Kwame führt TSB Flensburg mit Dreierpack zum klaren Heimsieg

Der TSB Flensburg hat auch sein zweites Saisonspiel eindrucksvoll gewonnen. Gegen den TuS Rotenhof setzte sich die Mannschaft nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit mit 4:1 durch. Mann des Tages war Benett Kwame, der gleich dreimal traf und die Gäste nach der Pause vor unlösbare Aufgaben stellte.
Nach dem spektakulären 7:1-Auftaktsieg gegen Oldenburg legte der TSB Flensburg auch im ersten Heimspiel der Saison nach und bezwang den TuS Rotenhof verdient mit 4:1 (1:1). Vor allem nach der Pause spielte die Mannschaft ihre spielerische Überlegenheit konsequent aus. Matchwinner war Benett Kwame, der mit einem Dreierpack glänzte.
Der TSB erwischte den besseren Start und hätte bereits früh in Führung gehen müssen. Nach einem starken Steckpass von Steiner lupfte Kwame den Ball zwar über den herausgeeilten Rotenhofer Schlussmann Quincke, verfehlte das Tor jedoch knapp (9.). Auf der Gegenseite wurde Rotenhof nach einer Ecke gefährlich, doch Patrick Thomsen rettete nach einer Faustabwehr von Rathmann auf der Torlinie (13.).
Die Flensburger blieben spielbestimmend und erspielten sich weitere gute Möglichkeiten. Noel Kurzbach traf nach einer Flanke von Kwame per Kopf nur die Latte (21.), ehe der verdiente Führungstreffer fiel. Über die rechte Seite kombinierten sich Felix Stüwe und Kurzbach sehenswert durch, Stüwes Abschluss konnte Quincke nur nach vorne abwehren und Kwame staubte aus kurzer Distanz zum 1:0 ab (30.).
Kurz vor der Pause kam Rotenhof allerdings überraschend zum Ausgleich. Einen scharf getretenen Freistoß von Cedric Nielsen ließ TSB-Keeper Rathmann nach vorne prallen, Jann-Ole Fiebelkorn reagierte am schnellsten und schoss zum 1:1 ein (44.).
Nach dem Seitenwechsel erhöhte der TSB den Druck erneut. In der 58. Minute setzte Noel Kurzbach zu einem starken Solo an und wurde von Dennis Bienwald im Strafraum regelwidrig gestoppt. Den fälligen Elfmeter verwandelte Melf Siemund souverän zur erneuten Führung.
Nur sechs Minuten später sorgte erneut Kwame für die Vorentscheidung. Nach einem sehenswerten Doppelpass mit Cedric Neumann zog der Angreifer von links in den Strafraum und schlenzte den Ball präzise ins lange Eck zum 3:1 (64.).
Rotenhof fand offensiv kaum noch statt und fiel stattdessen durch mehrere Gelbe Karten auf. Den Schlusspunkt setzte wiederum Kwame. Noel Kurzbach setzte sich stark bis zur Grundlinie durch und legte den Ball mustergültig zurück. Kwame nahm den Ball mit links an und schob ihn überlegt zum 4:1-Endstand in die lange Ecke (78.).
Mit zwei Siegen aus den ersten beiden Spielen und elf erzielten Treffern untermauerte der TSB Flensburg eindrucksvoll seine Ambitionen. Während Rotenhof nach dem Auftaktsieg einen Rückschlag hinnehmen musste, setzte der TSB vor allem mit seiner starken zweiten Halbzeit ein weiteres Ausrufezeichen.