wichtige Rolle für uns übernehmen kann.“

Beim VfL wird Kyereh künftig die Rückennummer 7 tragen. Für den neuen VfL-Spieler ist die Rückkehr zu Schultz ein wichtiger Bestandteil des Wechsels. Beide kennen die Vorstellungen des jeweils anderen aus ihrer gemeinsamen Zeit in Hamburg.

„Ich weiß aus unserer Zusammenarbeit, welche besonderen Qualitäten Kofi als Fußballer und als Mensch besitzt. Er war bei St. Pauli ein absoluter Unterschiedsspieler und hat sich seine damaligen Leistungen durch seine fußballerische Klasse, aber auch durch sehr viel Arbeit verdient“, sagt Schultz.

Der Trainer weiß zugleich um die schwierigen vergangenen Jahre seines früheren Schützlings. „Die vergangenen Jahre waren für ihn zweifellos eine enorme Herausforderung. Umso mehr freue ich mich darüber, dass wir nun wieder zusammenarbeiten.“

Auch Kyereh selbst verbindet mit der Rückkehr auf den Fußballplatz große Erwartungen. „Die vergangenen Jahre waren für mich eine sehr schwierige Zeit. Ich habe aber nie den Glauben daran verloren, wieder auf den Platz zurückzukehren“, sagt der 30-Jährige.

Vom Nachwuchs über Havelse bis zur Nationalmannschaft

Kyerehs Weg in den Profifußball begann in Niedersachsen. Der in Accra geborene und in Braunschweig aufgewachsene Offensivspieler wurde bei Eintracht Braunschweig und dem VfL Wolfsburg ausgebildet. Über den TSV Havelse wechselte er 2018 zum SV Wehen Wiesbaden.

Dort gelang ihm der Durchbruch. In der Saison 2018/19 erzielte Kyereh 15 Tore und bereitete fünf weitere vor. In beiden Relegationsspielen gegen den FC Ingolstadt traf er und hatte damit maßgeblichen Anteil am Aufstieg in die 2. Bundesliga. Auch dort überzeugte er: In der folgenden Saison sammelte er in 29 Pflichtspielen sieben Tore und sieben Vorlagen.

Nach seinem Wechsel zu St. Pauli folgte der Schritt nach Freiburg. Insgesamt kommt Kyereh auf 91 Zweitligaeinsätze mit 27 Toren und 27 Vorlagen. Hinzu kommen 18 Länderspiele für Ghana. Bei der Weltmeisterschaft 2022 in Katar gehörte er in allen drei Gruppenspielen zum Einsatzkader.

Nun führt sein Weg zurück in die 2. Bundesliga. In Osnabrück soll ausgerechnet dort, wo seine erfolgreichste Zeit unter Timo Schultz begann, auch der Neustart gelingen.