Kwame führt TSB Flensburg mit Dreierpack zum klaren Heimsieg Nach dem Pausen-Ausgleich dreht der TSB auf – Siemund trifft vom Punkt, Kwame entscheidet die Partie mit drei Toren von Daniel Kusber · Heute, 21:11 Uhr · 0 Leser

Der TSB Flensburg hat auch sein zweites Saisonspiel eindrucksvoll gewonnen. Gegen den TuS Rotenhof setzte sich die Mannschaft nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit mit 4:1 durch. Mann des Tages war Benett Kwame, der gleich dreimal traf und die Gäste nach der Pause vor unlösbare Aufgaben stellte.

Nach dem spektakulären 7:1-Auftaktsieg gegen Oldenburg legte der TSB Flensburg auch im ersten Heimspiel der Saison nach und bezwang den TuS Rotenhof verdient mit 4:1 (1:1). Vor allem nach der Pause spielte die Mannschaft ihre spielerische Überlegenheit konsequent aus. Matchwinner war Benett Kwame, der mit einem Dreierpack glänzte. Der TSB erwischte den besseren Start und hätte bereits früh in Führung gehen müssen. Nach einem starken Steckpass von Steiner lupfte Kwame den Ball zwar über den herausgeeilten Rotenhofer Schlussmann Quincke, verfehlte das Tor jedoch knapp (9.). Auf der Gegenseite wurde Rotenhof nach einer Ecke gefährlich, doch Patrick Thomsen rettete nach einer Faustabwehr von Rathmann auf der Torlinie (13.).

Die Flensburger blieben spielbestimmend und erspielten sich weitere gute Möglichkeiten. Noel Kurzbach traf nach einer Flanke von Kwame per Kopf nur die Latte (21.), ehe der verdiente Führungstreffer fiel. Über die rechte Seite kombinierten sich Felix Stüwe und Kurzbach sehenswert durch, Stüwes Abschluss konnte Quincke nur nach vorne abwehren und Kwame staubte aus kurzer Distanz zum 1:0 ab (30.). Kurz vor der Pause kam Rotenhof allerdings überraschend zum Ausgleich. Einen scharf getretenen Freistoß von Cedric Nielsen ließ TSB-Keeper Rathmann nach vorne prallen, Jann-Ole Fiebelkorn reagierte am schnellsten und schoss zum 1:1 ein (44.).